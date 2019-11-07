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«Манчестер Сити» не смог переиграть «Аталанту»

07 ноября 2019, 01:07
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Англичане продолжают лидировать в группе с 10 очками, а итальянский клуб набрал первое очко за 4 тура и идёт на последнем месте в квартете C.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Аталанта» - «Манчестер Сити» 1:1 (0:1)
Голы: Пашалич 49 - Стерлинг 7
Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус 43

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер (Малиновский 84), Кастань (Муриэль 90+2), Гомес, Иличич, Пашалич
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Манчестер Сити»: Эдерсон (Браво 46), Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез (Уокер 87), Габриэл Жезус (Кун Агуэро 73), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Джимсити 27, Толой 39, Иличич 43, Фернандиньо 70, Кастань 79, Менди 90+2, Бернарду Силва 90+6

Удаление: Браво 81

В другом поединке группы «Шахтер» сыграл вничью с «Динамо» (3:3).

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Князь сажал врагов на посох
   111 / 946
07 ноября в 21:54
А для тебя они значит авторитеты? Аха-ха)
Так как они легенды Ман Ю очевидно, что нет, но если даже бывшие игроки Ман Ю у которых в отличие от тебя есть понятная не любовь к Ливерпулю, это признали, значит это был пенальти, поверь бывшим игрокам Ман Ю тяжело осознавать, что Ливерпуль чемпионы Европы, и сделали это честно, потому что у Ливерпуля есть соперничество с Ман Ю, а соперничество с Юве ты сам придумал.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Kirill Erokhin
   16 / 946
07 ноября в 21:15
Ну это только для тебя.
А для тебя они значит авторитеты? Аха-ха)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Князь сажал врагов на посох
   111 / 946
07 ноября в 19:47
Отбитый Кин и трахарь жены брата мне не авторитеты. Аха-ха)
Ну это только для тебя.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Kirill Erokhin
   16 / 946
07 ноября в 19:42
Я уже написал, все английские эксперты сказали что это чистый пенальти , даже Кин и Гигз, которые легенды Ман Юнайтед, так что не надо ля-ля.
Отбитый Кин и трахарь жены брата мне не авторитеты. Аха-ха)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Князь сажал врагов на посох
   111 / 946
07 ноября в 19:30
Я смотрел игры с Лестером и ТТХ. Судейский беспредел сплошь и рядом, так что не надо ля-ля) Так же смотрел игры с Ромой и Наполи и финал с ТТХ. Все адекватные люди в один голос кричат, - "Позор сквозерам"
Я уже написал, все английские эксперты сказали что это чистый пенальти , даже Кин и Гигз, которые легенды Ман Юнайтед, так что не надо ля-ля.
h8you
h8you ответил Kirill Erokhin
   39 / 946
07 ноября в 19:24
Так же как фанаты Юве не смотрят, зато про левые пенальти в пользу ливерпуля пишут, я кажется уже писал, мне все равно на Ювентус, но как вы так и к вам.
так ты тут причем)))не ты начал эту войну))) не обращай внимание)0 у нас свои счеты с фанофливерпуль и стивусиком
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Kirill Erokhin
   16 / 946
07 ноября в 19:21
Так же как фанаты Юве не смотрят, зато про левые пенальти в пользу ливерпуля пишут, я кажется уже писал, мне все равно на Ювентус, но как вы так и к вам.
Я смотрел игры с Лестером и ТТХ. Судейский беспредел сплошь и рядом, так что не надо ля-ля)
Так же смотрел игры с Ромой и Наполи и финал с ТТХ. Все адекватные люди в один голос кричат, - "Позор сквозерам"
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Kirill Erokhin
   16 / 946
07 ноября в 19:19
Быть отправленным в низший дивизион за взятки, это самый большой позор в футболе.
Так отправьте Скомину в ФНЛ. Аха-ха)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил h8you
   111 / 946
07 ноября в 17:38
не смотрел,но осуждаю красавец)))я про пенальти в финале лч ничего не писал.А про матчи с Ромой и Наполи...а там все четко
Так же как фанаты Юве не смотрят, зато про левые пенальти в пользу ливерпуля пишут, я кажется уже писал, мне все равно на Ювентус, но как вы так и к вам.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил h8you
   111 / 946
07 ноября в 17:35
взятки))))жжешь
Ну вам там виднее, за что Ювентус был отправлен в низшую лигу.
h8you
h8you ответил Kirill Erokhin
   39 / 946
07 ноября в 17:32
Быть отправленным в низший дивизион за взятки, это самый большой позор в футболе.
взятки))))жжешь
h8you
h8you ответил Kirill Erokhin
   39 / 946
07 ноября в 17:31
