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«Метц» отобрал очки у «Лилля»

сегодня, 00:00
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль0 : 0Логотип футбольный клуб МетцМетцМатч завершен

«Лилль» сыграл вничью с «Метцем» в матче 13-го тура французской Лиги 1. «Доги» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата (19 очков). «Метц» находится на 17-й строчке таблицы (13 баллов).

Лилль, стадион Пьер Моруа

«Лилль» - «Метц» 0:0 

«Лилль»: Меньян, Челик, Фонте, Габриэль, Мандава, Андре (Шека 81), Сумаре, Бамба (Луис Араужо 73), Язичи, Иконе (Реми 61), Осимхен
Главный тренер: Гальтье Кристоф.

«Метц»: Укиджа, Сентонзе, Сунзу, Бойе, Делаен (Удол 66), Гнампа Хабиб, Фофана, Ангбан, Траоре, Диалло, Н'Гетте (Ниане 85)
Главный тренер: Оньон Венсан.

Предупреждения: Делаен 50, Мандава 63, Укиджа 75, Андре 76

Отметим, что в другом матче 13-го тура Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» обыграл «Брест».

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Объективное мнение
Объективное мнение ответил Так Себе Аналитик
   286 / 939
сегодня в 00:55
Ну когда то метц не был таким дном
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Объективное мнение
   15 / 939
сегодня в 00:52
Рад за метц
Реально рад? Имхо что "Метц" что "Лилль" одна хня...
Объективное мнение
Объективное мнение
   286 / 939
сегодня в 00:33
Рад за метц
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