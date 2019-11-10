«Метц» отобрал очки у «Лилля»

«Лилль» сыграл вничью с «Метцем» в матче 13-го тура французской Лиги 1. «Доги» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата (19 очков). «Метц» находится на 17-й строчке таблицы (13 баллов).
Лилль, стадион Пьер Моруа
«Лилль» - «Метц» 0:0
«Лилль»: Меньян, Челик, Фонте, Габриэль, Мандава, Андре (Шека 81), Сумаре, Бамба (Луис Араужо 73), Язичи, Иконе (Реми 61), Осимхен
Главный тренер: Гальтье Кристоф.
«Метц»: Укиджа, Сентонзе, Сунзу, Бойе, Делаен (Удол 66), Гнампа Хабиб, Фофана, Ангбан, Траоре, Диалло, Н'Гетте (Ниане 85)
Главный тренер: Оньон Венсан.
Предупреждения: Делаен 50, Мандава 63, Укиджа 75, Андре 76
Отметим, что в другом матче 13-го тура Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» обыграл «Брест».