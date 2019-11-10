Точилин: «„Сочи“ в очередной раз потерял очки»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал поражение южан от ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ :

Комментировать особо нечего, ЦСКА выиграл заслуженно. У нас очередная потеря очков. Провалили начало второго тайма, поэтому было тяжело. В итоге это сказалось на результате.



Видимо, не то, что заигрались, а переигрались и открылись. Многие команды перед нами показали, как надо играть с ЦСКА . Контратаки получались, другое дело, что даже при массированной обороне позволяли слишком много сопернику.