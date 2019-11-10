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«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя

сегодня, 20:58
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«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 16-го тура РПЛ. «Железнодорожники» (31 очко) занимают второе место в таблице, «быки» (30 баллов) - пятые.

Москва, стадион РЖД Арена

«Локомотив» - «Краснодар» 1:1 (1:1)
Голы: Крыховяк 41 - Берг 45+2

«Локомотив»: Живоглядов, Мурило Серкейра, Хеведес, Игнатьев, Крыховяк (Антон Миранчук 46), Коломейцев, Мариу, Алексей Миранчук, Жемалетдинов (Куликов 71), Эдер (Смолов 55), Гильерме
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Вильена, Камболов (Олссон 65), Ари (Уткин 80), Мануэл Фернандеш, Берг (Игнатьев 73), Сулейманов
Главный тренер: Матвеев Сергей.

Предупреждения: Мариу 19, Рамирес 27, Спайич 40, Ари 45+1, Берг 49, Жемалетдинов 52, Игнатьев 64, Олссон 70, Куликов 72

Судья: Безбородов Владислав.

Ранее ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи».

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Все комментарии
Т34
Т34 ответил Kurt Bekelman
   22 / 957
сегодня в 23:36
Сочи явно не заслуживают последнего места Туда Рубин с днуфой нужно отправлять
Кто что наиграл, то и заслуживает. Чем Сочи лучше? Составом? Тогда где игра? Каков результат, такое и место в таблице.
Знатог
Знатог
   391 / 957
сегодня в 23:20
Молодец Миранчок! Побольше таких ударов. А вратарь тоже в этом эпизоде хорошо сыграл. Хорошо прыгнул, до девятки достал, если бы мяч в ворота шёл, взял бы.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   202 / 957
сегодня в 23:06
Сочи явно не заслуживают последнего места
Туда Рубин с днуфой нужно отправлять
Расул Манаев
Расул Манаев
   299 / 957
сегодня в 22:54
Да ладно, тянули бы тока газпром, так ещё влияют на результаты конкурентов. Совпадение?, да естесно-не Думаю
Greiba
Greiba
   271 / 957
сегодня в 22:48
Арбитр Федотов: «Безбородов имел все основания для удаления Рамиреса за фол на Смолове». А еще нужно было давать красную Ари за фол на Крыховяке
Палыч82
Палыч82 ответил radist_21
   743 / 957
сегодня в 22:43
Отскок депо имени Безбородова!Все делалось для Зенита этим питерским судейкой!
Точно! И Ари, Игнатьев с Вильеной по воротам и по мячу не попадали по указке Зенита!
FERIS
FERIS
   95 / 957
сегодня в 22:41
Хороший результат для Зенита.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил cska1948
   47 / 957
сегодня в 22:35
Вы слышали, как судья Федотов объяснял этот эпизод. Согласно правил, если бы Локо, после нарушения СХОДУ забил гол, то ВАР признав нарушение правил игроком Локо гол отменил бы. Но поскольку Краснодар нарушил правила, то эпизод считается заигранным и про него забываем. А с момента нарушения правил Краснодаром начинается НОВЫЙ эпизод. Странное правило. Ведь именно нарушение Локо, которое Безбородов оставил без внимания и привело к опасному штрафному удару.
Это ни странно-это идиотизм!!!!
Т34
Т34
   22 / 957
сегодня в 22:34
Победил в этом поединке зенит.
cska1948
cska1948 ответил Ген Геныч
   39 / 957
сегодня в 22:27
Ну Крыховяк конечно ушел(вынужденно) и у Локо в центре все разладилось!!!!! Арбитры явно сегодня перестраховывались(боковые)!!!!!! Но думаю результат закономерен,хотя Краснодар во втором тайме смотрелся лучше,но это думаю из за того ,что Крыховяка заменили!!)))) Ну а по поводу первого гола Локо-по идее его не должно было быть,там Жао Мариу нарушал правила еще до фола Спаича!!!!!
Вы слышали, как судья Федотов объяснял этот эпизод. Согласно правил, если бы Локо, после нарушения СХОДУ забил гол, то ВАР признав нарушение правил игроком Локо гол отменил бы. Но поскольку Краснодар нарушил правила, то эпизод считается заигранным и про него забываем. А с момента нарушения правил Краснодаром начинается НОВЫЙ эпизод. Странное правило. Ведь именно нарушение Локо, которое Безбородов оставил без внимания и привело к опасному штрафному удару.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил cska1948
   10 / 957
