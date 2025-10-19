Гогниев увел футболистов «Алании» с поля в знак протеста против судейства

1760886631

19 октября 2025, 18:10

Главный тренер владикавказской «Алании» увел футболистов команды с поля в матче Второй лиги против московского «Велеса» в знак протеста против судейства.

Гогниев увел команду с поля после назначенного пенальти в ворота «Алании» в первом тайме. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказского клуба Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить.

Встреча 14-го тура проходила во Владикавказе и завершилась победой «Велеса» со счетом 4:0.