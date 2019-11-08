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Тедеско: «Не сказал бы, что „Зенит“ был так плох в матче с „Лейпцигом“»

вчера, 16:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение «Зенита» от «Лейпцига» в матче группового раунда Лиги чемпионов.

Я смотрел последний матч «Зенита» с «РБ Лейпциг». Не сказал бы, что «Зенит» был так плох. Шансы взять очки у них были. «РБ Лейпциг» — отличная команда. У них классные игроки на каждой позиции, к тому же игроки молодые. Это просто машина для достижения результата. С Нагельсманном мы дружим, общаемся. Если что-то понадобится, я позвоню Юлиану. Но мы видим «Зенит» каждую неделю, так что информации вполне достаточно. Сейчас же у нас впереди игра с Самарой.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил МКС
   101 / 946
вчера в 21:21
Каму там зенит проиграл? Лучшему клубу ГДР?))))))))))))
А Спартак с кем играл? ))
Nikola45
Nikola45 ответил d_fincher
   101 / 946
вчера в 21:20
Согласен. Вот бы Зенит так же "не так уж плохо" сыграл и со Спартаком)
По воскресениям и субботам не подаем )))
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   84 / 946
вчера в 21:06
Европейская толерантность
alexando1974
alexando1974
   601 / 946
вчера в 20:57
этот Лейпциг обыграл бы любой клуб рпл!
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил МКС
   143 / 946
вчера в 20:53
Каму там зенит проиграл? Лучшему клубу ГДР?))))))))))))
это точно
Телогрейка
Телогрейка
   585 / 946
вчера в 20:53
Лейпциг вальяжно натянул дутого лидера рпл, а так доми всё нормально зенит как не ставил свой двухэтажный вагон получил свои 2 гола...
МКС
МКС ответил kts
   136 / 946
вчера в 20:37
Тесеска жжёт
Каму там зенит проиграл?

Лучшему клубу ГДР?))))))))))))
kts
kts
   61 / 946
вчера в 20:33
Тесеска жжёт
МКС
МКС
   136 / 946
вчера в 20:32
    зигзаг
    зигзаг
       421 / 946
    вчера в 20:11
    До Юлиана этому Тедеско как зениту до Барселоны или того же Лейпцига
    stachel
    stachel ответил Санчо Панса
       102 / 946
    вчера в 19:59
    Он был не плох, но в реализации голевых моментов явно подкачал! Тедеска наверняка спросит совета у Нагельсманна о том, как обыграть Зенит)
    Зачем? Как обыграть Зенит и так всем известно: отбор в центре, вертикальная доставка мяча в штрафную в три касания на высокой скорости и реализация. Другое дело, для этого нужны игроки соотв. уровня и класса. Если атаковать на таких скоростях как кони вчера..то может не получится.
    Сп62
    Сп62 ответил Gunslinger
       95 / 946
    вчера в 19:56
    Правильно подмечено, что в бундеслиге надо бегать до конца матча. В нашем чемпионате Зениту достаточно побегать в сумме около тайма, т.к. чемпионат слабоват. Как раз это и не даёт Зениту выйти на европейский топ уровень
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил nikot
       398 / 946
    вчера в 19:54
    Это не полное интервью.....Не сказал бы, что «Зенит» был так плох,обычно он намного хуже!!!
    За годы унижений и позоров, ожидания и мечты сформировали привычку договаривать за всеми то что хотелось бы услышать
    Вот например герой "Нашей раши" из Тагонрога, он в полемику вступает, занудно и язвительно. Типа : Да что ты говоришь? Вы б сначала ..., ну и так далее.
    Но его не унижали и позорили несколько лет. А вам спорить не о чем. А что возразить с подвала в турнирной таблице. Вот и вкладываете свои фонтазии в уста других людей.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
       30 / 946
    вчера в 19:44
    Чисто европейская воспитанность.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       182 / 946
    вчера в 19:42
    Он был не плох, но в реализации голевых моментов явно подкачал! Тедеска наверняка спросит совета у Нагельсманна о том, как обыграть Зенит)
    Против_всех
    Против_всех ответил Leroy Jethro Gibbs
       86 / 946
    вчера в 19:17
    Что ты еще то можешь набулькать, кроме, как перевести стрелки, со своего питерского позора?! Или неудачи других клубов, как то отменяют лузерство зенита? А?
    d_fincher
    d_fincher
       14 / 946
    вчера в 18:44
    Согласен. Вот бы Зенит так же "не так уж плохо" сыграл и со Спартаком)
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       73 / 946
    вчера в 18:39
    Просто зенит показал худшую свою игру, а дзюба трусцой семенил по полю. К декабрю все наши команды сдуваются. Иранец с начала когда пришел в команду, то выпрыгивал из штанов, а сейчас нулевой. Вот лидеры заснули и команда валится.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       40 / 946
    вчера в 18:35
    он просто очень мягко выразился хотя не каких шансов
    там и не было
    minai
    minai
       139 / 946
    вчера в 18:17
    Зенит был не плох, он был просто не в дыру.
    Leroy Jethro Gibbs
    Leroy Jethro Gibbs ответил Против_всех
       624 / 946
    вчера в 18:01
    Тактичный немец не сказал, что зенит, это позор.
    Позор сейчас 74т перед телеком пока другие в Еврокубках играют
    Gunslinger
    Gunslinger ответил Jeck Denielse
       372 / 946
    вчера в 17:55
    Мне кажется у Лейпцига и Спартака разный подбор игроков...И по уровню и по возрасту.... Не вижу оснований для рекомендательного звонка Тодеско Нагельсманну... Да и Зенит наверно в первый и последний раз использовал эту "никчемную тактику" "от соперника" в домашнем матче.....
    А никому не показалось странным, что немцы до финального свистка бегали по полю как ужаленные (на ум приходит сравнение с роботами), а наши еле ноги передвигали???
    И, я думаю, то же происходит в играх Бундеслиги. С небольшими исключениями, просто для разнообразия и чтоб совсем не спалиться.
    nikot
    nikot ответил Против_всех
       36 / 946
    вчера в 17:49
    Тактичный немец не сказал, что зенит, это позор.
    Это не полное интервью.....Не сказал бы, что «Зенит» был так плох,обычно он намного хуже!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       43 / 946
    вчера в 17:48
    Хитёр бобёр, соломку стелет. Назови щас Зенит слабой командой, как потом проиграть ей 1 декабря? А так скажет ,я предупреждал ;)
    Gunslinger
    Gunslinger
       372 / 946
    вчера в 17:48
    Я так и не понял: всё-таки, кто кому инфу про "Зенит" сливает????? :))))
    Против_всех
    Против_всех
       86 / 946
    вчера в 17:42
    Тактичный немец не сказал, что зенит, это позор.
    League1
    League1
       285 / 946
    вчера в 17:35
    Если проиграл со счётом 0:2, то был очень сильно плох.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       29 / 946
    вчера в 17:35
    Мне кажется у Лейпцига и Спартака разный подбор игроков...И по уровню и по возрасту....
    Не вижу оснований для рекомендательного звонка Тодеско Нагельсманну...
    Да и Зенит наверно в первый и последний раз использовал эту "никчемную тактику" "от соперника" в домашнем матче.....
    lobsterdam
    lobsterdam
       213 / 946
    вчера в 17:34
    прогиб зачтен, надо ведь как-то адаптироваться в России.
    oFANATo
    oFANATo
       13 / 946
    вчера в 17:23
    Лейпциг ничего не позволил сделать проекту, а сам два забил.
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