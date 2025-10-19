 
 
 
Гогниев увел футболистов «Алании» с поля в знак протеста против судейства

19 октября 2025, 18:10
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)0 : 4Логотип футбольный клуб Велес (Москва)ВелесМатч завершен

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев увел футболистов команды с поля в матче Второй лиги против московского «Велеса» в знак протеста против судейства.

Гогниев увел команду с поля после назначенного пенальти в ворота «Алании» в первом тайме. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказского клуба Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить.

Встреча 14-го тура проходила во Владикавказе и завершилась победой «Велеса» со счетом 4:0.

Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 октября в 09:23
Пробил. По пустым воротам. Абсолютно левая пенка. Бежали два человека рядом, один упал.

Накипело просто. Клуб пережил уже много чего плохого. Дважды не по спортивному принципу не допустили в вышку из-за бюрократии со стадионом.

Теперь во втором дивизионе клуб мочат не понятно за что из матча к матчу.
25процентный клоун
25процентный клоун
19 октября в 20:03
Надеюсь в рпл так начнут делать, это нормально, просто не обычно для нас
1 984
1 984
19 октября в 19:42
Когда команда проигрывает 0:4 - дело не в судье.
valt134
valt134
19 октября в 18:54
Гогниев еще в Краснодаре будучи игроком чудил. Поэтому не удивляюсь.
zmde3x8frstu
zmde3x8frstu ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
19 октября в 18:46
Такой соперник всегда пробьет.
Варвар7
Варвар7
19 октября в 18:34
"Футболисты вернулись через несколько минут" - Хорошо , что Спартак не повторил "подвиг" своего древнего тёзки и не вооружил их , то потом было бы всё равно , что прокураторы , что судьи...)))
6wfg9k97d88g
6wfg9k97d88g
19 октября в 18:33
Если бы соперником была не московская команда, то не увел бы.
Bad Listener
Bad Listener
19 октября в 18:29
Вот как надо на судей перекладывать ответственность за результат, учись Станкович
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 октября в 18:23
А соперник пробил пенальти-то?...
Гость
