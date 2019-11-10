ГлавнаяНовости

«Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

сегодня, 00:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 1Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» (25 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Сельта» (9 очков) - третья снизу.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Сельта» 4:1 (2:1)
Голы: Лионель Месси 23 (пенальти), Лионель Месси 45+1, Лионель Месси 48, Бускетс 85 - Оласа 42

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду (Бускетс 23), Пике, Умтити, Фирпо, де Йонг, Роберто, Артур Рамос, Лионель Месси, Гризманн (Суарес 73), Фати (Дембеле 46)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Сельта»: Бланко, Мальо, Айду, Араухо, Оласа, Хунка Ренье, Лоботка (Суарес 77), Фран Бельтран, Диоп (Фернандес Лейтес 81), Аспас, Систо (Мендес 64)
Главный тренер: Эскриба Фран.

Предупреждения: Умтити 25, Лионель Месси 40, Фран Бельтран 45, Роберто 52, Бускетс 88

Ранее «Реал» одержал победу над «Эйбаром».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Наполи» не справился с «Дженоа»
Сегодня, 00:40 Комментарии15
«Метц» отобрал очки у «Лилля»
Сегодня, 00:00 Комментарии3
Гол Головина принес «Монако» победу в матче с «Дижоном»
Вчера, 23:57 ВидеоКомментарии28
«Реал» обыграл «Эйбар» с крупным счетом
Вчера, 22:28 Комментарии42
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
Вчера, 22:23 Комментарии24
«Лестер» одержал победу над «Арсеналом»
Вчера, 22:20 ВидеоКомментарии53
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   472 / 939
сегодня в 04:10
Стандарты - конек Месси!
mangoх12
mangoх12
   33 / 939
сегодня в 03:26
я бы даже не стал здесь упоминать бегунка зебристого
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   234 / 939
сегодня в 02:49
не ну за такое действо однозначно золотой мяч в 2021 году ему вручат
ESPANOL
ESPANOL ответил 95-shishani-95
   725 / 939
сегодня в 02:45
292 игры у Роналду против 459 игр Меськи. Прикинь. А счастью глоров нет предела? 😂😂😂
    Agamaga
    Agamaga
       433 / 939
    сегодня в 02:36
    Месси за матч кладёт 2 со штрафного, кристи за 1.5 года ни разу. Вот уровень. У одного ювелирные штрафные, а у другого тупо лупить с разбега хоть куда. Удары без мысли.
    ATG
    ATG
       357 / 939
    сегодня в 01:38
    Тоже как и многие в восторге что творит Месси, но игра полный ппц .
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
       92 / 939
    сегодня в 01:29
    Кто о чем, а шишан про судейство))
    Прям как князь
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений ответил 95-shishani-95
       123 / 939
    сегодня в 01:28
    292 игры у Роналду против 459 игр Меськи. Прикинь. А счастью глоров нет предела? 😂😂😂
      _Inquisitor_
      _Inquisitor_
         122 / 939
      сегодня в 01:27
      В случае очковых потерь была бы надежда на изгнание Вальверде, а может и Бартомеу. Однако Месси снова спас их от отправки на скотобойню. Логично было бы слить эту парочку (тренер - президент), но сливом тренеров занимаются капризные девки - такие как в Мадриде, когда слили Бенитеса или в Челси, когда взбунтовались против португальского переводчика. Месси же есть образец порядочности и профессионализма, пусть его старания и голы идут в ущерб общей стратегии развития клуба, но никто не обвинит его в подлости и малодушии, а тренера с президентом должны изгнать сами фанаты и чем быстрее это произойдёт. тем будет лучше для прославленного каталонского клуба...
      alexfor
      alexfor ответил 95-shishani-95
         142 / 939
      сегодня в 01:23
      292 игры у Роналду против 459 игр Меськи. Прикинь. А счастью глоров нет предела? 😂😂😂
      800+ игр роньки - 607 голов, 694 игры месси - 611 голов) раунд мля) ида, много у роньки до перехода в реал было хет-триков, вот в чем вопрос)
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответил Так Себе Аналитик
         237 / 939
      сегодня в 01:21
      Браво, Леонель, за 16 лет в Ла Лиге догнал Рона, который сделал это за 9)) Жаль, Рон не остался "Сельты" добивать))
      292 игры у Роналду против 459 игр Меськи. Прикинь.
      А счастью глоров нет предела? 😂😂😂
      alexfor
      alexfor
         142 / 939
      сегодня в 01:20
      у меня только один вопрос) насколько они об6рутся с боруссией и интером) то что максимум очко будет за 2 матча, как пить дать)) вообще мертвые.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
         237 / 939
      сегодня в 01:19
      Где этот инвизитор, который писал про купленные пенальти Реала сегодня?
      Посмотри на пенальти меськи, что предшествовало зарабатыванию этого пенальти. Судья не свистнул, когда игрок Барсы подсел под выпрыгнувшего игрока Сельты. Игрок Сельты естественно упал, а Барса пошла дальше к лицевой и заработала пенальти
      Gelious
      Gelious ответил Тага Дага
         229 / 939
      сегодня в 01:18
      Иди спи....и скажи сам себе :Я ЖИВУ В ЭПОХУ ВЕЛИКОГО ФУТБОЛИСТА...И ЭТО МЕССИ...хотя сейчас у поклонников кристины горят ...
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик ответил Тага Дага
           15 / 939
        сегодня в 01:15
        Иди спи....и скажи сам себе :Я ЖИВУ В ЭПОХУ ВЕЛИКОГО ФУТБОЛИСТА...И ЭТО МЕССИ...хотя сейчас у поклонников кристины горят ...
        Поздравляю тебя)
        Тага Дага
        Тага Дага ответил Так Себе Аналитик
           139 / 939
        сегодня в 01:14
          поглотитель недоразумений
          поглотитель недоразумений ответил Тага Дага
             123 / 939
          сегодня в 01:11
          Иди спи....
            Так Себе Аналитик
            Так Себе Аналитик ответил Тео Джонс
               15 / 939
            сегодня в 01:11
            Ну блэт я даже не очень обижаюсь) Не могу следить за всеми лигами. Окей)
            Тага Дага
            Тага Дага ответил Шишанутый
               139 / 939
            сегодня в 01:10
            Иди спи....
            allemz
            allemz
               52 / 939
            сегодня в 01:09
            Молодцы, с победой.
            Месси спас физрука от увольнения.
            barcelona and cruyff
            barcelona and cruyff ответил Стеллс
               310 / 939
            сегодня в 01:08
            В споре сторонники Дембеле отвечают,что в Боруссии он не был таким хрустальным.А наставник ему нужен однозначно-пацан.
            Видимо в клубе и с физ подготовкой хреново
            зигзаг
            зигзаг
               277 / 939
            сегодня в 01:08
            Месси король филигранных голов и штрафных! Блеск!

