«Шахтер» в концовке вырвал ничью у загребского «Динамо»

«Шахтер» сумел вырвать ничью у загребского «Динамо» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды делят 2-е и 3-е место в группе с 5 очками, но украинский клуб впереди по показателю гостевых голов в личных встречах с «Динамо».
Загреб, стадион Максимир
«Динамо» - «Шахтер» - 3:3 (1:1)
Голы: Петкович 25, Иванушец 83, Адеми 89 - Патрик 13, Мораес 90+3, Тете 90+7 (пенальти)
«Динамо»: Ливакович, Теофил-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович (Иванушец 72), Ольмо, Моро, Адеми, Леовац, Петкович (Кадзиор 90+1), Оршич (Джира 77)
Главный тренер: Бьелица Ненад.
«Шахтер»: Пятов, Кордейро дос Сантос, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо 86), Исмаили, Патрик (Тете 85), Степаненко (Маркос Антонио 90), Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес
Главный тренер: Каштру Луиш.
Предупреждения: Дилавер 34, Моро 41, Марлос 73, Моро 74, Марлос 79
Удаления: Моро 74, Марлос 79
Ранее леверкузенский «Байер» одержал победу над «Атлетико» (2:1).
Нынешний Шахтёр слабее чем в эпоху Виллиана, Ферны, Мхитаряна. Не спорю, но на сколько? Я лично вижу по прежнему мощную команду, играющую в красивый комбинационный футбол и которая по прежнему претендует на выход из группы лч.
Нынешний Шахтёр слабее чем в эпоху Виллиана, Ферны, Мхитаряна. Не спорю, но на сколько? Я лично вижу по прежнему мощную команду, играющую в красивый комбинационный футбол и которая по прежнему претендует на выход из группы лч.
По сути мало что изменилось. Изменился Шахтер, вот что главное
По сути мало что изменилось. Изменился Шахтер, вот что главное
И вот эти выходы его неуверенные.
Но сегодня по ходу валилось самое слабое звено нынешнего ШД,это защита.
Поэтому Пятов сегодня хорош. Как бы там ни было
И вот эти выходы его неуверенные.
Но сегодня по ходу валилось самое слабое звено нынешнего ШД,это защита.
Поэтому Пятов сегодня хорош. Как бы там ни было
Аталанта по всем традициям жанра должна выигрывать на Сан Сиро
И конец будет вообще эпический...до последнего тура
Ибо даже у Аталанты теперь есть шансы на второе место
Аталанта по всем традициям жанра должна выигрывать на Сан Сиро
И конец будет вообще эпический...до последнего тура
Ибо даже у Аталанты теперь есть шансы на второе место
Учитывая временный упадок нашего чемпа,и отток финансовой составляющей и следствие конкуренции.Это пока довольно таки не плохие результаты.
Да и Аталанта попала в Динамовском Погребе 4:0
Группа не простая...
А ренессанс не избежен
Учитывая временный упадок нашего чемпа,и отток финансовой составляющей и следствие конкуренции.Это пока довольно таки не плохие результаты.
Да и Аталанта попала в Динамовском Погребе 4:0
Группа не простая...
А ренессанс не избежен
Привет всем парни...
Я периодически запрыгивал,но не отбивался.
Думал после всего произошедшего,наши ушли в скроны.
Ан нет походу,и это очень радует....
Привет всем парни...
Я периодически запрыгивал,но не отбивался.
Думал после всего произошедшего,наши ушли в скроны.
Ан нет походу,и это очень радует....
Та да,выпал я чутка)
Но не смог удержаться от соблазна воскреснуть)
Та да,выпал я чутка)
Но не смог удержаться от соблазна воскреснуть)