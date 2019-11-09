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Перишич: «В „Баварии“ у меня всё просто великолепно»

вчера, 08:08

Хорватский полузащитник «Интера» Иван Перишич поделился мнением о своей игре в мюнхенской «Баварии», за которую в этом сезоне он выступает на правах аренды.

В течение четырех лет, пока я не играл в Бундеслиге, уровень чемпионата даже повысился — увеличились скорости, стало больше классных игроков, а болельщики по-прежнему под завязку заполняют стадионы.

В «Баварии» у меня всё просто великолепно. И в личной жизни, и на футбольном поле. У меня аренда на год с правом выкупа — посмотрим, что будет в будущем, не люблю забегать вперёд. День за днём я стараюсь показать свою профпригодность и необходимость команде. 

Мне уже 30, но я не стар. Я чувствую себя хорошо и планирую играть ещё семь или восемь лет. Надеюсь, здоровье позволит мне это сделать.

Также не так давно Иван рассказывал, что в свое время Жозе Моуриньо звал его в МЮ.

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Все комментарии
anfield1984
anfield1984 ответил galem72
   639 / 939
вчера в 12:43
Он свингер, а в Германии у свингеров все просто великолепно.
galem72
galem72
   193 / 939
вчера в 10:12
"...в баварии у меня всё просто великолепно. И в личной жизни, и на футбольном поле..."

За 10 игр 2 шара. Сомнительное великолепия для регулярного вингера.
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 08:44
Лукавит.
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