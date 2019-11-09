Давид Луис: «У Эмери есть страсть»

Защитник «Арсенала» рассказал о главном тренере «канониров» и о своем переходе в клуб летом:

У Эмери есть страсть. Он каждый день выкладывается на все 100%.

Мне нравится стиль нашей команды. Я верю в этот футбол, потому что вы добиваетесь превосходства в разных участках поля и приближаетесь к воротам соперника. Мы должны создавать пространство на поле, начиная атаки команды с защиты.

Я хотел продолжить выступать на высоком уровне, поэтому перешел в «Арсенал». Это было непростое решение, так как я играл в «Челси». Хочу бороться за чемпионство.