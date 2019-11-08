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Ал. Миранчук: «Было очень сложно уснуть после матча с „Ювентусом“»

вчера, 17:40

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук расстроился после поражения от «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Поражение от «Юве» в Москве — самое обидное в карьере? Наверняка были еще, но именно это, конечно… Даже не знаю, как описать. Очень болезненное.

Еще и «Байер» выиграл. Это вообще! Включил, когда они вели 2:0. Подумал: «Что происходит-то?!» В конце еще Мората мог 2:2 сделать — не забил. Жалко было.

Во сколько я уснул после матча? Под утро, часа в четыре. После таких игр очень сложно засыпать. Пил снотворные, успокоительные какие-то.

Что делал всю ночь? Да в телефоне зависал, спать вообще не хотелось

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   212 / 946
вчера в 18:17
Сами обо76ись с Ювентусом от страха.
grafff
grafff
   761 / 946
вчера в 18:07
)))
BagioR
BagioR
   376 / 946
вчера в 17:54
А мне наоборот спать хотелось уже во время матча.
EAGinLE
EAGinLE ответил Сантус
   119 / 946
вчера в 17:49
Нет , ждал СМС с предложением контракта .
Виссарионович
Виссарионович
   89 / 946
вчера в 17:47
А у коней вчера такие рожи были, как будто они с начала розыгрыша ЛЕ не спят.
Сантус
Сантус
   65 / 946
вчера в 17:43
...в телефоне зависал...искал билеты в Европу?)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
вчера в 17:43
Обидное поражение, но хейтерам спалось ещё хуже. Особенно глору апээловского голубца. Аха-ха)
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