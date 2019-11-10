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Ганчаренко рассказал про свои претензии к арбитру

сегодня, 19:38
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал свои претензии к главному судье матча с «Сочи» Станиславу Васильеву:

Спор с судьёй? Если проследить за моими высказываниями, все они минимально касаются судейства, потому что за этим можно потерять главное. Надо делать то, что умеешь — работать с командой, а не смотреть на судейство.

Ранее Ганчаренко похвалил полузащитника «армейцев» Ивана Облякова.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38.
   10 / 957
сегодня в 22:21
У Гинера финансовые проблемы!
Скоро их не будет, вот тогда будет повеселее. Хотя и сейчас не хуже многих .
Don trambon
Don trambon ответил time out
   65 / 957
сегодня в 22:05
Не свисти! Судья под коней прогнулся.
В таком случае под свиней легли эти судьи.
Don trambon
Don trambon
   65 / 957
сегодня в 22:03
А видео где?) думал Ганчаренко мямля, а оказывается может и высказаться. Респект.
Интересно что он товарищу судье с Зенитом бы сказал)
oFANATo
oFANATo ответил time out
   20 / 957
сегодня в 21:29
Не свисти судья судил в пользу фарм клуба проекта.
номер 12
номер 12
   909 / 957
сегодня в 21:04
Минимально касается судейства? Серьезно?
Почему Семаку за такое впаяли дисквалификацию, а Гончаренко хоть бы что?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   42 / 957
сегодня в 20:10
Так всегда. Победил-претензий нет. Проиграл-караул. Хулиганы очки лишают)).
kastites
kastites
   227 / 957
сегодня в 20:08
Надо бульбаша департировать из России
time out
time out
   46 / 957
сегодня в 19:56
Не свисти! Судья под коней прогнулся.
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 19:54
Судья наверное баскетбольный.
ermak6848
ermak6848
   175 / 957
сегодня в 19:52
играть надо, а не на судью кивать
oFANATo
oFANATo ответил Кот- Бегемот
   20 / 957
сегодня в 19:51
Не свисти. 100 процентной гарантии что мяч ушел нет. Только домыслы, да же многочисленные повторы не дали на это ответ. А вот пенальти в ворота Сочи судья зажал хотя он был на все 100 процентов. Да и пенальти в ворота ЦСКА поставил очень спорный и комментаторы матча это подтвердили.
Big krendel
Big krendel ответил Кот- Бегемот
   34 / 957
сегодня в 19:42
Не коням в этом матче к судье предъявлять претензии. Гол ведь забили после выхода мяча за поле.
Ошибки были у судьи. Эта была фатальная.
Кот- Бегемот
Кот- Бегемот
   908 / 957
сегодня в 19:41
Не коням в этом матче к судье предъявлять претензии. Гол ведь забили после выхода мяча за поле.
Байкал-38.
Байкал-38.
   108 / 957
сегодня в 19:40
У Гинера финансовые проблемы!
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