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«АЗ Алкмар» в гостях разгромил «Астану»

07 ноября 2019, 20:52
АстанаЛоготип футбольный клуб Астана0 : 5Логотип футбольный клуб АЗ АлкмарАЗ АлкмарМатч завершен

«Астана» пропустила пять мячей от АЗ в матче 4-го тура Лиги Европы.

Нур-Султан, стадион «Астана Арена»

«Астана» - «АЗ Алкмар» 0:5 (0:1)
Голы: Боаду 29, Мидтсьё 52, Идрисси 57, Хацидиакос 76, Боаду 77

«Астана»: Эрич, Рукавина, Постников, Логвиненко, Шомко, Бейсебеков (Мужиков 74), Перцух, Маевский, Ротариу (Муртазаев 71), Томасов, Хижниченко
Главный тренер: Григорчук Роман.

«АЗ Алкмар»: Бизо, Свенссон (Сугувара 61), Хацидиакос, Вуйтенс, Вейндаль, Мидтсьё (Класи 66), Де Вит, Купмейнерс, Стенгс (Абухлал 77), Боаду, Идрисси
Главный тренер: Слот Арне.

Предупреждения: Де Вит 33, Постников 75, Перцух 79.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
07 ноября в 21:49
Этого стоило было ожидать
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 21:14
Серьёзный разгром.
Питер Ман
Питер Ман
   144 / 946
07 ноября в 21:09
Именно это я называю деквалификацией, недавно В Питере так ростову 6 мячей отгрузили
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
07 ноября в 21:08
зениту бы 10 забили
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
07 ноября в 21:05
Бывает...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
07 ноября в 21:03
Для 18-тилетнего Баду нереально крут.
ДСА
ДСА
   212 / 946
07 ноября в 21:01
Офигеть казахи обо76ись.
Объективное мнение
Объективное мнение
   343 / 946
07 ноября в 20:58
Эх казахи
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