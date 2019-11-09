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38-летний вратарь «Челси» Кабальеро хочет вернуться в Испанию

вчера, 10:12

Аргентинский голкипер «Челси» Вилли Кабальеро заявил, что хотел бы вернуться в Испанию перед завершением карьеры.

38-летний вратарь в начале своей карьеры выступал за «Бока Хуниорс», затем играл в Испании - за «Эльче» и «Малагу». В 2014 перешел в «Манчестер Сити», где отыграл 3 года перед уходом в «Челси».

В моих планах нет возвращения в Аргентину. Сейчас я больше ощущаю себя европейским футболистом и хотел бы вернуться в Испанию. «Эльче» и «Малага» — варианты, но дело не только в моих желаниях, а в интересах клубов и других обстоятельствах. Мне 38, но я в хорошей форме и у меня есть силы для продолжения карьеры на высоком уровне..

В текущем сезоне Кабальеро провел за «Челси» лишь 2 матча в Кубке английской лиги.

Отметим, что весной этого года к футболисту проявлял интерес «Вест Хэм».

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Все комментарии
azkan
azkan
   151 / 939
вчера в 17:47
Вилли пока нам нужен.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   179 / 939
вчера в 13:19
В Малаге он был хорош, но это было очень давно.
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