«АЗ Алкмар» в гостях разгромил «Астану»

«Астана» пропустила пять мячей от АЗ в матче 4-го тура Лиги Европы.
Нур-Султан, стадион «Астана Арена»
«Астана» - «АЗ Алкмар» 0:5 (0:1)
Голы: Боаду 29, Мидтсьё 52, Идрисси 57, Хацидиакос 76, Боаду 77
«Астана»: Эрич, Рукавина, Постников, Логвиненко, Шомко, Бейсебеков (Мужиков 74), Перцух, Маевский, Ротариу (Муртазаев 71), Томасов, Хижниченко
Главный тренер: Григорчук Роман.
«АЗ Алкмар»: Бизо, Свенссон (Сугувара 61), Хацидиакос, Вуйтенс, Вейндаль, Мидтсьё (Класи 66), Де Вит, Купмейнерс, Стенгс (Абухлал 77), Боаду, Идрисси
Главный тренер: Слот Арне.
Предупреждения: Де Вит 33, Постников 75, Перцух 79.