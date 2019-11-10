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«Аталанта» не сумела обыграть «Сампдорию»

сегодня, 19:00
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)0 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» сыграла вничью с «Сампдорией» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Бергамаски набрали 22 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. «Сампдория» занимает 18-е место (девять очков).

Генуя, стадион Луиджи Феррарис

«Сампдория» - «Аталанта» 0:0 

«Сампдория»: Аудеро, Колли, Берешиньски, Феррари, Мурру, Виейра Роналдо (Бертолаччи 82), Экдаль, Депаоли, Янкто, Бонаццоли (Капрари 13), Квальярелла (Рамирес 70)
Главный тренер: Раньери Клаудио.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, де Рон, Малиновский, Кастань, Хатебур (Арана 59), Пашалич, Муриэль (Бэрроу 63), Гомес
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Кастань 20, Малиновский 51, Депаоли 66, Гомес 66, Феррари 71, Малиновский 74

Удаление: Малиновский 74

Напомним, что накануне «Интер» одержал волевую победу над «Вероной» в матче 12-го тура Серии А.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил obana777
   9 / 957
сегодня в 21:38
Аталанта не похожа на себя, не забила и не пропустила. Когда такое было? Во всяком случае в этом сезоне не было.
Она два матча подряд не забивает уже.
obana777
obana777
   161 / 957
сегодня в 21:12
Аталанта не похожа на себя, не забила и не пропустила. Когда такое было? Во всяком случае в этом сезоне не было.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 957
сегодня в 20:16
6 поражений в 7 матчах до Раньери - 3 очка
1 поражение в 5 матчах при Раньери - 6 очков

Впечатляет
ДСА
ДСА
   173 / 957
сегодня в 19:57
Раньери не зря получает зарплату.
STVA 1
STVA 1
   97 / 957
сегодня в 19:22
Унылые нули...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   189 / 957
сегодня в 19:15
То что Аталанта не забила странно, но ещё страньше что не пропустила..
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   356 / 957
сегодня в 19:14
Раньери шуршит
GYTSYL
GYTSYL
   25 / 957
сегодня в 19:06
ахахах
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 957
сегодня в 19:03
Этот сезон ещё круче предыдущего, только интер не на своём месте, но скоро всё поправится.)
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