            Ну а пеналду королевна левых пенальти и отскоков. Уверен, она следит и судорожно считает каждый гол Месси
            поглотитель недоразумений
            поглотитель недоразумений
               123 / 939
            сегодня в 01:07
              Стеллс
              Стеллс ответил barcelona and cruyff
                 351 / 939
              сегодня в 01:07
              Дембеле бы еще дисциплину в лице тренера,который по башке бы ему надавал. Талантище ,жаль что хрустальное
              В споре сторонники Дембеле отвечают,что в Боруссии он не был таким хрустальным.А наставник ему нужен однозначно-пацан.
              barcelona and cruyff
              barcelona and cruyff ответил Шишанутый
                 310 / 939
              сегодня в 01:06
              Гном только с пенальтида штрафных может. А где голы с игры?? Судья подсадил Сельту на свисток и барсукам помог.
                neomessi
                neomessi
                   158 / 939
                сегодня в 01:06
                С победой, игра 0. Валю надо уволить уже сейчас!
                barcelona and cruyff
                barcelona and cruyff ответил Стеллс
                   310 / 939
                сегодня в 01:05
                Наших с победой.Проблемы остались и никуда не денутся.Главное нет тактики и плана на выигрыш матча:нет владения-играй на контратаках,не пускают в штрафную-бейте издали,используйте навесы,нет скорости и физики-играйте позиционно,а так Месси спасает и всё катится дальше.Дембеле бы хорошего тренера и практику игровую-талант.
                Дембеле бы еще дисциплину в лице тренера,который по башке бы ему надавал. Талантище ,жаль что хрустальное
                Летучий-Голландец.
                Летучий-Голландец.
                   92 / 939
                сегодня в 01:04
                Была информация перед игрой, что если Барселона не выиграет матч, Вальверде будет отправлен в отставку..
                Дома то они могут кое как выиграть, чего не скажешь про матчи на выезде
                Шишанутый
                Шишанутый
                   53 / 939
                сегодня в 01:04
                Гном только с пенальтида штрафных может. А где голы с игры?? Судья подсадил Сельту на свисток и барсукам помог.
                Так Себе Аналитик
                Так Себе Аналитик ответил Roman Borovikov
                   15 / 939
                сегодня в 01:04
                Всё на Месси завязано, думали Гризман поможет, а вот и нет(((
                Он слишком был занят съемками для гей-журналов, его можно понять)
                Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                Отправить
                 
                Rambler's Top100