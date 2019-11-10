«Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

«Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» (25 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Сельта» (9 очков) - третья снизу.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Сельта» 4:1 (2:1)
Голы: Лионель Месси 23 (пенальти), Лионель Месси 45+1, Лионель Месси 48, Бускетс 85 - Оласа 42
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду (Бускетс 23), Пике, Умтити, Фирпо, де Йонг, Роберто, Артур Рамос, Лионель Месси, Гризманн (Суарес 73), Фати (Дембеле 46)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Сельта»: Бланко, Мальо, Айду, Араухо, Оласа, Хунка Ренье, Лоботка (Суарес 77), Фран Бельтран, Диоп (Фернандес Лейтес 81), Аспас, Систо (Мендес 64)
Главный тренер: Эскриба Фран.
Предупреждения: Умтити 25, Лионель Месси 40, Фран Бельтран 45, Роберто 52, Бускетс 88
Ранее «Реал» одержал победу над «Эйбаром».
Теперь для тех, кто обьективно шарит в футбгле. Согласитесь со мной, что игры нет от матча к матчу. Ходят пешком и уповают на Месси, что Король выручит. И Король опять выручил! Но где остальные? Попадется более быстрая команда и Барса начнет трещать по швам! При медленном темпе и то ошибки и потери мяча, игроки еле еле поспевают за мыслью и видно очевидное, прибавь Сельта скорости и вся конструкция Вальверде начнет разваливаться. Впереди два матча на КЧ, вот там сразу все станет ясно. Ну а пока: Всем удовлетворительно, Месси браво!
Теперь для тех, кто обьективно шарит в футбгле. Согласитесь со мной, что игры нет от матча к матчу. Ходят пешком и уповают на Месси, что Король выручит. И Король опять выручил! Но где остальные? Попадется более быстрая команда и Барса начнет трещать по швам! При медленном темпе и то ошибки и потери мяча, игроки еле еле поспевают за мыслью и видно очевидное, прибавь Сельта скорости и вся конструкция Вальверде начнет разваливаться. Впереди два матча на КЧ, вот там сразу все станет ясно. Ну а пока: Всем удовлетворительно, Месси браво!
Прям как князь
Прям как князь
А счастью глоров нет предела? 😂😂😂
А счастью глоров нет предела? 😂😂😂
Посмотри на пенальти меськи, что предшествовало зарабатыванию этого пенальти. Судья не свистнул, когда игрок Барсы подсел под выпрыгнувшего игрока Сельты. Игрок Сельты естественно упал, а Барса пошла дальше к лицевой и заработала пенальти
Посмотри на пенальти меськи, что предшествовало зарабатыванию этого пенальти. Судья не свистнул, когда игрок Барсы подсел под выпрыгнувшего игрока Сельты. Игрок Сельты естественно упал, а Барса пошла дальше к лицевой и заработала пенальти
Месси спас физрука от увольнения.
Месси спас физрука от увольнения.
Ну а пеналду королевна левых пенальти и отскоков. Уверен, она следит и судорожно считает каждый гол Месси
Ну а пеналду королевна левых пенальти и отскоков. Уверен, она следит и судорожно считает каждый гол Месси
Дома то они могут кое как выиграть, чего не скажешь про матчи на выезде
Дома то они могут кое как выиграть, чего не скажешь про матчи на выезде