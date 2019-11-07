«Манчестер Сити» не смог переиграть «Аталанту»

07 ноября 2019, 01:07

«Манчестер Сити» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Англичане продолжают лидировать в группе с 10 очками, а итальянский клуб набрал первое очко за 4 тура и идёт на последнем месте в квартете C.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Аталанта» - «Манчестер Сити» 1:1 (0:1)

Голы: Пашалич 49 - Стерлинг 7

Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус 43

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер (Малиновский 84), Кастань (Муриэль 90+2), Гомес, Иличич, Пашалич

Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Манчестер Сити»: Эдерсон (Браво 46), Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез (Уокер 87), Габриэл Жезус (Кун Агуэро 73), Стерлинг

Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Джимсити 27, Толой 39, Иличич 43, Фернандиньо 70, Кастань 79, Менди 90+2, Бернарду Силва 90+6

Удаление: Браво 81

В другом поединке группы «Шахтер» сыграл вничью с «Динамо» (3:3).