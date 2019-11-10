«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче 12-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» (34 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице национального первенства, «Манчестер Сити» (25 очков) - четвертый.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» 3:1 (2:0)
Голы: Фабиньо 6, Салах 13, Мане 51 - Бернарду Силва 78
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер 61), Фабиньо, Вейналдум, Салах (Гомес 87), Роберто Фирмино (Окслейд-Чемберлен 79), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелиньо, Родри, Гюндоган, Бернарду Силва, Де Брюйне, Стерлинг, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 71)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Родри 65
Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон».
Да еще играть и играть.
Да еще играть и играть.
Что хотелось бы сказать по матчу.. Судья из двух рук мог поставить хоть одно пенальти. По справедливости надо было первый гол отменять.
Второй момент. у Агуэро вообще не шла игра, все время мимо или не доставал до мяча. Поэтому менять надо раньше его.
Что хотелось бы сказать по матчу.. Судья из двух рук мог поставить хоть одно пенальти. По справедливости надо было первый гол отменять.
Второй момент. у Агуэро вообще не шла игра, все время мимо или не доставал до мяча. Поэтому менять надо раньше его.
даже физроп с Ливерпулем(рядный состав)Боруссия исторически вторая по статусу и силе и финансам в бундеслиге,по крайне мере в 21 веке+сейчас еще и Лейпциг.
Пеп за 10 лет тренерской карьеры имеет 25+титулов,примерно столько сколько 5 фиpопов вместе взятых.))
в 48 лет его все спорт издания ставят первый среди тренеров в 21 веке,а большинство и вовсе ставят его 1м за всю историю футбола.
даже физроп с Ливерпулем(рядный состав)Боруссия исторически вторая по статусу и силе и финансам в бундеслиге,по крайне мере в 21 веке+сейчас еще и Лейпциг.
Пеп за 10 лет тренерской карьеры имеет 25+титулов,примерно столько сколько 5 фиpопов вместе взятых.))
в 48 лет его все спорт издания ставят первый среди тренеров в 21 веке,а большинство и вовсе ставят его 1м за всю историю футбола.
Пэпка соснул по полной)
Пэпка соснул по полной)