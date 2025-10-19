 
 
 
Клуб Миранчука «Атланта» уволил главного тренера Дейлу

19 октября 2025, 18:22

Американский клуб «Атланта», за который выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, отправил в отставку норвежца Ронни Дейлу с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба «Атланты».

«Очевидно, что в этом сезоне мы не достигли своего уровня игры, и вместе с руководством мы решили, что в интересах „Атланты“ направить команду в другом направлении. В конечном счете мы обязаны предоставить нашим болельщикам гораздо более качественную игру на поле и намерены это сделать в ближайшее время», — заявил генеральный директор и президент «Атланты» Гарт Лагервей.

В ночь на воскресенье завершился регулярный чемпионат Главной футбольной лиги (MLS), по итогам которого «Атланта» заняла 14-е место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф. В прошлом сезоне команда дошла до четвертьфинала. Миранчук в регулярном чемпионате MLS в 33 матчах забил шесть голов и отдал три голевые передачи.

Дейле 50 лет, он возглавлял «Атланту» с 2024 года. Ранее он был главным тренером норвежских «Стрёмсгодсета» и «Волеренги», шотландского «Селтика», бельгийских «Стандарда» и «Брюгге».

