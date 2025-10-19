 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Спартак» ведет работу над назначением Гарсии главным тренером

19 октября 2025, 18:43

Испанец Луис Гарсия Пласа может сменить серба Деяна Станковича на посту главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщила газета Marca.

По информации источника, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао уже некоторое время ведет работу над заключением соглашения с испанским тренером. Отмечается, что Гарсия, который на данный момент находится без работы, не будет против возглавить московскую команду.

Гарсии 52 года, его последним клубом был испанский «Алавес», который он покинул в декабре 2024 года. О его назначении было объявлено в мае 2022 года. В сезоне-2022/23 «Алавес» под его руководством занял четвертое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Испании и заслужил повышение в классе благодаря победе в переходных матчах. В следующем сезоне клуб финишировал 10-м в элите испанского футбола.

По ходу тренерской карьеры Гарсия работал в ряде испанских клубов, среди которых «Вильярреал», «Леванте», «Хетафе», «Эльче» и «Мальорка». Специалист помог «Леванте» (2009) и «Мальорке» (2021) выйти в элитный дивизион национального первенства.

13 октября портал TPK News сообщил, что Станкович является фаворитом на вакантную должность главного тренера сборной Сербии. Он возглавляет «Спартак» с начала сезона-2024/25. Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками по итогам 12 туров. Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение оставить Станковича в должности главного тренера команды по итогам заседания совета директоров, которое прошло 6 октября.

Подписывайся в ВК
Все новости
Онопко: «В „Динамо“ летом не пошел бы, даже если бы Карпин позвал»
18 октября
Пятибратов отказался возглавить клубы из Армении и Казахстана
17 октября
В «Спартаке» решили не увольнять Станковича
06 октября
В «МЛ-Витебске» опровергли информацию о возможном назначении Семина
04 октября
СлухиЮрий Семин может возглавить белорусский «МЛ-Витебск»
04 октября
Слухи«Спартак» отказался от двух российских тренеров
25 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Землянин
Землянин ответ ABir (раскрыть)
20 октября в 08:59
Просто Станкович намылился лыжи в свою сборную, ещё и хочет отступные от Спартака получить, в последнем интервью он это прямым текстом говорит. Поэтому и ищут в срочном порядке свободных тренеров, а то ненадёжный товарищ кинет и вобще без тренера останешься
112910415
112910415
20 октября в 07:34
чему быть, того не миновать
Сп62
Сп62
19 октября в 21:39
Коль руководство клуба само не может определиться с тренером, то вместо Кахигао можно было бы пригласить экстрасенса. Сейчас это модно, а за деньгами не постоим.
VeniaminS
VeniaminS
19 октября в 21:25
Спартак опять решил сменить тренера !!!
particular
particular
19 октября в 20:23
Многостаночник с неординарным прошлым и непредсказуемым будущим...
CCCP1922
CCCP1922
19 октября в 20:13
Одно огорчает – опять иностранец. Мне кажется, что и этот не надолго. Он тщательно подготовит долгосрочный контракт, в котором будут прописаны щедрые отступные. Работать с полной самоотдачей он не будет. Рад буду ошибиться и забрать свои слова обратно. Пусть Спартаку уже повезёт, наконец-то!!!
shlomo
shlomo
19 октября в 20:11
Да уж... из крайности в крайность... не знаю будет ли польза....
25процентный клоун
25процентный клоун
19 октября в 19:57
Кошмар и ужас. Талалаев и Галактионов имеют лучшие команды из ноунэймов.
Гарсию съедят болельщики, во вторую очередь, в первую треплоблоггеры и комментаторы мутчтв
lotsman
lotsman
19 октября в 19:52
Может Гарсия наладит игру Спартака.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 октября в 19:50, ред.
Было бы удивительно если испанец Кахигао не позвал испанца
Ну и ладно...

Удачи новому Главному тренеру Спартака !!!!!
ABir
ABir
19 октября в 19:50
Странно как-то все: руководство Спартака решило оставить Станковича, а Кахигао ведер работу с Гарсия. Да и этот Гарсия все из второго дивизиона Испании команды выводит в элитный дивизион. Скорее он по своему профилю больше нужен Торпедо или Арсеналу, а не Спартаку.
iBragim2102
iBragim2102
19 октября в 19:45
Боже мой, тренера алавеса в Спартак берут
Vilar
Vilar
19 октября в 19:42
Одолевают смутные сомнения, почему сейчас, такой хороший тренер безработный.
6pxjgacpdfcr
6pxjgacpdfcr
19 октября в 19:21
Все идет как последние 20 лет, через полгода Гарсию уволят, отступные поделят, спартак опять на пятом месте.
Сп62
Сп62
19 октября в 19:03
Где-то в душе теплица надежда: Каррера тоже приходил не в короне.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 октября в 18:56
от народной команды до команды европейских тренеров.
жаль.
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
19 октября в 18:55
Поможет в лучшую лигу мира выйти)))))
Hoahin
Hoahin
19 октября в 18:55
Шило на мыло
Варвар7
Варвар7
19 октября в 18:52, ред.
"Специалист помог «Леванте» (2009) и «Мальорке» (2021) выйти в элитный дивизион национального первенства."- надеюсь Спартаку такие навыки, по крайней мере в ближайшее время, точно не пригодятся...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 