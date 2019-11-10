Победа «Ливерпуля» над «Сити», выигрыши МЮ и «Челси». Итоги 12-го тура АПЛ

Завершились матчи 12-го тура английской Премьер-Лиги.
«Норвич» – «Уотфорд» 0:2
Голы: Деулофеу 2, Грей 52
«Челси» – «Кристал Пэлас» 2:0
Голы: Абрахам 52, Пулишич 79
«Бернли» – «Вест Хэм» 3:0
Голы: Барнс 11, Вуд 44, Роберто 54 (автогол)
«Ньюкасл» – «Борнмут» 2:1
Голы: Йедлин 42, Кларк 52 – Харри Уилсон 14
«Саутгемптон» – «Эвертон» 1:2
Голы: Ингз 50 – Дэвис 4, Ришарлисон 75
«Тоттенхэм» – «Шеффилд Юнайтед» 1:1
Голы: Сон Хын-Мин 58 – Бэлдок 78
«Лестер» – «Арсенал» 2:0
Голы: Варди 68, Мэддисон 75
«Вулверхэмптон» – «Астон Вилла» 2:1
Голы: Невеш 41, Хименес 84 – Трезеге 90+2
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» 3:1
Голы: Перейра 17, Прёппер 19 (автогол), Рэшфорд 66 – Данк 64
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» 3:1
Голы: Фабиньо 6, Салах 13, Мане 51 – Бернарду Силва 78
Напомним, что в прошлом туре команды лидирующей тройки – «Ливерпуль», «Лестер» и «Челси» – обыграли своих соперников.