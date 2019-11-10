Александр Денисов: «„Зенит“ надёжно сыграл в обороне, не дав нам забить»

Защитник тульского «Арсенала» прокомментировал поражение от «Зенита».

Где-то мы не реализовали несколько хороших моментов. Если бы это удалось, матч был бы более результативным. «Зенит» надёжно сыграл в обороне, не дав нам забить. Старались не позволять сопернику придумывать что-то около наших ворот.

Можно ли назвать гол «Зенита» ключевым моментом матча? Наверное, ключевой момент — наш незабитый гол. Если бы мы его реализовали, возможно, «Зенит» бы раскрылся, а мы нашли ещё один шанс в атаке.