Фердинанд: «Роналду всё ещё на вершине»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал про форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду:
Роналду до сих пор на вершине, несмотря на то, что ему уже 34 года. Уже более десяти лет он является одним из двух лучших футболистов мира. Криштиану - первый игрок, который вложился в свою команду.
Увидел у него дома около десяти людей и спросил, кто это. Он ответил, что это его доктор, персональный тренер, физиотерапевт и так далее.
Он, когда покидал МЮ, делал это в статусе лучшего в мире. Это был правильный путь для него. Он вложил много денег в свою команду, что стабильно выступать на высоком уровне все эти годы.
Дал бы совет молодым футболистам. Им нужно вкладывать в себя как Роналду, если есть средства.
Ранее экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс назвал конкурента Роналду нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком в мире.