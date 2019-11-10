«Наполи» не справился с «Дженоа»

«Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» в матче 12-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» (19 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице, «Дженоа» (9 очков) - 17-й.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Дженоа» 0:0
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай (Луперто 84), Кальехон (Льоренте 60), Руис, Зелински, Инсинье (Элмас 66), Мертенс, Лосано
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Дженоа»: Раду, Анкерсен, Ромеро, Сапата, Паяч, Кассата (Радованович 88), Шене, Лерагер, Пандев (Клеонизе 80), Пинамонти, Агудело (Гильеоне 90+5)
Главный тренер: Мотта Тиаго.
Предупреждения: Шене 15, Кассата 79, Льоренте 81, Клеонизе 83, Лерагер 86
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А пока только Кальяри борьбу навязывают!!!
А пока только Кальяри борьбу навязывают!!!