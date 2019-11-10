Ганчаренко рассказал про свои претензии к арбитру

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал свои претензии к главному судье матча с «Сочи» Станиславу Васильеву:
Спор с судьёй? Если проследить за моими высказываниями, все они минимально касаются судейства, потому что за этим можно потерять главное. Надо делать то, что умеешь — работать с командой, а не смотреть на судейство.
Ранее Ганчаренко похвалил полузащитника «армейцев» Ивана Облякова.
Интересно что он товарищу судье с Зенитом бы сказал)
Интересно что он товарищу судье с Зенитом бы сказал)
Почему Семаку за такое впаяли дисквалификацию, а Гончаренко хоть бы что?
Почему Семаку за такое впаяли дисквалификацию, а Гончаренко хоть бы что?