Да, я вообще Сериа А не смотрю, мне все равно, кто там судил,а насчет всех итальянских экспертов, ну все английские эксперты сказали, что пенальти в финале ЛЧ чистый,как и в матчах с Лестером и Ттх, но это же не мешает экспертам по судейству из Турина утверждать обратное. Так что по твоей логике позорятся фанаты Юве, когда думают,что разбираются в правилах футбола, но это не так.
не смотрел,но осуждаю красавец)))я про пенальти в финале лч ничего не писал.А про матчи с Ромой и Наполи...а там все четко
nikoladolgov
nikoladolgov
   69 / 946
07 ноября в 17:21
Гвардиолу опустили ниже плинтуса.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
07 ноября в 17:17
МС потерял первые очки, иитальянцы набрали.
Закон равноденствия, ёптить...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Князь сажал врагов на посох
   111 / 946
07 ноября в 15:37
Кто болеет за Ливерпуль, автоматически отождествляет себя с позором.
Быть отправленным в низший дивизион за взятки, это самый большой позор в футболе.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил h8you
   111 / 946
07 ноября в 15:35
во -первых с Дженоа судил не Рокки,но куда эксперту соккера это знать))) во-вторых было одно удаление у Дженоа(полностью оправданное) и у Ювентуса в-третьих пенальти 100 процентный,все итальянские эксперты это признали А ты бы не позорился
Да, я вообще Сериа А не смотрю, мне все равно, кто там судил,а насчет всех итальянских экспертов, ну все английские эксперты сказали, что пенальти в финале ЛЧ чистый,как и в матчах с Лестером и Ттх, но это же не мешает экспертам по судейству из Турина утверждать обратное. Так что по твоей логике позорятся фанаты Юве, когда думают,что разбираются в правилах футбола, но это не так.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил h8you
   67 / 946
07 ноября в 14:06
Там ведь португал симулировал
Dudikoff
Dudikoff ответил Объективное мнение
   560 / 946
07 ноября в 13:45
Аталанта интересная команда с группой не повезло к сожалению
Не повезло? А куда уже легче в лч?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил h8you
   16 / 946
07 ноября в 12:43
во -первых с Дженоа судил не Рокки,но куда эксперту соккера это знать))) во-вторых было одно удаление у Дженоа(полностью оправданное) и у Ювентуса в-третьих пенальти 100 процентный,все итальянские эксперты это признали А ты бы не позорился
Кто болеет за Ливерпуль, автоматически отождествляет себя с позором.
h8you
h8you ответил Kirill Erokhin
   39 / 946
07 ноября в 12:35
Ну, да Юве легче у них есть итальянец Рокки, который и удаление сопернику даст, и пенальти в чужие ворота поставит, как в матче с Дженоа, верно?
во -первых с Дженоа судил не Рокки,но куда эксперту соккера это знать)))
во-вторых было одно удаление у Дженоа(полностью оправданное) и у Ювентуса
в-третьих пенальти 100 процентный,все итальянские эксперты это признали
А ты бы не позорился
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Одержимый хряк
   170 / 946
07 ноября в 11:34
Жаль МС.
Мешков жалеть - себя не уважать.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Князь сажал врагов на посох
   170 / 946
07 ноября в 11:31
Отскочила апээловская голубятня.
Был неблагоприятный день для голубых, Зенит, Наполи, МС потеряли очки.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил da da da
   170 / 946
07 ноября в 11:28
Сити мощен и сочен,ждем титул АПЛ и ЛЧ в этом сезоне.
Ждем треблы от каталонских учителей;)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
07 ноября в 11:05
Отскочила апээловская голубятня.
Объективное мнение
Объективное мнение
   343 / 946
07 ноября в 10:55
Аталанта интересная команда с группой не повезло к сожалению
ATG
ATG
   402 / 946
07 ноября в 10:47
Не вижу ничего такого. Они на первом месте железно. Другое дело еслибы в такой группе они были на 2-3 месте. Тогда можно было бы говорить что МС не тащит. Все интересное будет в плей офф
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
07 ноября в 10:21
а чего это Браво выпустили? что там с Эдерсоном случилось или просто Радиола дать шанс поиграть экс-любимчику?
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Дрючик 76
   236 / 946
07 ноября в 10:20
Да простите меня болельщики МС,но это команда не мешок с деньгами,а мешок с г...ом!!!!!!!
гнома как раз таки там нет,но может появиться)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил h8you
   111 / 946
07 ноября в 10:10
скомину могут назначить на матч?
Ну, да Юве легче у них есть итальянец Рокки, который и удаление сопернику даст, и пенальти в чужие ворота поставит, как в матче с Дженоа, верно?
obana777
obana777
   194 / 946
07 ноября в 10:08
Аталанта получила бонус за игру - первое очко.
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