«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя

«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 16-го тура РПЛ. «Железнодорожники» (31 очко) занимают второе место в таблице, «быки» (30 баллов) - пятые.
Москва, стадион РЖД Арена
«Локомотив» - «Краснодар» 1:1 (1:1)
Голы: Крыховяк 41 - Берг 45+2
«Локомотив»: Живоглядов, Мурило Серкейра, Хеведес, Игнатьев, Крыховяк (Антон Миранчук 46), Коломейцев, Мариу, Алексей Миранчук, Жемалетдинов (Куликов 71), Эдер (Смолов 55), Гильерме
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Вильена, Камболов (Олссон 65), Ари (Уткин 80), Мануэл Фернандеш, Берг (Игнатьев 73), Сулейманов
Главный тренер: Матвеев Сергей.
Предупреждения: Мариу 19, Рамирес 27, Спайич 40, Ари 45+1, Берг 49, Жемалетдинов 52, Игнатьев 64, Олссон 70, Куликов 72
Судья: Безбородов Владислав.
Ранее ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи».