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«Наполи» не справился с «Дженоа»

сегодня, 00:40
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 0Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

«Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» в матче 12-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» (19 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице, «Дженоа» (9 очков) - 17-й.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Дженоа» 0:0

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай (Луперто 84), Кальехон (Льоренте 60), Руис, Зелински, Инсинье (Элмас 66), Мертенс, Лосано
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Дженоа»: Раду, Анкерсен, Ромеро, Сапата, Паяч, Кассата (Радованович 88), Шене, Лерагер, Пандев (Клеонизе 80), Пинамонти, Агудело (Гильеоне 90+5)
Главный тренер: Мотта Тиаго.

Предупреждения: Шене 15, Кассата 79, Льоренте 81, Клеонизе 83, Лерагер 86

Ранее «Интер» одержал волевую победу над «Вероной».

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   234 / 939
сегодня в 02:31
Анчелотти вернуть в Милан
Герцог Гогa
Герцог Гогa ответил Так Себе Аналитик
   441 / 939
сегодня в 01:47
Третьих, скорее, учитывая "Интер" и "Юве"
После святого Рождества Господа нашего Иезуса Кристоса узкоглазая нечисть отвалится от погони за величественным Ювентусом, словно засохший навоз от копыт стремительной зебры.
Герцог Гогa
Герцог Гогa ответил Nickolai S
   441 / 939
сегодня в 01:40
Ну тут хоть честная игра. Будь у тебя и твоих полосатых соседей по палате хоть капля совести и здравого смысла - вскрылись бы после такого судейско-португейского зашквара как в прошлом матче.
Геи мерещатся, хуторянин? Тебе на другой сайт, здесь футбол обсуждают.
Nickolai S
Nickolai S ответил Герцог Гогa
   403 / 939
сегодня в 01:37
А еще что то тявкали про скудетто! Время цыган прошло! Неаполитанский табор уходит в небо! Ай нанэ нанэ гер Никулеску!
Ну тут хоть честная игра. Будь у тебя и твоих полосатых соседей по палате хоть капля совести и здравого смысла - вскрылись бы после такого судейско-португейского зашквара как в прошлом матче.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dimagas2
   15 / 939
сегодня в 01:27
Анчи слишком амбитен для Наполи. Они максимум могут держать планку вечно вторых.
Третьих, скорее, учитывая "Интер" и "Юве"
h8you
h8you ответил Nickolai S
   54 / 939
сегодня в 01:24
Дичь, мрак, кошмар. Карло, давай, до свидания. Разбудите меня в сл. сезоне.
в следующем сезоне будет тоже самое))ты ведь за п-ку болеешь)))
allemz
allemz
   52 / 939
сегодня в 01:21
Не в стиле Наполи покупать два удаления и пенку на 90+5.
dimagas2
dimagas2
   121 / 939
сегодня в 01:16
Анчи слишком амбитен для Наполи. Они максимум могут держать планку вечно вторых.
Герцог Гогa
Герцог Гогa ответил Nickolai S
   441 / 939
сегодня в 01:14
Дичь, мрак, кошмар. Карло, давай, до свидания. Разбудите меня в сл. сезоне.
А еще что то тявкали про скудетто! Время цыган прошло! Неаполитанский табор уходит в небо! Ай нанэ нанэ гер Никулеску!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Тео Джонс
   15 / 939
сегодня в 01:05
Как я и говорил Анчелотти давным давно себя исчерпал, ему пора было на пенсию еще до Наполи, теперь это видно наглядно)
А с кем ему играть, с 33-летними форвардами или с бревноМиликом?) У него и не было никогда задач энтов в древлепуще будить))
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Nickolai S
   41 / 939
сегодня в 01:02
Дичь, мрак, кошмар. Карло, давай, до свидания. Разбудите меня в сл. сезоне.
С такой игрой есть риск, что он будет без ЛЧ даже)))
Тео Джонс
Тео Джонс
   41 / 939
сегодня в 01:02
Как я и говорил Анчелотти давным давно себя исчерпал, ему пора было на пенсию еще до Наполи, теперь это видно наглядно)
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 939
сегодня в 01:01
Вроде как чемпионами хотели стать , навязать борьбу Ювентусу?!?
А пока только Кальяри борьбу навязывают!!!
Объективное мнение
Объективное мнение
   286 / 939
сегодня в 01:00
Вроде мотта там в 9 нападающих хотел играть
Nickolai S
Nickolai S
   403 / 939
сегодня в 00:50
Дичь, мрак, кошмар. Карло, давай, до свидания. Разбудите меня в сл. сезоне.
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