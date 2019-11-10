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«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»

сегодня, 20:02
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

«Шахтер» в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским «Динамо».

Харьков, стадион ОСК Металлист

«Шахтер» - «Динамо» К 1:0 (1:0)
Голы: Кривцов 19

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Кордейро дос Сантос, Маркос Антонио (Майкон 90+6), Степаненко, Тайсон, Коваленко, Тете (Болбат 89), Мораес (Дентиньо 31).

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко (Буяльский 60), Шепелев (Гармаш 68), Шапаренко, Караваев, Цыганков, Вербич, Родригес (Беседин 62).

Предупреждения: Попов 9, Шабанов 16, Родригес 50, Миколенко 56, Коваленко 60, Дентиньо 64, Кордейро дос Сантос 65

Удаления: Тайсон 85

А вот в игре 1/8 финала Кубка Украины сильнее оказалось «Динамо».

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   11 / 957
сегодня в 23:20
Хрьковчан с победой над "динамо"!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил San Skra
   69 / 957
сегодня в 23:17
Конкретно о каких бендеровцах вы говорите? Сколько живу - ни одного не встретил, может мы за разные страны говорим?
Фарион, Тягныбок и тд. Хватает!
San Skra
San Skra ответил Napoleon Bonapart
   510 / 957
сегодня в 23:06
А ты знаешь, совсем неплохо, пока не пришли бандеровцы и прочие нацики. Вот, как погибла Великая страна, вот так и уехал.
Конкретно о каких бендеровцах вы говорите? Сколько живу - ни одного не встретил, может мы за разные страны говорим?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   69 / 957
сегодня в 22:36
Жесть) Так ты на Украине жил?
А ты знаешь, совсем неплохо, пока не пришли бандеровцы и прочие нацики. Вот, как погибла Великая страна, вот так и уехал.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Napoleon Bonapart
   282 / 957
сегодня в 22:34
На мне сказалось не проживание в Германии, а проживание в украине....
Жесть) Так ты на Украине жил?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   69 / 957
сегодня в 22:34
Такое ощущение, что проживание в Германии на тебе сказалось. Но видно же по твоей манере общения, и фразам которые ты тут оставляешь, что что то не так.
На мне сказалось не проживание в Германии, а проживание в украине....
Mazai
Mazai ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   242 / 957
сегодня в 22:31
Знаешь,как в детективах.
А виноват всегда садовник)
Это и есть обратная сторона медали.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Napoleon Bonapart
   282 / 957
сегодня в 22:26
Пожалуй, ты прав. Но, ты, Князь- один из тех, кому я доверяю! Мой жизненный опыт, подсказывает это. К тому же, у нас общие убеждения, а это- уже гарантия успеха!!!
Такое ощущение, что проживание в Германии на тебе сказалось. Но видно же по твоей манере общения, и фразам которые ты тут оставляешь, что что то не так.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Mazai
   69 / 957
сегодня в 22:25
Князь,Наполеон.... Нирвана длинную в вечность. Среди каких людей я нахожусь.Неимоверно.
Я всегда говорил, что с Вами- интересно!!!
Mazai
Mazai ответил Napoleon Bonapart
   242 / 957
сегодня в 22:23
Князь,Наполеон....
Нирвана длинную в вечность.
Среди каких людей я нахожусь.Неимоверно.
Mazai
Mazai ответил Князь сажал врагов на посох
   242 / 957
сегодня в 22:19
Верить нельзя никому
-------
Джон Рэмбо так говорил,когда его под Можайск в дремучих лесах Америки загнали.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Князь сажал врагов на посох
   69 / 957
сегодня в 22:19
Верить нельзя никому. И мне и моему образу это хорошо известно. Аха-ха)
Пожалуй, ты прав. Но, ты, Князь- один из тех, кому я доверяю! Мой жизненный опыт, подсказывает это. К тому же, у нас общие убеждения, а это- уже гарантия успеха!!!
Mazai
Mazai ответил Napoleon Bonapart
   242 / 957
сегодня в 22:17
Спасибо на добром слове.
И здоровья естественно!
А думать плохо нет,это неправильно.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил ziborock
   69 / 957
сегодня в 22:16
Кто мы? У меня родня и в Харькове и в Донецке и в ДнепрОПЕТРОВСКЕ!!! А правда она всегда одна!
Насчет Путина, согласен с Вами на все 100%!!!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Napoleon Bonapart
   6 / 957
сегодня в 22:16
Нет Князь, тут, я с тобой не согласен. Этого человека знаю давно. Он- в высшей степени порядочный человек, ему- можно верить!
Верить нельзя никому. И мне и моему образу это хорошо известно. Аха-ха)
ziborock
ziborock ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   3 / 957
сегодня в 22:15
Ну да ладно про политику, мы по разные стороны баррикад. У нас у каждого своя правда. А вот по поводу Спартака, ты бы поразмышлял, может переобуешься?, а то как то не порядочно)). Ну есть же у тебя там Чертаново например, Торпедо в высшку ломится. Ты подумай на досуге, будь нормальным))))
Кто мы? У меня родня и в Харькове и в Донецке и в ДнепрОПЕТРОВСКЕ!!!
А правда она всегда одна!
psihafazatron
psihafazatron ответил ziborock
   740 / 957
сегодня в 22:15
Дочь офицера?)))
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил ziborock
       69 / 957
    сегодня в 22:13
    Дочь офицера?)))
    Типичный провокатор, к тому же, пишущий с ошибками. Но особенно насмешило, ЦСКА братья. Ахахахаха!!!
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил ziborock
       282 / 957
    сегодня в 22:10
    Наша политтехнология меня кстраивает! Я хоть и не согласен с Путиным по некоторым аспектам но альтернативы ему абсолютно не вижу!
    Ну да ладно про политику, мы по разные стороны баррикад. У нас у каждого своя правда. А вот по поводу Спартака, ты бы поразмышлял, может переобуешься?, а то как то не порядочно)). Ну есть же у тебя там Чертаново например, Торпедо в высшку ломится. Ты подумай на досуге, будь нормальным))))
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Князь сажал врагов на посох
       69 / 957
    сегодня в 22:10
    Не отчитывайся перед Шариковым. Его же Швондер обработал. Аха-ха)
    Нет Князь, тут, я с тобой не согласен. Этого человека знаю давно. Он- в высшей степени порядочный человек, ему- можно верить!
    ziborock
    ziborock ответил psihafazatron
       3 / 957
    сегодня в 22:10
    Доблестные украинцы, не реагируйте на провокаторов! Динамо Киев и ЦСКА вместе братья навсегда. Мы, простые москвичи, хотим жить как Вы и надо вернуть Крым в Украину, а то будет конец россии уже скоро! С уважением к Вашему Мужеству и Свободе. https://www.youtube.com/watch?v=bpxj-LQMnj8&t=10s
    Дочь офицера?)))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       226 / 957
    сегодня в 22:09
    Этот уже не интересно
    psihafazatron
    psihafazatron
       740 / 957
    сегодня в 22:07
    Доблестные украинцы, не реагируйте на провокаторов! Динамо Киев и ЦСКА вместе братья навсегда. Мы, простые москвичи, хотим жить как Вы и надо вернуть Крым в Украину, а то будет конец россии уже скоро! С уважением к Вашему Мужеству и Свободе.

