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«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити»

сегодня, 21:23
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» (34 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице национального первенства, «Манчестер Сити» (25 очков) - четвертый.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» 3:1 (2:0)
Голы: Фабиньо 6, Салах 13, Мане 51 - Бернарду Силва 78

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер 61), Фабиньо, Вейналдум, Салах (Гомес 87), Роберто Фирмино (Окслейд-Чемберлен 79), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелиньо, Родри, Гюндоган, Бернарду Силва, Де Брюйне, Стерлинг, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 71)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Родри 65

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон».

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Agamaga
   6 / 957
сегодня в 23:37
А ТТХ кто вытянул из группы?)
Барселона им слила матч. При чём нагло. Тем самым мы лицезрели второй к ряду мусорно-кабинетный финал.
ROLENTO
ROLENTO ответил Bullкин
   628 / 957
сегодня в 23:34
Да ты с нашим чемпом то не путай. Это у нас лазурный проект всех нищих и негордых прикупил, а там у всех бабла хватает, и у судей в том числе. Голову включи.
Обиде спартаковской уже и в матчах АПЛ Зенит покоя не дёт)))
dimagas2
dimagas2 ответил Верг
   121 / 957
сегодня в 23:32
Похоже интрига окончена, ну разве что за второе место, лестер там нормально так стремится к успеху
8 очек в 12 туре и интрига уже умерла?
Да еще играть и играть.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   487 / 957
сегодня в 23:28
Радует количество комментариев, значит несмотря на проф.непригодность Манделаки, АПЛ в России скорее жива, чем мертва.
Что хотелось бы сказать по матчу.. Судья из двух рук мог поставить хоть одно пенальти. По справедливости надо было первый гол отменять.

