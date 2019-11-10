«Аталанта» не сумела обыграть «Сампдорию»

«Аталанта» сыграла вничью с «Сампдорией» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Бергамаски набрали 22 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. «Сампдория» занимает 18-е место (девять очков).
Генуя, стадион Луиджи Феррарис
«Сампдория» - «Аталанта» 0:0
«Сампдория»: Аудеро, Колли, Берешиньски, Феррари, Мурру, Виейра Роналдо (Бертолаччи 82), Экдаль, Депаоли, Янкто, Бонаццоли (Капрари 13), Квальярелла (Рамирес 70)
Главный тренер: Раньери Клаудио.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, де Рон, Малиновский, Кастань, Хатебур (Арана 59), Пашалич, Муриэль (Бэрроу 63), Гомес
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: Кастань 20, Малиновский 51, Депаоли 66, Гомес 66, Феррари 71, Малиновский 74
Удаление: Малиновский 74
Напомним, что накануне «Интер» одержал волевую победу над «Вероной» в матче 12-го тура Серии А.
1 поражение в 5 матчах при Раньери - 6 очков
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1 поражение в 5 матчах при Раньери - 6 очков
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