Коста о мяче, забитом «Локомотиву»: «Мой самый красивый гол»

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста прокомментировал свой гол в ворота «Локомотива» (2:1), который был признан лучшим взятием ворот в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я играл на позиции десятки и испытывал трудности с нахождением свободного пространства. Поэтому я переговорил с Дибалой и Бонуччи, а затем сказал самому себе, что мне следует играть немного левее.

Когда я пробежал мимо двух защитников, я увидел свободное пространство перед воротами, и Игуаин умело вернул мне мяч одним касанием.

Это был мой самый красивый гол в карьере. Я не привык снимать футболку после гола, но это был особенный момент для меня.