«Атлетико» одержал волевую победу над «Эспаньолом»

«Атлетико» обыграл «Эспаньол» в матче 13-го тура испанской Примеры. «Матрасники» (24 очка) занимают третье место, «попугаи» (8 баллов) - предпоследние.
Мадрид, стадион Ванда Метрополитано
«Атлетико» - «Эспаньол» 3:1 (1:1)
Голы: Корреа 45+1, Мората 58, Коке 90+2 - Дардер 38
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль, Корреа (Льоренте 90), Эррера, Партей, Коке, Мората (Диего Коста 80), Витоло (Лемар 75)
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Эспаньол»: Лопес, Налдо (Вила 18), Эспиноcа, Лопес, Санчес (Мелендо 72), Марк Рока, Лопес, Ву (Кампузано Бонилья 59), Дардер, Феррейра
Главный тренер: Мачин Пабло.
Предупреждения: Сауль 60, Кампузано Бонилья 65, Партей 85
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