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«Атлетико» одержал волевую победу над «Эспаньолом»

сегодня, 19:58
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«Атлетико» обыграл «Эспаньол» в матче 13-го тура испанской Примеры. «Матрасники» (24 очка) занимают третье место, «попугаи» (8 баллов) - предпоследние.

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

«Атлетико» - «Эспаньол» 3:1 (1:1)
Голы: Корреа 45+1, Мората 58, Коке 90+2 - Дардер 38

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль, Корреа (Льоренте 90), Эррера, Партей, Коке, Мората (Диего Коста 80), Витоло (Лемар 75)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Эспаньол»: Лопес, Налдо (Вила 18), Эспиноcа, Лопес, Санчес (Мелендо 72), Марк Рока, Лопес, Ву (Кампузано Бонилья 59), Дардер, Феррейра
Главный тренер: Мачин Пабло.

Предупреждения: Сауль 60, Кампузано Бонилья 65, Партей 85

Ранее хет-трик форварда «Барселоны» Лионеля Месси принес разгромную победу каталонцам над «Сельтой».

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   340 / 957
сегодня в 21:04
Ничейный синдром преодолён?
ДАША Д
ДАША Д
   298 / 957
сегодня в 20:59
Не пропустили, выиграли бы 1-0.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   35 / 957
сегодня в 20:42
Всё равно, новичок не выручает, значит не смогут навязать борьбу Реалу и Барсе, место в ЛЧ гарантированно, но не более(((
Zenit_84
Zenit_84
   266 / 957
сегодня в 20:26
Поздравляю
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 20:17
Слава Богу а то подкрались сомнения после 0:1.
VIPded
VIPded
   102 / 957
сегодня в 20:05
Молодцы матрасники! А то уже притомили своим минимализмом...)))
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