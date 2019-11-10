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Победа «Ливерпуля» над «Сити», выигрыши МЮ и «Челси». Итоги 12-го тура АПЛ

сегодня, 21:25

Завершились матчи 12-го тура английской Премьер-Лиги.

«Норвич» – «Уотфорд» 0:2

Голы: Деулофеу 2, Грей 52

«Челси» – «Кристал Пэлас» 2:0

Голы: Абрахам 52, Пулишич 79

«Бернли» – «Вест Хэм» 3:0

Голы: Барнс 11, Вуд 44, Роберто 54 (автогол)

«Ньюкасл» – «Борнмут» 2:1

Голы: Йедлин 42, Кларк 52 – Харри Уилсон 14

«Саутгемптон» – «Эвертон» 1:2

Голы: Ингз 50 – Дэвис 4, Ришарлисон 75

«Тоттенхэм» – «Шеффилд Юнайтед» 1:1

Голы: Сон Хын-Мин 58 – Бэлдок 78

«Лестер» – «Арсенал» 2:0

Голы: Варди 68, Мэддисон 75

«Вулверхэмптон» – «Астон Вилла» 2:1

Голы: Невеш 41, Хименес 84 – Трезеге 90+2

«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» 3:1

Голы: Перейра 17, Прёппер 19 (автогол), Рэшфорд 66 – Данк 64

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» 3:1

Голы: Фабиньо 6, Салах 13, Мане 51 – Бернарду Силва 78

Напомним, что в прошлом туре команды лидирующей тройки – «Ливерпуль», «Лестер» и «Челси» – обыграли своих соперников.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   487 / 957
сегодня в 23:44
Ливерпуль незаслуженно выиграл у Сити. Но в целом их место заслужено.
Wolverhampton
Wolverhampton
   458 / 957
сегодня в 22:50
Двенадцатый тур удался на славу!
Медив
Медив
   78 / 957
сегодня в 22:38
Ну хоть чуть перед Сити в таблице побудут, для нынешнего Челси это уже достижение. Да и Ливерпуль ближе, чем пятое место:)
DVL
DVL
   522 / 957
сегодня в 21:29
Всех красных с победой. Хороший задел перед перерывом
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