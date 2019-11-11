Бубнов: «„Зениту“ с каждым разом всё труднее взламывать оборону соперника»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Арсеналом» в матче 16-го тура РПЛ .

Можно заметить, что «Зениту» с каждым разом все труднее взламывать оборону соперника, потому что идет ротация в средней линии и в защите. Если бы её не было, было бы меньше проблем. Когда нет Игоря Смольникова, атаку никто не поддерживает, Юрию Жиркову приходится играть в средней линии. Атакующий потенциал команды из-за этого падает.