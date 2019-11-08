Смолов: «Мечта играть в Европе осталась»

Нападающий «Локомотива» признался, что не распрощался с мечтой попробовать свои силы в европейском клубе.

Да, она осталась — но не хочу забегать вперед. Уже неоднократно говорил о том, чего хочу — и это не сбывалось. Сейчас я определенно счастлив в «Локомотиве», мне комфортно. У нас очень сильная команда, и я уверен, что нам по силам бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Очень хочу помочь.