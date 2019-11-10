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Ганчаренко: «Обляков перевернул игру с „Сочи“»

сегодня, 19:22
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал игру полузащитника Ивана Облякова, который был признан лучшим футболистом встречи с «Сочи»:

Довольны победой, давно не выигрывали и не забивали три мяча. Волевая победа, что в последний раз было в Туле. У команды есть характер, было важно не проиграть в этот момент. Удалось найти эти эмоции, Обляков был сегодня лидером. Его гол и передача перевернули игру. 

Если не забивает нападающий, сложно выигрывать матчи. Чалов переживал отсутствие голов, моментами был закрыт в себе. Нужно было вернуть ему уверенность в виде забитых мячей. Сейчас мы уйдём на паузу, но надеемся, он продолжит в том же духе.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил cska1948
   28 / 957
сегодня в 22:53
По поводу Месси трудно сказать. А вот вы точно нервничаете.
я лишь посмеялся, со слов этого горе тренера -плохо у вас с психологией)) да и похоже не только с ней если вы поклонник Обляковых))
cska1948
cska1948 ответил mangoх12
   39 / 957
сегодня в 22:45
ахахахаххаха как же он своего ж**лиза выставил , перевернул игру надо же , Месси наверно нервно курит)
По поводу Месси трудно сказать. А вот вы точно нервничаете.
Армейская душа
Армейская душа ответил KURUM
   114 / 957
сегодня в 21:44
Забил гол после ухода мяча за пределы поля, молодец.. Перевернул игру, все довольны.., особенно судья..
Это который придумал пенальти и не заметил игру рукой в штрафной? Или тот, которому пришлось игрока удалить и пенальти назначить чтобы спартак выиграл?
mangoх12
mangoх12
   28 / 957
сегодня в 21:24
ахахахаххаха как же он своего ж**лиза выставил , перевернул игру надо же , Месси наверно нервно курит)
KURUM
KURUM
   746 / 957
сегодня в 20:40
Забил гол после ухода мяча за пределы поля, молодец..
Перевернул игру, все довольны.., особенно судья..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   118 / 957
сегодня в 20:07
Приятно, когда нежданчик так выстрелит, молодец Ваня ! Продолжай в том же духе. Удачи !
SHMEL
SHMEL
   128 / 957
сегодня в 19:53
Да,Ваня отличный матч провёл.Может когда хочет.В целом вся команда смотрелась отлично.
oFANATo
oFANATo
   20 / 957
сегодня в 19:52
Молодец Иван.
Великолепный
Великолепный
   127 / 957
сегодня в 19:47
Сегодня Обляков герой.👍
Террпсихора
Террпсихора
   716 / 957
сегодня в 19:43
зимой надеюсь: чемодан, вокзал, Уфа
fanatcska94
fanatcska94
   184 / 957
сегодня в 19:40
игра Вани в последнее время все лучше и лучше. Да, порой суетится, порой торопится, но в каждом матче его не упрекнуть за старание. Он старается, пытается успевать везде, и потихоньку потихоньку с каждым матчем прибавляет.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   17 / 957
сегодня в 19:35
Но он прилично сыграл, получше Ахметова
drug01
drug01
   96 / 957
сегодня в 19:32
Молодец удачи!
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 19:29
Блин, опять Обляков.
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