сегодня в 22:22
Да и для нас она не лишняя.
Само собой!!!
cska1948
cska1948 ответил Leha-ha50
   39 / 957
сегодня в 22:10
Ничья в пользу Зенита!!!
Да и для нас она не лишняя.
berda2003
berda2003
   468 / 957
сегодня в 22:09
Краснодар уже надоел со своей игрой в дыр-дыр,...
этот мальчик-тренер думает, что они в спортзале играют?
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   202 / 957
сегодня в 22:07
местный мешок в отрыв же ушел. Трындец
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 957
сегодня в 22:05
Ничья в пользу Зенита!!!
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил radist_21
   210 / 957
сегодня в 22:05
Отскок депо имени Безбородова!Все делалось для Зенита этим питерским судейкой!
Боже, чел, удали свой акк и не позорься
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил radist_21
   87 / 957
сегодня в 21:56
При чем тут Зенит то?
Добро пожаловать в мир московского судейского беспредела. Зенит в этом сезоне подтапливали изрядно: и голы чистые отменяли(ахмат), и пенали чистые с ВАРом не ставили(Локо), и тренера дисквалифицировали (посмотрим на Гончаренко после сегодняшнего спича), и игроков не давали заявить (в отличии от дна).
Kuvkil
Kuvkil
   469 / 957
сегодня в 21:50
Эдер отпахал, сколько мог. А Смолов дно, ещё идёт и шутит после свистка, все убитые и хмурые.
морозз
морозз
   38 / 957
сегодня в 21:47
Жёсткая, временами жестокая игра переходящая все границы ( Ари, специально нанёсший тяжёлую травму футболисту Локо)...били друг друга часто и с удовольствием! Всего три удара в створ ворот на двоих, бестолковая суета не присущая этим креативным командам нашего чемпионата! Борьба за ЛЧ и второе место в полном разгаре, первое место уже давно отдано бомжам и это уже факт!
Бомжовский РФС, КДК, Судейский корпус расстилают перед Зенитом ковровую дорожку, в корне гася конкуренцию! Стыдно за такого чемпионат, стыдно за футбол России погрязший в скандалах и коррупции!
dynkel
dynkel
   840 / 957
сегодня в 21:46
В передаче после матча . Сидят отставной козы барабанщики никому не нужные и рассуждают куда Миранчука пристроить А этот 75ч вообще хочется ему в харю жирную плюнуть
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   16 / 957
сегодня в 21:45
Котёнок давненько! Куда то ездила? Майами или Париж ! Да ладно так (Шутка.) Ты не чёо.Самое главное без футбола нет жизни.Так держать. Не пропадай так долго.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко
   701 / 957
сегодня в 21:44
Позор РФСу
Serg3.12
Serg3.12
   18 / 957
сегодня в 21:44
Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя... а что, должны были?)
Краснодарцам не про судью плакать надо, а про то, как Берг с Ари мазали
Jake Sully
Jake Sully
   351 / 957
сегодня в 21:41
это очень даже хорошо!
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров ответил post-navigator
   463 / 957
сегодня в 21:39
Не в Семине дело, у нас ВСЕ ползком играют. Чемпионат медленный. А так то я за Локо и Семина уважаю:)
Морозовский
Морозовский
   11 / 957
сегодня в 21:38
    radist_21
    radist_21
       215 / 957
    сегодня в 21:36
    Отскок депо имени Безбородова!Все делалось для Зенита этим питерским судейкой!
    Морозовский
    Морозовский
       11 / 957
    сегодня в 21:36
    Безбородов выполнил указания "газпрёма" убить двух зайцев одним выстрелом - ничья!
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответил leopit
       701 / 957
    сегодня в 21:33
    Безбородов в этом матче подтапливал за кочегаров,но более-менее минимально и незаметно!Вот Мешков вчера никого не стеснялся-бегающие глаза,потные скрюченные ручки,нашитые изнутри на трусья дополнительные карманы-истинный спартаковский профессионал-судья из фердунского гнезда!
    Как минимально? Только в первом тайме подарил гол Сухиновцам и сорвал две отаки липовыми офсайдами
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       40 / 957
    сегодня в 21:32
    Неспроста Сухина в руководстве кочегаров отирается. Свой хлеб отрабатывает полностью.
    Но эта ничья только упрочила лидерство чемпиона ;)
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