Пиоли: «Сложно сказать, как остановить Роналду»

Главный тренер «Милана» в преддверии встречи 12-го тура с «Ювентусом» рассказал о подготовке команды к этой игре, а также поделился мнением о форварде «Лос-Анджелес Гэлакси» , который, по слухам, может вернуться в стан «россонери»:

Ибрагимович - отличный игрок. Но времени до зимнего трансферного окна еще предостаточно. У нас будет время все обдумать.

Я уверен в силах своих футболистов, пусть мы и сильно уступаем «Ювентусу» в таблице. Однако матчи начинаются со счета 0:0 в формате 11 на 11.

Для «Милана» эта встреча является серьезным испытанием. На уровне психологии матч с «Ювентусом» будет многое решать для нас.

Мне трудно сказать, как остановить Роналду. Он - феномен, чемпион. Против него нужно быть предельно осторожным и решительным. Криштиану входит в число величайших футболистов в истории, наряду с Месси, Пеле, Марадоной.