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Точилин: «„Сочи“ в очередной раз потерял очки»

сегодня, 19:29
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение южан от ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ:

Комментировать особо нечего, ЦСКА выиграл заслуженно. У нас очередная потеря очков. Провалили начало второго тайма, поэтому было тяжело. В итоге это сказалось на результате. 

Видимо, не то, что заигрались, а переигрались и открылись. Многие команды перед нами показали, как надо играть с ЦСКА. Контратаки получались, другое дело, что даже при массированной обороне позволяли слишком много сопернику.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   11 / 957
сегодня в 23:07
"Зенит" бессовестный - мог бы и проплатить хотя бы ничейку своим поставщикам очков.
VAN ARM
VAN ARM ответил SHMEL
   259 / 957
сегодня в 21:15
Сстав неплохой,видно тренер слабоват.
не думаю что дело в тренере. команды делаются годами . будут вливать деньги в сочи будет со временем и команда . да и вакансия точилину в динамо закрыли)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   189 / 957
сегодня в 20:16
Точилин все..
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   395 / 957
сегодня в 20:03
Наберутся опыта
SHMEL
SHMEL
   128 / 957
сегодня в 20:01
Сстав неплохой,видно тренер слабоват.
ДАША Д
ДАША Д
   298 / 957
сегодня в 19:58
Опять двойка...
oFANATo
oFANATo
   20 / 957
сегодня в 19:53
    Т34
    Т34
       22 / 957
    сегодня в 19:53
    Пока в Сочи будут игроки из зенита, команда со дна не поднимется. С ними прямой путь в ФНЛ.
    Байкал-38
    Байкал-38
       58 / 957
    сегодня в 19:38
    Скорее всего не заработал!
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил cska plus
       17 / 957
    сегодня в 19:34
    С таким составом даже Кононов был бы в десятке
    drug01
    drug01
       96 / 957
    сегодня в 19:33
    Сожалеем
    cska plus
    cska plus
       13 / 957
    сегодня в 19:33
    Пора заяву по собственному писать.
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