    ziborock
    ziborock ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       3 / 957
    сегодня в 22:06
    Я с тобой полностью согласен. Так у вас, такое же творится, только другая полит- технология применена.
    Наша политтехнология меня кстраивает! Я хоть и не согласен с Путиным по некоторым аспектам но альтернативы ему абсолютно не вижу!
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Napoleon Bonapart
       6 / 957
    сегодня в 22:06
    Нет у меня никакой ненависти. Есть жизненный опыт, холодный расчет и память, которая вырабатывает ненависть, как Вы называете. А вот чего нет, так это здоровья. Но, с Божьей помощью, думаю всё будет хорошо! Не думайте, Уважаемый, обо мне плохо, это не так. Просто есть вещи, которые невозможно забыть, тем-более, простить.... А ваше возвращение- меня радует! Побольше порядочных людей на форуме, и все будет класс!!!
    Не отчитывайся перед Шариковым. Его же Швондер обработал. Аха-ха)
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил ziborock
       282 / 957
    сегодня в 22:03
    Так когда люди рвутся к власти незаконными методами собирая толпы на площадях - стоит призадуматься а зачем им это! Ответ один - человек хочет власти и денег, а это и есть коррупция и беззаконие!
    Я с тобой полностью согласен. Так у вас, такое же творится, только другая полит- технология применена.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Mazai
       69 / 957
    сегодня в 22:01
    Давненько.Да так,что я и запямотовал когда это было в последний раз.) Видимо старею! Всё хорошо,как для моего мира.В котором я считаю главное здоровье.Даст Бог! Как ваше ничего,несмотря на ненависть)
    Нет у меня никакой ненависти. Есть жизненный опыт, холодный расчет и память, которая вырабатывает ненависть, как Вы называете. А вот чего нет, так это здоровья. Но, с Божьей помощью, думаю всё будет хорошо! Не думайте, Уважаемый, обо мне плохо, это не так. Просто есть вещи, которые невозможно забыть, тем-более, простить.... А ваше возвращение- меня радует! Побольше порядочных людей на форуме, и все будет класс!!!
    ziborock
    ziborock ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       3 / 957
    сегодня в 21:56
    Какая Европа и Россия? Я просто жить хочу по людски, без коррупции, воровства, без беззакония. Это все сказки, полит технологии. Ну а так, конечно мне ближе славянские ценности, как и большинству граждан Украины.
    Так когда люди рвутся к власти незаконными методами собирая толпы на площадях - стоит призадуматься а зачем им это! Ответ один - человек хочет власти и денег, а это и есть коррупция и беззаконие!
    Mazai
    Mazai ответил Napoleon Bonapart
       242 / 957
    сегодня в 21:55
    Давненько.Да так,что я и запямотовал когда это было в последний раз.)
    Видимо старею!
    Всё хорошо,как для моего мира.В котором я считаю главное здоровье.Даст Бог!
    Как ваше ничего,несмотря на ненависть)
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Князь сажал врагов на посох
       69 / 957
    сегодня в 21:54
    Просепарский клуб выиграл и укропитеки бомбанули. Аха-ха)
    Ахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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