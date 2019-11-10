ГлавнаяНовости

Сёмин: «Для нас ничья - хороший результат»

сегодня, 21:37
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Перед перерывом в данной ситуации очко — хороший результат. У нас был очень энергозатратный матч с «Юве», много травмированных игроков. Вышли те, кто пропустил месяц-полтора. Так что, повторюсь, для нас ничья — хороший результат. Игра моментами тоже была неплохая, за исключением потери концентрации на последних минутах первого тайма.

К этой игре мы в физическом и психологическом плане подошли лучше, чем ко встрече со «Спартаком». По простой причине: после выезда в Турин не было лишнего дня восстановления.

Это был равный матч. Может, «Краснодар» имел больше преимущества — они посвежее были.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча с «Краснодаром»
Сегодня, 23:44 Комментарии0
Влашич: «„Сочи“ забил голы после наших ошибок»
Сегодня, 20:10 Комментарии13
Ганчаренко рассказал про свои претензии к арбитру
Сегодня, 19:38 Комментарии14
Точилин: «„Сочи“ в очередной раз потерял очки»
Сегодня, 19:29 Комментарии12
Ганчаренко: «Обляков перевернул игру с „Сочи“»
Сегодня, 19:22 Комментарии14
Александр Денисов: «„Зенит“ надёжно сыграл в обороне, не дав нам забить»
Сегодня, 17:40 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
   160 / 957
сегодня в 23:04
В матче с Ювентусом тоже думали, что очко - хороший результат
Морозовский
Морозовский
   11 / 957
сегодня в 22:21
Быки были получше, но не смогли.
ermak6848
ermak6848
   175 / 957
сегодня в 21:58
всё ещё впереди...
beefs
beefs
   241 / 957
сегодня в 21:57
Краснодар топчется на месте...
drug01
drug01
   96 / 957
сегодня в 21:48
Боевая ничья!!!
Питер Ман
Питер Ман
   214 / 957
сегодня в 21:45
Ничья всех устроила, всю страну, в принципе. В Питере +5!
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 957
сегодня в 21:44
Мои слова
loko7
loko7
   843 / 957
сегодня в 21:43
У вас и поражение в Лиге чемпионов хороший результат, а все потому что мы уже забыли когда были победы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100