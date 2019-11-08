Семак: «„Зенит“ сделает всё, чтобы победить „Арсенал“»

Главный тренер «Зенита» рассказал про предстоящий матч с «Арсеналом» в Туле в рамках 16-го тура РПЛ :

Думаю, никаких проблем нет у «Зенита» после поражения от «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов. Два разных турнира абсолютно. Везде свои задачи, ребята привыкли играть часто, выкладываться на сто процентов. Потому что для нас самая важная игра — ближайшая.

Последние игры в Туле сложно складываются. Команда опытная, хорошая, квалифицированная. Готовимся со всей серьезностью. Сделаем все, чтобы победить и уйти на небольшой перерыв в чемпионате в хорошем настроении.

Посмотрим, будем ли вносить коррективы в состав. Состояние игроков постоянно анализируем. И психологическое, и функциональное. Если есть возможность — ротируем состав. Играть хотят все. Время подумать до игры еще есть. Изменения будут, но насколько большими — решим ближе к игре.

Если команда обыгрывает «Спартак», от нее можно ждать чего угодно. Сейчас у «Арсенала» есть несколько тактических схем, чего раньше не было. Включая вариант с пятью защитниками. Так что будем готовиться к разным вариантам. Но самое главное — надо победить. Настраиваемся на хорошую игру и победу.