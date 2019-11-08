Тедеско: «Не сказал бы, что „Зенит“ был так плох в матче с „Лейпцигом“»

Наставник «Спартака» прокомментировал поражение «Зенита» от «Лейпцига» в матче группового раунда Лиги чемпионов.

Я смотрел последний матч «Зенита» с «РБ Лейпциг». Не сказал бы, что «Зенит» был так плох. Шансы взять очки у них были. «РБ Лейпциг» — отличная команда. У них классные игроки на каждой позиции, к тому же игроки молодые. Это просто машина для достижения результата. С Нагельсманном мы дружим, общаемся. Если что-то понадобится, я позвоню Юлиану. Но мы видим «Зенит» каждую неделю, так что информации вполне достаточно. Сейчас же у нас впереди игра с Самарой.