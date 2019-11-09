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Капелло прокомментировал прогресс «Ювентуса» в последние годы

вчера, 21:12

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло высказался о прогрессе, которого добилась «старая синьора» в последние годы.

Они укреплялись сезон за сезоном, используя слабости соперников. Благодаря прогрессу «Ювентуса» на международной арене клуб стал привлекательным местом для больших звезд, таких как Криштиану Роналду. Только «Наполи» пытался противостоять туринцам, но разница в возможностях клубов в конечном счете сделала задачу невыполнимой. Сейчас главный соперник «Ювентуса» – «Интер», имеющий серьезную поддержку от владельцев и способный делать важные инвестиции.

Отметим, что недавно Капелло также высказался об адаптации защитника Матийса де Лигта в «Ювентусе».

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Все комментарии
minai
minai
   143 / 939
сегодня в 00:50
Чево он буровит, какой прогрец ?!!
dino-hsv
dino-hsv
   114 / 939
вчера в 22:01
прогресс? ахахаха
obana777
obana777
   163 / 939
вчера в 21:18
Прогресс и денежный мешок, это разные вещи.
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