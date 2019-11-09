Перишич: «В „Баварии“ у меня всё просто великолепно»

Хорватский полузащитник «Интера» поделился мнением о своей игре в мюнхенской «Баварии», за которую в этом сезоне он выступает на правах аренды.

В течение четырех лет, пока я не играл в Бундеслиге, уровень чемпионата даже повысился — увеличились скорости, стало больше классных игроков, а болельщики по-прежнему под завязку заполняют стадионы.

В «Баварии» у меня всё просто великолепно. И в личной жизни, и на футбольном поле. У меня аренда на год с правом выкупа — посмотрим, что будет в будущем, не люблю забегать вперёд. День за днём я стараюсь показать свою профпригодность и необходимость команде.

Мне уже 30, но я не стар. Я чувствую себя хорошо и планирую играть ещё семь или восемь лет. Надеюсь, здоровье позволит мне это сделать.