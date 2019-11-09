Лэмпард: «В футболе всё может быстро измениться»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, признанный лучшим тренером октября в английской Премьер-Лиге, подвел итоги месяца и поделился мнением о предстоящих матчах.

Это был хороший месяц: я получил индивидуальную награду, и команда поднялась в таблице, но мы все знаем, что в футболе все может быстро измениться. Мы хотим добиться результата до того, как уйдем на перерыв из-за матчей сборных, однако нам необходимо к каждой встрече в АПЛ относиться серьезно. Мы должны уважать «Кристал Пэлас», который не так далеко от нас отстал. Последнее время они демонстрировали неплохую форму. Этот матч не станет легкой прогулкой.