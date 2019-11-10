Ганчаренко рассказал про свои претензии к арбитру

Главный тренер ЦСКА прокомментировал свои претензии к главному судье матча с «Сочи» Станиславу Васильеву:

Спор с судьёй? Если проследить за моими высказываниями, все они минимально касаются судейства, потому что за этим можно потерять главное. Надо делать то, что умеешь — работать с командой, а не смотреть на судейство.