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Александр Денисов: «„Зенит“ надёжно сыграл в обороне, не дав нам забить»

сегодня, 17:40
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов прокомментировал поражение от «Зенита».

Где-то мы не реализовали несколько хороших моментов. Если бы это удалось, матч был бы более результативным. «Зенит» надёжно сыграл в обороне, не дав нам забить. Старались не позволять сопернику придумывать что-то около наших ворот.

Можно ли назвать гол «Зенита» ключевым моментом матча? Наверное, ключевой момент — наш незабитый гол. Если бы мы его реализовали, возможно, «Зенит» бы раскрылся, а мы нашли ещё один шанс в атаке.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 18:43
Туляки были ближе к победе.
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