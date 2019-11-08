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Семак: «„Зенит“ сделает всё, чтобы победить „Арсенал“»

вчера, 19:06
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 14:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал про предстоящий матч с «Арсеналом» в Туле в рамках 16-го тура РПЛ:

Думаю, никаких проблем нет у «Зенита» после поражения от «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов. Два разных турнира абсолютно. Везде свои задачи, ребята привыкли играть часто, выкладываться на сто процентов. Потому что для нас самая важная игра — ближайшая.

Последние игры в Туле сложно складываются. Команда опытная, хорошая, квалифицированная. Готовимся со всей серьезностью. Сделаем все, чтобы победить и уйти на небольшой перерыв в чемпионате в хорошем настроении.

Посмотрим, будем ли вносить коррективы в состав. Состояние игроков постоянно анализируем. И психологическое, и функциональное. Если есть возможность — ротируем состав. Играть хотят все. Время подумать до игры еще есть. Изменения будут, но насколько большими — решим ближе к игре.

Если команда обыгрывает «Спартак», от нее можно ждать чего угодно. Сейчас у «Арсенала» есть несколько тактических схем, чего раньше не было. Включая вариант с пятью защитниками. Так что будем готовиться к разным вариантам. Но самое главное — надо победить. Настраиваемся на хорошую игру и победу.

 Ранее Семак заявил, что не заметил, чтобы календарь или судьи благоволили «Зениту».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответил Литейный 4
   135 / 946
сегодня в 02:32
Зенит классом выше Арсенала. Это не свиньи, болтающиеся на дне турнирной таблицы. Это Тула их могла возить, с Зенитом такое не прокатит. Гыгыгы
что опять на продажных надежда?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
VAN ARM
VAN ARM ответил susanin ultrazenith
   135 / 946
сегодня в 02:29
Зенит должен победить! И без всякой судейской помощи!
разучились они без помощи главного куратора и распределителя))))))))))))))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   262 / 946
сегодня в 02:16
победа Арсенала должна быть.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 23:52
Семак: "Вилков уже в Туле!"
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
вчера в 23:07
Будет трудно,но ведомство Александра Винировича гарантировало одно удаление и пенальти в ворота "Арсенала.Так что первое место останется незыблемым.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   332 / 946
вчера в 22:13
Понятно короче.В три центральных защитника будет играть.По ситуации.От соперника.И обязательно вторым номером.Дзюба просто постоит впереди и пяточкой назад будет пасовать..Азмун просто будет бить мимо ворот куда попало.Все как обычно...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   217 / 946
вчера в 21:37
Зенит должен победить!
И без всякой судейской помощи!
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 20:58
Слово "СДЕЛАЕТ" в заголовке означает "КУПИТ"!
RussianMango
RussianMango
   50 / 946
вчера в 20:27
Никто и не сомневается.....уже проходили это всё.
Gloomy59
Gloomy59
   583 / 946
вчера в 20:04
Такое ощушение, что Семак живет на Альфа Центавр 123, а мы на Земле или наоборото, он утверждает, что не проблем?
Господин Семак, просто не хочется ругаться, Вы, что нас держите за идиотов, в Вашей команде нет ИГРЫ, НЕТ ДВИЖЕНИЯ, ОТСУТСВУЕТ ПОНЯТИЕ СХЕМЫ ИГРЫ И ПР., а он нам "нет проблем", видимо в определенном месте Вашего тела НЕТ ПРОБЛЕМ!!!!!
СОВЕТ: ПРОЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИИ ИЗ ЗА РУБЕЖА - В ЧАСТНОСТИ, ЧТО СКАЗАЛ ШАНДОР ВАРГА ПРО ВАС!!!!!
Йабуба
Йабуба
   594 / 946
вчера в 19:57
Надо просто играть как можете. И тогда без особых усилий выиграете.
Жора Кактус
Жора Кактус
   517 / 946
вчера в 19:48
Пряники неуступчивый соперник, но вполне по зубам Зениту.
tuman960
tuman960
   164 / 946
вчера в 19:47
как он надоел!!!!!
серый1925
серый1925 ответил oFANATo
   882 / 946
вчера в 19:46
Серёга, лучше бы жевал чем говорил, после беспредела Вилкова.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Сотрудник Газпрома
       9 / 946
    вчера в 19:41
    Там Дюково-Егоровская мафия все сделает за тебя.
    Весь судейский корпус харчуется у Федуна. Вся страна угорала, когда свиней целых 7 первых туров нагло тащили судьи. Пока не нарвались на Зенит и Вар. Стоило начать честно судить матчи с участием свиней, как те сразу повалились в Пердив. Аутсайдеры пока на 10 месте. Осталось всего 5 очков до последнего места. Гыгыгы
    oFANATo
    oFANATo
       13 / 946
    вчера в 19:39
    Серёга, лучше бы жевал чем говорил, после беспредела Вилкова.
    time out
    time out
       53 / 946
    вчера в 19:36
    Все? Это как, опять свои судьи? Егоров заряженный Дюковым? Финансовое давление на "Арсенал" со стороны Газпрома. Звонки из Кремля. Да, блин, серьезный соперник у туляков, эти на все пойдут, вплоть до уголовщины, тем более есть у них и такой контингент про запас.
    GYTSYL
    GYTSYL ответил ДСА
       32 / 946
    вчера в 19:32
    Лондон бы лучше обыграли.
    Какой Лондон?
    Они пацанам 20 летним с Лейпцига ладу дать не могут.
    ДСА
    ДСА
       212 / 946
    вчера в 19:30
    Лондон бы лучше обыграли.
    GYTSYL
    GYTSYL
       32 / 946
    вчера в 19:27
      GYTSYL
      GYTSYL
         32 / 946
      вчера в 19:26
      Не правильно написано
      А правильно так
      Дюков и вилков сделают все,что бы зенит победил Арсенал!
      ХАХ ХАХА ХАХА ХАХА
      Сотрудник Газпрома
      Сотрудник Газпрома
         240 / 946
      вчера в 19:20
      Там Дюково-Егоровская мафия все сделает за тебя.
      Литейный 4
      Литейный 4
         9 / 946
      вчера в 19:13
      Зенит классом выше Арсенала. Это не свиньи, болтающиеся на дне турнирной таблицы. Это Тула их могла возить, с Зенитом такое не прокатит. Гыгыгы
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