«Спартак» ведет работу над назначением Гарсии главным тренером

1760888617

19 октября 2025, 18:43

Испанец может сменить серба на посту главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщила газета Marca.

По информации источника, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао уже некоторое время ведет работу над заключением соглашения с испанским тренером. Отмечается, что Гарсия, который на данный момент находится без работы, не будет против возглавить московскую команду.

Гарсии 52 года, его последним клубом был испанский «Алавес», который он покинул в декабре 2024 года. О его назначении было объявлено в мае 2022 года. В сезоне-2022/23 «Алавес» под его руководством занял четвертое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Испании и заслужил повышение в классе благодаря победе в переходных матчах. В следующем сезоне клуб финишировал 10-м в элите испанского футбола.

По ходу тренерской карьеры Гарсия работал в ряде испанских клубов, среди которых «Вильярреал», «Леванте», «Хетафе», «Эльче» и «Мальорка». Специалист помог «Леванте» (2009) и «Мальорке» (2021) выйти в элитный дивизион национального первенства.

13 октября портал TPK News сообщил, что Станкович является фаворитом на вакантную должность главного тренера сборной Сербии. Он возглавляет «Спартак» с начала сезона-2024/25. Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками по итогам 12 туров. Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение оставить Станковича в должности главного тренера команды по итогам заседания совета директоров, которое прошло 6 октября.