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«Шахтер» в концовке вырвал ничью у загребского «Динамо»

07 ноября 2019, 01:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)3 : 3Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

«Шахтер» сумел вырвать ничью у загребского «Динамо» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды делят 2-е и 3-е место в группе с 5 очками, но украинский клуб впереди по показателю гостевых голов в личных встречах с «Динамо».

Загреб, стадион Максимир

«Динамо» - «Шахтер» - 3:3 (1:1)
Голы: Петкович 25, Иванушец 83, Адеми 89 - Патрик 13, Мораес 90+3, Тете 90+7 (пенальти)

«Динамо»: Ливакович, Теофил-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович (Иванушец 72), Ольмо, Моро, Адеми, Леовац, Петкович (Кадзиор 90+1), Оршич (Джира 77)
Главный тренер: Бьелица Ненад.

«Шахтер»: Пятов, Кордейро дос Сантос, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо 86), Исмаили, Патрик (Тете 85), Степаненко (Маркос Антонио 90), Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес
Главный тренер: Каштру Луиш.

Предупреждения: Дилавер 34, Моро 41, Марлос 73, Моро 74, Марлос 79

Удаления: Моро 74, Марлос 79

Ранее леверкузенский «Байер» одержал победу над «Атлетико» (2:1).

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Все комментарии
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил vitya valdes
   431 / 946
07 ноября в 21:04
Ооо, напомни бро, сколько раз за последние годы этот крепкий европейский середняк играл в группе лч? Не говоря уже о плей-офф? По сути мало что изменилось. Изменился Шахтер, вот что главное
После 2014 не до жиру. Знаешь, считаю вообще очень смешно любому фану ШД жаловаться на уровень своей команды. Фаны Днепра и Металлиста и вовсе лишились своих клубов. ДК тоже сильно ослаб. Даже гранды РПЛ в последние годы не тратят больших денег на трансферы. Шахта ещё круто держится.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил vitya valdes
   431 / 946
07 ноября в 20:49
Ооо, напомни бро, сколько раз за последние годы этот крепкий европейский середняк играл в группе лч? Не говоря уже о плей-офф? По сути мало что изменилось. Изменился Шахтер, вот что главное
В прошлом году они лишь в овертайме уступили Бенфике в 1/8 ле, в этом уже успели грохнуть Аталанту и тот же Ман Сити с ними дома помучался.
Нынешний Шахтёр слабее чем в эпоху Виллиана, Ферны, Мхитаряна. Не спорю, но на сколько? Я лично вижу по прежнему мощную команду, играющую в красивый комбинационный футбол и которая по прежнему претендует на выход из группы лч.
vitya valdes
vitya valdes ответил Мистер Галактикус
   355 / 946
07 ноября в 18:26
Ооо, напомни бро, сколько раз за последние годы этот крепкий европейский середняк играл в группе лч? Не говоря уже о плей-офф?
По сути мало что изменилось. Изменился Шахтер, вот что главное
dimagas2
dimagas2
   91 / 946
07 ноября в 14:46
Чисто по календарю у Шахты шансов меньше всего выезд с МС и дома против Аталанты.
bonek
bonek
07 ноября в 14:29
Игроки шахтёра опытные делают две грубые ошибки за 20 минут..играя в большинстве марлос срывается и подводит команду получая вторую жёлтую, а так же пятов делает грубую ошибку пропуская третий гол..потом всё исправляют, молодцы..напоминаю, и марлос и пятов игроки сборно и имеют большой опыт..это не хорошо...так же шахтёр проводит очень плохо последние три четыре игры, матч с киевлянами и первый матч с загребом
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил vitya valdes
   431 / 946
07 ноября в 14:19
Не стоит недооценивать Загреб. Это уже твердый европейский середняк, а не та команда над которой куражились в групповых этапах все кому не лень. Да и Шахтер Луческо не редко тупил со своим звездным составом. Чего стоит позор в группе с Порту, Зенитом и АПОЭЛем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
07 ноября в 13:16
Знатный отскок!
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   232 / 946
07 ноября в 11:42
Первый раз вижу такое, а смотрю футбол уже 30 лет
cannongun
cannongun
   151 / 946
07 ноября в 11:20
топовейший матч. самый интересный вчера. Шахта красавцы, не сдались до конца
Объективное мнение
Объективное мнение
   343 / 946
07 ноября в 10:56
Бразильцы проявили волю к победе
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
07 ноября в 07:41
Концовка матча это просто огонь! Четыре гола за 14 минут, с учетом добавленного времени. Браво, горняки! Надеюсь, что они выйдут в плей-офф ЛЧ со второго места.
Знатог
Знатог
   391 / 946
07 ноября в 07:30
Жаль не смотрел матч вот так надо бороться до конца а не как паровоз, в обоих матчах на последних минутах пропускает.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
07 ноября в 04:11
Концовка матча явно удалась.
makerdream
makerdream
   375 / 946
07 ноября в 02:51
А просто могли выиграть...
vitya valdes
vitya valdes ответил Mazai
   355 / 946
07 ноября в 01:52
Подпишусь под каждым словом!
Mazai
Mazai ответил Napoleon Bonapart
   346 / 946
07 ноября в 01:37
На его позиции уже давно настало время смены поколения.
И вот эти выходы его неуверенные.
Но сегодня по ходу валилось самое слабое звено нынешнего ШД,это защита.
Поэтому Пятов сегодня хорош. Как бы там ни было
Mazai
Mazai
   346 / 946
07 ноября в 01:33
И кстати
Аталанта по всем традициям жанра должна выигрывать на Сан Сиро


