«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»

«Шахтер» в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским «Динамо».
Харьков, стадион ОСК Металлист
«Шахтер» - «Динамо» К 1:0 (1:0)
Голы: Кривцов 19
«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Кордейро дос Сантос, Маркос Антонио (Майкон 90+6), Степаненко, Тайсон, Коваленко, Тете (Болбат 89), Мораес (Дентиньо 31).
«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко (Буяльский 60), Шепелев (Гармаш 68), Шапаренко, Караваев, Цыганков, Вербич, Родригес (Беседин 62).
Предупреждения: Попов 9, Шабанов 16, Родригес 50, Миколенко 56, Коваленко 60, Дентиньо 64, Кордейро дос Сантос 65
Удаления: Тайсон 85
А вот в игре 1/8 финала Кубка Украины сильнее оказалось «Динамо».
А виноват всегда садовник)
Это и есть обратная сторона медали.
А виноват всегда садовник)
Это и есть обратная сторона медали.
Нирвана длинную в вечность.
Среди каких людей я нахожусь.Неимоверно.
Нирвана длинную в вечность.
Среди каких людей я нахожусь.Неимоверно.
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Джон Рэмбо так говорил,когда его под Можайск в дремучих лесах Америки загнали.
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Джон Рэмбо так говорил,когда его под Можайск в дремучих лесах Америки загнали.
И здоровья естественно!
А думать плохо нет,это неправильно.
И здоровья естественно!
А думать плохо нет,это неправильно.
А правда она всегда одна!
А правда она всегда одна!
https://www.youtube.com/watch?v=bpxj-LQMnj8&t=10s
Видимо старею!
Всё хорошо,как для моего мира.В котором я считаю главное здоровье.Даст Бог!
Как ваше ничего,несмотря на ненависть)
Видимо старею!
Всё хорошо,как для моего мира.В котором я считаю главное здоровье.Даст Бог!
Как ваше ничего,несмотря на ненависть)