Ганчаренко: «Обляков перевернул игру с „Сочи“»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал игру полузащитника , который был признан лучшим футболистом встречи с «Сочи»:

Довольны победой, давно не выигрывали и не забивали три мяча. Волевая победа, что в последний раз было в Туле. У команды есть характер, было важно не проиграть в этот момент. Удалось найти эти эмоции, Обляков был сегодня лидером. Его гол и передача перевернули игру.



Если не забивает нападающий, сложно выигрывать матчи. Чалов переживал отсутствие голов, моментами был закрыт в себе. Нужно было вернуть ему уверенность в виде забитых мячей. Сейчас мы уйдём на паузу, но надеемся, он продолжит в том же духе.