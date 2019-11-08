Смолов: «После ЛЧ мы полетели в Оренбург. Вот как искать мотивацию?»

Форвард «Локомотива» Федор Смолов пожаловался на недостаток мотивации для игры в РПЛ.
Лига чемпионов – это что-то особенное? На 200%. Такой антураж, такая атмосфера! Недавно увидел фразу Криштиану Роналду: «Будь моя воля, я играл бы только за сборную Португалии и в Лиге чемпионов»…
Конечно, это другой уровень. Никого не хочу обидеть, но вспоминаю, как после «Байера» мы полетели в Оренбург – играть в 11 утра на искусственном поле. Вот как искать мотивацию в такие моменты? С другой стороны – ты профессионал. Возможно, в 22-23 года я бы плевался и не смог бы себя настроить. А сейчас уже понимаешь: «Надо ехать и выигрывать в любом случае, в любом состоянии и в любое время года».
Напомним, что футболист получает в день около 600 тысяч рублей. Его заработная плата в московском клубе составляет 3 млн евро в год.
Ищут мотивацию там,где лежит сфера их
прямых профессиональных
обязанностей.
Ищут мотивацию там,где лежит сфера их
прямых профессиональных
обязанностей.
Дополнительных очков для игры в финале не предусмотрено. Наверное лучше планировать очки.
Дополнительных очков для игры в финале не предусмотрено. Наверное лучше планировать очки.
Мотивация сама находит Федю и имеет его!
Все довольны и счастливы! И мотивированы :))
Мотивация сама находит Федю и имеет его!
Все довольны и счастливы! И мотивированы :))
Играет так себе.. Балаболить умеет лучше всех.
Играет так себе.. Балаболить умеет лучше всех.