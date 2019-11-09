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Коста о мяче, забитом «Локомотиву»: «Мой самый красивый гол»

сегодня, 01:38
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Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста прокомментировал свой гол в ворота «Локомотива» (2:1), который был признан лучшим взятием ворот в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я играл на позиции десятки и испытывал трудности с нахождением свободного пространства. Поэтому я переговорил с Дибалой и Бонуччи, а затем сказал самому себе, что мне следует играть немного левее.

Когда я пробежал мимо двух защитников, я увидел свободное пространство перед воротами, и Игуаин умело вернул мне мяч одним касанием.

Это был мой самый красивый гол в карьере. Я не привык снимать футболку после гола, но это был особенный момент для меня.

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