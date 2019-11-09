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Давид Луис: «У Эмери есть страсть»

вчера, 18:11

Защитник «Арсенала» Давид Луис рассказал о главном тренере «канониров» Унаи Эмери и о своем переходе в клуб летом:

У Эмери есть страсть. Он каждый день выкладывается на все 100%.

Мне нравится стиль нашей команды. Я верю в этот футбол, потому что вы добиваетесь превосходства в разных участках поля и приближаетесь к воротам соперника. Мы должны создавать пространство на поле, начиная атаки команды с защиты.

Я хотел продолжить выступать на высоком уровне, поэтому перешел в «Арсенал». Это было непростое решение, так как я играл в «Челси». Хочу бороться за чемпионство.

Ранее Эмери заявил, что «Арсенал» всё еще строит игру. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 18:48
С Арсеналом чемпионства не добьёшься.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 939
вчера в 18:19
Что несет этот человек?

Месяц назад он говорил, что хочет место в ЛЧ занять, теперь уже чемпионство и стиль команды ему нравится, при котором "Арсенал" дома даже попытаться обыграть аутсайдера не может и его перепинывают в 2-3 раза любая команда от "Гимарайнша" до "Шеффилда".

От души просто.
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