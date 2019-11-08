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Смолов: «Мечта играть в Европе осталась»

вчера, 18:54

Нападающий  «Локомотива» Федор Смолов признался, что не распрощался с мечтой попробовать свои силы в европейском клубе.

Да, она осталась — но не хочу забегать вперед. Уже неоднократно говорил о том, чего хочу — и это не сбывалось. Сейчас я определенно счастлив в «Локомотиве», мне комфортно. У нас очень сильная команда, и я уверен, что нам по силам бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Очень хочу помочь.

Ранее Смолов пожаловался на недостаток мотивации для игры в РПЛ.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   326 / 946
вчера в 21:49
Конченный футболист, мечтающий о небесах
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 21:08
В Казахстан не возьмут - не потянет там!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
вчера в 20:27
Лучше в россии доигрывать не нужен ты в европе.времья прошло.
igGA
igGA
   179 / 946
вчера в 19:52
"Уже неоднократно говорил о том, чего хочу — и это не сбывалось"...
"...бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Очень хочу помочь."
tuman960
tuman960
   164 / 946
вчера в 19:48
какие проблемы-молдавские клубы ждут тебя!!!
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 946
вчера в 19:45
Федя, поезд в Европу ушел безвозвратно. Для Миранчуков поезд скоро тоже отойдет навечно, если не успеют заскочить в последний вагон. гыгыгы
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
вчера в 19:31
В Болгарию надо ехать
drug01
drug01
   124 / 946
вчера в 19:26
Федя главное жди......
МУРР-МЯЯУ
МУРР-МЯЯУ
   877 / 946
вчера в 19:25
Гибралтар,
Сан-Марино,
Лихтенштейн.
На больше не рассчитывай, Федя.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   301 / 946
вчера в 19:19
В Андорру ,почтальоном !
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
вчера в 19:06
Ну какой нибудь клуб из бундеслиги с верхней половины или середняк АПЛ быть может и возьмёт тебя, но звезда ты наша, после слухов про Реал захочешь ли туда уходить? гыгыгы
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 946
вчера в 19:05
Федулу скоро 30. Паровоз потихоньку уходит вместе с недостатком мотивации.
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