Ал. Миранчук: «Было очень сложно уснуть после матча с „Ювентусом“»

Полузащитник «Локомотива» расстроился после поражения от «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Поражение от «Юве» в Москве — самое обидное в карьере? Наверняка были еще, но именно это, конечно… Даже не знаю, как описать. Очень болезненное.

Еще и «Байер» выиграл. Это вообще! Включил, когда они вели 2:0. Подумал: «Что происходит-то?!» В конце еще Мората мог 2:2 сделать — не забил. Жалко было.

Во сколько я уснул после матча? Под утро, часа в четыре. После таких игр очень сложно засыпать. Пил снотворные, успокоительные какие-то.

Что делал всю ночь? Да в телефоне зависал, спать вообще не хотелось