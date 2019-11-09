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Пиоли: «Сложно сказать, как остановить Роналду»

вчера, 20:02
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан22:45 Не начался

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в преддверии встречи 12-го тура с «Ювентусом» рассказал о подготовке команды к этой игре, а также поделился мнением о форварде «Лос-Анджелес Гэлакси» Златане Ибрагимовиче, который, по слухам, может вернуться в стан «россонери»:

Ибрагимович - отличный игрок. Но времени до зимнего трансферного окна еще предостаточно. У нас будет время все обдумать.

Я уверен в силах своих футболистов, пусть мы и сильно уступаем «Ювентусу» в таблице. Однако матчи начинаются со счета 0:0 в формате 11 на 11.

Для «Милана» эта встреча является серьезным испытанием. На уровне психологии матч с «Ювентусом» будет многое решать для нас.

Мне трудно сказать, как остановить Роналду. Он - феномен, чемпион. Против него нужно быть предельно осторожным и решительным. Криштиану входит в число величайших футболистов в истории, наряду с Месси, Пеле, Марадоной.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   179 / 939
вчера в 22:40
Пиоли - восхитителен! Он точно знает что делать. Давно в Милане не бы...
youtomee
youtomee
   709 / 939
вчера в 20:31
"Для «Милана» эта встреча является серьезным испытанием. На уровне психологии матч с «Ювентусом» будет многое решать для нас." - ничего он не будет решать, проиграете, скажете, что соперник был сильнее, но вот дальше мы наладим игру, и все то же самое будет
УрсХох
УрсХох
   159 / 939
вчера в 20:22
Семина спросите.Локо его съел.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   123 / 939
вчера в 20:21
че там её останавливать её наоборот останавливать на надо она все равно бегает бесполезно туда сюда и бьёт непонятно откуда так что этот балласт только на пользу милану если не будет пенальти значит ныряльда бесполезна
kotmyshka
kotmyshka
   272 / 939
вчера в 20:15
сложно, но можно...
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   318 / 939
вчера в 20:08
был худшим в игре с Локо
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