Второй момент. у Агуэро вообще не шла игра, все время мимо или не доставал до мяча. Поэтому менять надо раньше его.
Valerii
Valerii ответил Bullкин
   558 / 957
сегодня в 23:27
Да ты с нашим чемпом то не путай. Это у нас лазурный проект всех нищих и негордых прикупил, а там у всех бабла хватает, и у судей в том числе. Голову включи.
я глазам своим верю. кто мешал судье посмотреть ВАР.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
   243 / 957
сегодня в 23:23
за 5 лет два финала,выбивали и Реал и Барселону,когда они только и брали кубки и мы имели 10 состав в Европе по стоимости....а вы выиграли на шару(судейство+удача))были бы в финале испанцы вы бы слили
у колбаски за два года два фИНАЛА и Одна Победа! ухаха!
ЮЗИК
ЮЗИК
   226 / 957
сегодня в 23:22
Ливерпуль порадовал наконец, сыграли по чемпионски
-Иван Калита-
-Иван Калита-
сегодня в 23:16
ха, опять глорики обиженных манков и Барселонаок про судей кудахтают, причем эти два недоклуба уже не первое десятилетия больше всех судейки и тянут)))
-Иван Калита-
-Иван Калита- ответил Муслим90
сегодня в 23:14
Выиграем, все настроенны серьезно..
Муслим90
Муслим90
   680 / 957
сегодня в 23:04
Красавцы))) Теперь главное не расслабиться. Если и в этом сезоне не выиграем чемпионат, то это будет катастрофа. Рад, что именно Мане забил)))
Agamaga
Agamaga
   313 / 957
сегодня в 23:01
Это серьёзная заявка на чемпионство, но после нового года Ливерпуль могут отодрать
Верг
Верг
сегодня в 22:59
Похоже интрига окончена, ну разве что за второе место, лестер там нормально так стремится к успеху
Agamaga
Agamaga ответил Князь сажал врагов на посох
   313 / 957
сегодня в 22:58
А ТТХ кто вытянул из группы?)
Bullкин
Bullкин ответил Valerii
   584 / 957
сегодня в 22:58
Да ты с нашим чемпом то не путай. Это у нас лазурный проект всех нищих и негордых прикупил, а там у всех бабла хватает, и у судей в том числе. Голову включи.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Valerii
   132 / 957
сегодня в 22:53
Судья обязан был отменить гол пиверпуля и после просмотра ВАР назначить пенальти. Это если играть по правилам.А дальше неизвестно бы как сложилось. Вот так судьбу чемпионов решают не команды а судьи. Ведь есть ВАР. Что еще надо ?. Да и видел судья все хорошо. Мяч четко попадает в руку так что рука откинулась а судья руки разводит в стороны, типа играть можно. Очевидный подкуп.
Б. Сильва первым коснулся мяча рукой, не знаешь новые поправки к правилам? Если игрок в атаке даже случайно касается руки, то это фол и штрафной в пользу другой команды, поэтому никакого пенальти там нет. Защитники Гвардиолы вы бы хотя бы новые поправки к правилам бы выучили, а то смешно вас читать.
Пепс
Пепс ответил Valerii
   172 / 957
сегодня в 22:47
Ага , я тож повтор первого гола глянул - левак .
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Valerii
   6 / 957
сегодня в 22:44
Судья обязан был отменить гол пиверпуля и после просмотра ВАР назначить пенальти. Это если играть по правилам.А дальше неизвестно бы как сложилось. Вот так судьбу чемпионов решают не команды а судьи. Ведь есть ВАР. Что еще надо ?. Да и видел судья все хорошо. Мяч четко попадает в руку так что рука откинулась а судья руки разводит в стороны, типа играть можно. Очевидный подкуп.
Верный приемник Скомины. Тот тоже ливерпуль из группы вытянул и финал с ТТХ сделал. Аха-ха)
Пепс
Пепс
   172 / 957
сегодня в 22:44
Первый гол Ливера левый . Стопудовая игра рукой в штрафной и должны были ставить пеналь в ворота Ливера. Левая победа .
da da da
da da da ответил goalaktika
   232 / 957
сегодня в 22:42
Любой другой коуч может взять столько титулов, если шейхи финансировать миллиардами
да?я и смотрю,сколько выиграл Маур с Челси с 2х заходов?сколько с Реалом?или с МЮ?да даже с Интером 3 титула взял,у всех этих клубов безграничный бюджет был в меру.
даже физроп с Ливерпулем(рядный состав)Боруссия исторически вторая по статусу и силе и финансам в бундеслиге,по крайне мере в 21 веке+сейчас еще и Лейпциг.
Пеп за 10 лет тренерской карьеры имеет 25+титулов,примерно столько сколько 5 фиpопов вместе взятых.))
в 48 лет его все спорт издания ставят первый среди тренеров в 21 веке,а большинство и вовсе ставят его 1м за всю историю футбола.
Valerii
Valerii
   558 / 957
сегодня в 22:42
Судья обязан был отменить гол пиверпуля и после просмотра ВАР назначить пенальти. Это если играть по правилам.А дальше неизвестно бы как сложилось. Вот так судьбу чемпионов решают не команды а судьи. Ведь есть ВАР. Что еще надо ?. Да и видел судья все хорошо. Мяч четко попадает в руку так что рука откинулась а судья руки разводит в стороны, типа играть можно. Очевидный подкуп.
Ptaha91
Ptaha91 ответил juvenale
   493 / 957
сегодня в 22:40
ну да прикинь пос равнению с позорами Сити это достижение
когда попадется вам сити, будете снова петь про судей)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Zeychba
   201 / 957
сегодня в 22:39
https://www.soccer.ru/?new_design=0 и все, вот тебе старый сайт
Спасибо.
obana777
obana777
   161 / 957
сегодня в 22:39
Кого еще Ливерпуль не драл? Становитесь в очередь!
FERIS
FERIS
   95 / 957
сегодня в 22:37
Ливерных с победой!
Пэпка соснул по полной)
juvenale
juvenale ответил Ptaha91
   396 / 957
сегодня в 22:37
вау! правда достижение !
ну да прикинь пос равнению с позорами Сити это достижение
Ptaha91
Ptaha91 ответил juvenale
   493 / 957
сегодня в 22:36
за 5 лет два финала,выбивали и Реал и Барселону,когда они только и брали кубки и мы имели 10 состав в Европе по стоимости....а вы выиграли на шару(судейство+удача))были бы в финале испанцы вы бы слили
вау! правда достижение !
Dudikoff
Dudikoff ответил Ptaha91
   405 / 957
сегодня в 22:33
ювики, пора уже хоть свой матч посмотреть в супер лиге, а то только апл смотрите набивая популярность лиги
После такого футбола в Англии, думаю, они лучше повтор ЛФК-Сити посмотрят, чем это недозрелище)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Мистер Галактикус
   6 / 957
сегодня в 22:33
Рука Госдепа
Нет, тогда бы были снайперы отстреливали голубцов, как на майдане. Аха-ха)
Klaus-S
Klaus-S ответил L.F.C.
   209 / 957
сегодня в 22:32
Реально странное ощущение, столько ожиданий, а в итоге как-то буднично получилось. Показалось, что даже с запасом играли, и это против главного соперника в лиге.
Да Ливерпуль в любой момент мог прибавить. Сыграли на слабых местах Сити.
juvenale
juvenale ответил Ptaha91
   396 / 957
сегодня в 22:32
юве якобы без позора сливается)
за 5 лет два финала,выбивали и Реал и Барселону,когда они только и брали кубки и мы имели 10 состав в Европе по стоимости....а вы выиграли на шару(судейство+удача))были бы в финале испанцы вы бы слили
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