И конец будет вообще эпический...до последнего тура
Ибо даже у Аталанты теперь есть шансы на второе место
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   161 / 946
07 ноября в 01:31
Конечно, все три гола на совести Пятова, ну а третий- вообще за гранью. И ведь давно ясно, что нужен новый вратарь, иначе- просто капец.....
Mazai
Mazai ответил Сантус
   346 / 946
07 ноября в 01:29
Обратка,аналогичный фол Пятова,на игроке без мяча в Харькове
Mazai
Mazai ответил vitya valdes
   346 / 946
07 ноября в 01:27
Время лечит.
Учитывая временный упадок нашего чемпа,и отток финансовой составляющей и следствие конкуренции.Это пока довольно таки не плохие результаты.
Да и Аталанта попала в Динамовском Погребе 4:0
Группа не простая...
А ренессанс не избежен
Сантус
Сантус
   65 / 946
07 ноября в 01:23
Пенальти за фол на...ПЯТОВЕ в штрафной хорватов!!!)
Mazai
Mazai ответил vitya valdes
   346 / 946
07 ноября в 01:19
Взаимно!
Привет всем парни...
Я периодически запрыгивал,но не отбивался.
Думал после всего произошедшего,наши ушли в скроны.
Ан нет походу,и это очень радует....
vitya valdes
vitya valdes ответил Mazai
   355 / 946
07 ноября в 01:15
Та я такой же, не часто здесь... Но иногда появляюсь. Рад видеть 🙌
Mazai
Mazai ответил goodbyegoodboy
   346 / 946
07 ноября в 01:15
Та да)))
vitya valdes
vitya valdes
   355 / 946
07 ноября в 01:14
А ведь нет так давно был шахтер, который вынес бы в одну калитку такие команды как Загреб! А сейчас ничья, да ещё и выцарапанная... Нда
goodbyegoodboy
goodbyegoodboy ответил Mazai
   867 / 946
07 ноября в 01:13
Ну и группа у Шахтёра,каждый следующий матч просто бесцелер.
Ипать
Mazai
Mazai ответил vitya valdes
   346 / 946
07 ноября в 01:13
Здорово братец!
Та да,выпал я чутка)
Но не смог удержаться от соблазна воскреснуть)
vitya valdes
vitya valdes ответил Mazai
   355 / 946
07 ноября в 01:10
Братан, сколько лет
Тео Джонс
Тео Джонс
   38 / 946
07 ноября в 01:10
Если Шахтер не возьмет очки какие то в Англии у Сити, то шансы крайне мизерные на 2 место увы.
Mazai
Mazai
   346 / 946
07 ноября в 01:10
Пятка сегодня хороша!
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