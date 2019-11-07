«Шахтер» в концовке вырвал ничью у загребского «Динамо»

07 ноября 2019, 01:00

«Шахтер» сумел вырвать ничью у загребского «Динамо» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды делят 2-е и 3-е место в группе с 5 очками, но украинский клуб впереди по показателю гостевых голов в личных встречах с «Динамо».

Загреб, стадион Максимир

«Динамо» - «Шахтер» - 3:3 (1:1)

Голы: Петкович 25, Иванушец 83, Адеми 89 - Патрик 13, Мораес 90+3, Тете 90+7 (пенальти)

«Динамо»: Ливакович, Теофил-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович (Иванушец 72), Ольмо, Моро, Адеми, Леовац, Петкович (Кадзиор 90+1), Оршич (Джира 77)

Главный тренер: Бьелица Ненад.

«Шахтер»: Пятов, Кордейро дос Сантос, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо 86), Исмаили, Патрик (Тете 85), Степаненко (Маркос Антонио 90), Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес

Главный тренер: Каштру Луиш.

Предупреждения: Дилавер 34, Моро 41, Марлос 73, Моро 74, Марлос 79

Удаления: Моро 74, Марлос 79

Ранее леверкузенский «Байер» одержал победу над «Атлетико» (2:1).