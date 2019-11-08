Фердинанд: «Роналду всё ещё на вершине»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал про форварда «Ювентуса» :

Роналду до сих пор на вершине, несмотря на то, что ему уже 34 года. Уже более десяти лет он является одним из двух лучших футболистов мира. Криштиану - первый игрок, который вложился в свою команду.

Увидел у него дома около десяти людей и спросил, кто это. Он ответил, что это его доктор, персональный тренер, физиотерапевт и так далее.

Он, когда покидал МЮ , делал это в статусе лучшего в мире. Это был правильный путь для него. Он вложил много денег в свою команду, что стабильно выступать на высоком уровне все эти годы.

Дал бы совет молодым футболистам. Им нужно вкладывать в себя как Роналду, если есть средства.