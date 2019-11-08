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Смолов: «После ЛЧ мы полетели в Оренбург. Вот как искать мотивацию?»

вчера, 18:42

Форвард «Локомотива» Федор Смолов пожаловался на недостаток мотивации для игры в РПЛ.

Лига чемпионов – это что-то особенное? На 200%. Такой антураж, такая атмосфера! Недавно увидел фразу Криштиану Роналду: «Будь моя воля, я играл бы только за сборную Португалии и в Лиге чемпионов»…

Конечно, это другой уровень. Никого не хочу обидеть, но вспоминаю, как после «Байера» мы полетели в Оренбург – играть в 11 утра на искусственном поле. Вот как искать мотивацию в такие моменты? С другой стороны – ты профессионал. Возможно, в 22-23 года я бы плевался и не смог бы себя настроить. А сейчас уже понимаешь: «Надо ехать и выигрывать в любом случае, в любом состоянии и в любое время года».

Напомним, что футболист получает в день около 600 тысяч рублей. Его заработная плата в московском клубе составляет 3 млн евро в год. 

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
   435 / 946
сегодня в 03:13
В условия трудового договора этого петушка надо ввести возможность применения шпицрутенов. Невероятно подымет мотивацию и вообще.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
сегодня в 02:51
За такие деньги должен, как работяги , пять дней в неделю пахать!!! Совсем оборзели господа футболисты !!!
УрсХох
УрсХох
   223 / 946
сегодня в 01:38
Эта пережравшакя бабла звезда футбола не желает расплатиться со страной за пижонский пенальти на ЧМ?
УрсХох
УрсХох
   223 / 946
сегодня в 01:35
Охренели в край.
Ищут мотивацию там,где лежит сфера их
прямых профессиональных
обязанностей.
batman555
batman555
   430 / 946
сегодня в 00:18
Федя дам тебе совет...запомни его...) перед матчами.. слушай космическую музыку в Ютубе.. не благодари!))
Дрючик 76
Дрючик 76
   698 / 946
сегодня в 00:03
Может за 20 т.руб. в месяц мотивации побольше будет,как у работяг в глубинке?Которые херачат с утра до ночи!!!!
alexgurzan
alexgurzan ответил drug01
   322 / 946
вчера в 23:31
Добрый день! Прошу разьяснить победители групп в конце месяца будут иметь одинаковое количество очков для игры в финале???? Или надо планировать свои очки для успешного результата в финале???
Добрый.
Дополнительных очков для игры в финале не предусмотрено. Наверное лучше планировать очки.
МУРР-МЯЯУ
МУРР-МЯЯУ ответил drug01
   877 / 946
вчера в 23:17
Добрый день! Прошу разьяснить победители групп в конце месяца будут иметь одинаковое количество очков для игры в финале???? Или надо планировать свои очки для успешного результата в финале???
Не парься, пиши адрес, размер. Футболку вышлю. Делов-то.
311
311
   418 / 946
вчера в 23:02
Зряплата уже не мотивация?)
ЮЗИК
ЮЗИК
   326 / 946
вчера в 23:01
Федя окончательно расстроил, походу он уже не игрок, а сидит на окладе
Пепс
Пепс
   201 / 946
вчера в 22:33
В день 600 штук ... с трудом находит мотивацию...Смолов чудак
Evilhuman
Evilhuman
   10 / 946
вчера в 22:32
За 600 т.р. в день ты должен жрать эти искусственные газоны и благодарить Бога за эту возможность
Djon_V
Djon_V
   676 / 946
вчера в 22:29
Нужно делать оклад условно 100 тыс. рублей, остальное бонусы - голы, голевые, лучший игрок матча, победа и т.д. Тогда такие вопросы отпадут сами собой
Konst56
Konst56
   562 / 946
вчера в 22:26
600 тысяч рублей в день???!!! Вот сцуко!!! Мотивации ему не хватает!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   332 / 946
вчера в 22:23
Иногда лучше жевать, чем говорить.
Дед Мазая
Дед Мазая
   821 / 946
вчера в 22:19
С собой на поле брать зарплатную ведомость...
post-navigator
post-navigator
   193 / 946
вчера в 22:11
Феде не надо искать мотивацию.
Мотивация сама находит Федю и имеет его!
Все довольны и счастливы! И мотивированы :))
Apsny
Apsny
   364 / 946
вчера в 22:07
За такие деньги обязан искать, дармоед, ничего полезного для общества не сделал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
вчера в 22:05
Смолов: "Я бы мог стать известным футболистом, играть в известном европейском клубе, а все меня будут помнить только как отрыжку лимита и Кэшбека. Вот как искать мотивацию?"
killerman77
killerman77
   586 / 946
вчера в 21:59
да за такие деньги, ты на одной ноге должен забивать оренбургам и уфам, а не рассказывать нам про свой "профессионализм". скоты зажравшиеся...
Михалыч 75
Михалыч 75
   169 / 946
вчера в 21:46
лопырев опять феерит своей метлой , междутаймовый нытик
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
вчера в 21:30
600 тыс в день - издевательство над работягами!!!
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
   728 / 946
вчера в 21:29
На ЧМ-2018 не нашел мотивацию, в Оренбурге не найдешь и подавно...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   88 / 946
вчера в 21:27
Зашейте Феде рот!!!
Kuvkil
Kuvkil
   440 / 946
вчера в 21:25
Эдер более качественный нап, особенно это видно в ЛЧ. Вот тебе мотивация!
Трезвый повар
Трезвый повар
   97 / 946
вчера в 21:24
Смолов провёл 2 хороших сезона и уже поверил в себя. С таким пренебрежением про чемпионат России рассуждает
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
вчера в 21:18
Сказал так, словно уже десятикратный чемпион России. Хотя у Лысова титулов больше, чем у Смолова.
МУРР-МЯЯУ
МУРР-МЯЯУ ответил ЮЗИК
   877 / 946
вчера в 20:59
Такими бабками можно вообще не играть, а просто балаболить
Что Федя и делает.
Играет так себе.. Балаболить умеет лучше всех.
pele1981
pele1981
   488 / 946
вчера в 20:58
Все просто - ЗАЖРАЛИСЬ!!!
alexando1974
alexando1974
   601 / 946
вчера в 20:54
вот поэтому после матчей лч наши клубы и кюывают всякой 3не)))
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