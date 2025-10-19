«Алания» обратится в ЭСК РФС после матча с «Велесом»

1760889045

19 октября 2025, 18:50

Владикавказская «Алания» намерена обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по итогам матча Второй лиги против московского «Велеса». Об этом сообщили в «Алании».

«Ряд судейских решений по ключевым эпизодам матча вызывает вопросы. В связи с этим нами будет направлено обращение в экспертно-судейскую комиссию с ожиданием объективного разбирательства», — говорится в сообщении.

По ходу матча, который прошел в воскресенье, главный тренер «Алании» увел своих подопечных с поля после назначенного пенальти в ворота команды. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказского клуба Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Велеса».