«Манчестер Сити» не смог переиграть «Аталанту»

«Манчестер Сити» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Англичане продолжают лидировать в группе с 10 очками, а итальянский клуб набрал первое очко за 4 тура и идёт на последнем месте в квартете C.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Аталанта» - «Манчестер Сити» 1:1 (0:1)
Голы: Пашалич 49 - Стерлинг 7
Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус 43
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер (Малиновский 84), Кастань (Муриэль 90+2), Гомес, Иличич, Пашалич
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
«Манчестер Сити»: Эдерсон (Браво 46), Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез (Уокер 87), Габриэл Жезус (Кун Агуэро 73), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Джимсити 27, Толой 39, Иличич 43, Фернандиньо 70, Кастань 79, Менди 90+2, Бернарду Силва 90+6
Удаление: Браво 81
В другом поединке группы «Шахтер» сыграл вничью с «Динамо» (3:3).
Так же смотрел игры с Ромой и Наполи и финал с ТТХ. Все адекватные люди в один голос кричат, - "Позор сквозерам"
Так же смотрел игры с Ромой и Наполи и финал с ТТХ. Все адекватные люди в один голос кричат, - "Позор сквозерам"
Закон равноденствия, ёптить...
Закон равноденствия, ёптить...
во-вторых было одно удаление у Дженоа(полностью оправданное) и у Ювентуса
в-третьих пенальти 100 процентный,все итальянские эксперты это признали
А ты бы не позорился
во-вторых было одно удаление у Дженоа(полностью оправданное) и у Ювентуса
в-третьих пенальти 100 процентный,все итальянские эксперты это признали
А ты бы не позорился