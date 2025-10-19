 
 
 
«Алания» обратится в ЭСК РФС после матча с «Велесом»

19 октября 2025, 18:50
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)0 : 4Логотип футбольный клуб Велес (Москва)ВелесМатч завершен

Владикавказская «Алания» намерена обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Второй лиги против московского «Велеса». Об этом сообщили в «Алании».

«Ряд судейских решений по ключевым эпизодам матча вызывает вопросы. В связи с этим нами будет направлено обращение в экспертно-судейскую комиссию с ожиданием объективного разбирательства», — говорится в сообщении.

По ходу матча, который прошел в воскресенье, главный тренер «Алании» Спартак Гогниев увел своих подопечных с поля после назначенного пенальти в ворота команды. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказского клуба Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Велеса».

Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 октября в 09:24
Такую левую пенку кто назначил, такого судью на мыло даже не пустить. Отмывать не будет.
112910415
112910415
20 октября в 07:32
у Гогниева срой неповториый стиль ! )
CCCP1922
CCCP1922
19 октября в 19:59
Аланию жаль, ей несладко приходится во второй лиге. Конечно, я помню, что команда из Владикавказа была чемпионом России, но сейчас другое время. Надо всеми силами стараться выйти в Первую Лигу, для начала... А подобные демарши не помогут, только вред принесут, ещё и очки могут снять. Кому от этого станет лучше? Правильно, что подали жалобу в ЭСК... Желаю Алании преодолеть все трудности!!!
Варвар7
Варвар7
19 октября в 19:43
Только теперь Гогниева...)
xj8hrmugygv9
xj8hrmugygv9
19 октября в 19:30
Толку никакого, московских не засудишь.
