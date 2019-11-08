Тедеско: «Не сказал бы, что „Зенит“ был так плох в матче с „Лейпцигом“»

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение «Зенита» от «Лейпцига» в матче группового раунда Лиги чемпионов.
Я смотрел последний матч «Зенита» с «РБ Лейпциг». Не сказал бы, что «Зенит» был так плох. Шансы взять очки у них были. «РБ Лейпциг» — отличная команда. У них классные игроки на каждой позиции, к тому же игроки молодые. Это просто машина для достижения результата. С Нагельсманном мы дружим, общаемся. Если что-то понадобится, я позвоню Юлиану. Но мы видим «Зенит» каждую неделю, так что информации вполне достаточно. Сейчас же у нас впереди игра с Самарой.
Лучшему клубу ГДР?))))))))))))
Лучшему клубу ГДР?))))))))))))
Чуваки вы меня просто умиляете
Вам Спартаковский тренер сказал что был зачарован вашей игрой
Но это чувак который в Россиии без году неделя
Вы ж Спартак с пиджаком еле еле с помощью судьи уделали
Вы не представляете как вы смешны
Чуваки вы меня просто умиляете
Вам Спартаковский тренер сказал что был зачарован вашей игрой
Но это чувак который в Россиии без году неделя
Вы ж Спартак с пиджаком еле еле с помощью судьи уделали
Вы не представляете как вы смешны
Вот например герой "Нашей раши" из Тагонрога, он в полемику вступает, занудно и язвительно. Типа : Да что ты говоришь? Вы б сначала ..., ну и так далее.
Но его не унижали и позорили несколько лет. А вам спорить не о чем. А что возразить с подвала в турнирной таблице. Вот и вкладываете свои фонтазии в уста других людей.
Вот например герой "Нашей раши" из Тагонрога, он в полемику вступает, занудно и язвительно. Типа : Да что ты говоришь? Вы б сначала ..., ну и так далее.
Но его не унижали и позорили несколько лет. А вам спорить не о чем. А что возразить с подвала в турнирной таблице. Вот и вкладываете свои фонтазии в уста других людей.
там и не было
там и не было
И, я думаю, то же происходит в играх Бундеслиги. С небольшими исключениями, просто для разнообразия и чтоб совсем не спалиться.
И, я думаю, то же происходит в играх Бундеслиги. С небольшими исключениями, просто для разнообразия и чтоб совсем не спалиться.
Не вижу оснований для рекомендательного звонка Тодеско Нагельсманну...
Да и Зенит наверно в первый и последний раз использовал эту "никчемную тактику" "от соперника" в домашнем матче.....
Не вижу оснований для рекомендательного звонка Тодеско Нагельсманну...
Да и Зенит наверно в первый и последний раз использовал эту "никчемную тактику" "от соперника" в домашнем матче.....