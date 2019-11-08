ГлавнаяНовости

Фердинанд: «Роналду всё ещё на вершине»

вчера, 21:41

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал про форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду:

Роналду до сих пор на вершине, несмотря на то, что ему уже 34 года. Уже более десяти лет он является одним из двух лучших футболистов мира. Криштиану - первый игрок, который вложился в свою команду.

Увидел у него дома около десяти людей и спросил, кто это. Он ответил, что это его доктор, персональный тренер, физиотерапевт и так далее.

Он, когда покидал МЮ, делал это в статусе лучшего в мире. Это был правильный путь для него. Он вложил много денег в свою команду, что стабильно выступать на высоком уровне все эти годы.

Дал бы совет молодым футболистам. Им нужно вкладывать в себя как Роналду, если есть средства.

Ранее экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс назвал конкурента Роналду нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком в мире. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «Матч с „Эйбаром“ может оказаться ещё труднее остальных»
Сегодня, 03:46 Комментарии0
Вальверде: «Я всегда чувствовал уважение и поддержку „Барселоны“»
Сегодня, 03:21 Комментарии0
МакТоминэй: «МЮ может завоевать 3 трофея в этом сезоне»
Сегодня, 02:53 Комментарии3
Коста о мяче, забитом «Локомотиву»: «Мой самый красивый гол»
Сегодня, 01:38 Комментарии1
Гвардиола готов в будущем возглавить клуб Серии А
Сегодня, 00:55 Комментарии6
Клопп: «К игре с „Ман Сити“ нужно быть готовым с первой секунды»
Вчера, 22:41 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
vale46
vale46 ответил Шишанутый
   942 / 946
сегодня в 01:27
Ой,пля!в яме!!!!!клоун!!!!!а ты не в яме?
karnager
karnager
   195 / 946
вчера в 22:20
На самом деле он прав. Топ-футболисты имеют постоянно вокруг себя целую команду. Футболист - это инвестиция. И они не ломаются, потому что всегда есть помощь, подсказки, правильная мотивация на игры. И это стоит хороших денег. Зато и куш велик как никогда. А наши что? 600к в день получают, а Дзагоев даже медика себе купить не может, лазаретчик. Ничему людей жизнь не учит. Тарасов такой же, судиться только умеет с клубом своим ))
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   133 / 946
вчера в 22:15
У этого Фердинанда либо маразм, либо он злоупотребляет спиртным... Когда кристинка покидала МЮ, то статус лучшего в мире был у Месси, далее шли Хави, Иньеста, Пуйоль и Вальдес. Португальская симулянтка в лучшем случае замыкала десятку. Напомним, что кристинка убежала из МЮ после того как её отвозили в финале ЛЧ и кроме как дрыгать ножками перед невозмутимым Пуйолем эта плакса ничего не показала... Правда в Мадриде её ждали ещё большие унижения от легендарной каталонской команды и кроме как нырять, выпрашивая левые пенки да забивать с оффсайдов эта швабра ничего выдающегося за свою позорную симулянтскую карьеру не показала, но в этих гнусных деяниях она достигла совершенства и ежели Фердинанд имел ввиду её балетные и актёрские умения, то тогда с ним трудно не согласиться...
obana777
obana777
   194 / 946
вчера в 22:09
На вершину заполз, а слезть уже не может.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   286 / 946
вчера в 21:58
На вершине своего ЧСВ аххах
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r ответил Шишанутый
   549 / 946
вчера в 21:51
Рон на вершине, а гном в яме.
Два сапога пара. Позавчера было видно как они оба похожи
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 946
вчера в 21:45
Рон на вершине, а гном в яме.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100