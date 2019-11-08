Семак: «„Зенит“ сделает всё, чтобы победить „Арсенал“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал про предстоящий матч с «Арсеналом» в Туле в рамках 16-го тура РПЛ:
Думаю, никаких проблем нет у «Зенита» после поражения от «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов. Два разных турнира абсолютно. Везде свои задачи, ребята привыкли играть часто, выкладываться на сто процентов. Потому что для нас самая важная игра — ближайшая.
Последние игры в Туле сложно складываются. Команда опытная, хорошая, квалифицированная. Готовимся со всей серьезностью. Сделаем все, чтобы победить и уйти на небольшой перерыв в чемпионате в хорошем настроении.
Посмотрим, будем ли вносить коррективы в состав. Состояние игроков постоянно анализируем. И психологическое, и функциональное. Если есть возможность — ротируем состав. Играть хотят все. Время подумать до игры еще есть. Изменения будут, но насколько большими — решим ближе к игре.
Если команда обыгрывает «Спартак», от нее можно ждать чего угодно. Сейчас у «Арсенала» есть несколько тактических схем, чего раньше не было. Включая вариант с пятью защитниками. Так что будем готовиться к разным вариантам. Но самое главное — надо победить. Настраиваемся на хорошую игру и победу.
Ранее Семак заявил, что не заметил, чтобы календарь или судьи благоволили «Зениту».
И без всякой судейской помощи!
И без всякой судейской помощи!
Господин Семак, просто не хочется ругаться, Вы, что нас держите за идиотов, в Вашей команде нет ИГРЫ, НЕТ ДВИЖЕНИЯ, ОТСУТСВУЕТ ПОНЯТИЕ СХЕМЫ ИГРЫ И ПР., а он нам "нет проблем", видимо в определенном месте Вашего тела НЕТ ПРОБЛЕМ!!!!!
СОВЕТ: ПРОЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИИ ИЗ ЗА РУБЕЖА - В ЧАСТНОСТИ, ЧТО СКАЗАЛ ШАНДОР ВАРГА ПРО ВАС!!!!!
Господин Семак, просто не хочется ругаться, Вы, что нас держите за идиотов, в Вашей команде нет ИГРЫ, НЕТ ДВИЖЕНИЯ, ОТСУТСВУЕТ ПОНЯТИЕ СХЕМЫ ИГРЫ И ПР., а он нам "нет проблем", видимо в определенном месте Вашего тела НЕТ ПРОБЛЕМ!!!!!
СОВЕТ: ПРОЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИИ ИЗ ЗА РУБЕЖА - В ЧАСТНОСТИ, ЧТО СКАЗАЛ ШАНДОР ВАРГА ПРО ВАС!!!!!
Они пацанам 20 летним с Лейпцига ладу дать не могут.
Они пацанам 20 летним с Лейпцига ладу дать не могут.
А правильно так
Дюков и вилков сделают все,что бы зенит победил Арсенал!
ХАХ ХАХА ХАХА ХАХА
А правильно так
Дюков и вилков сделают все,что бы зенит победил Арсенал!
ХАХ ХАХА ХАХА ХАХА