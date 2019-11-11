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Бубнов: «„Зениту“ с каждым разом всё труднее взламывать оборону соперника»

сегодня, 11:04
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Арсеналом» в матче 16-го тура РПЛ.

Можно заметить, что «Зениту» с каждым разом все труднее взламывать оборону соперника, потому что идет ротация в средней линии и в защите. Если бы её не было, было бы меньше проблем. Когда нет Игоря Смольникова, атаку никто не поддерживает, Юрию Жиркову приходится играть в средней линии. Атакующий потенциал команды из-за этого падает.

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Все комментарии
iri13
iri13 ответил Против_всех
   670 / 953
сегодня в 15:10
Убогость зенита ,уже кто тока не оценил))
но страшно представить, как вас "заценят".
iri13
iri13
   670 / 953
сегодня в 15:06
соперник сопернику рознь..напр. есть СПАМ и все остальные.
time out
time out ответил Заполярный
   44 / 953
сегодня в 14:42
А ЕЩЕ ЕСТЬ ГАЗОВЫЙ ВАР.
У болотных от всего наВАР.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   21 / 953
сегодня в 14:30
Предсказуемость атакующих действий присутствует...это надо признать...

В оставшиеся до зимней паузы 5 игр (3 в РПЛ и 2-е в ЛЧ) уж придётся обыгрывать соперников Дзюбами-Азмунами....
А скорое возвращение в строй Кокорина и Малкома должно разнообразить и улучшить атаку...да и Далер пока лишь тень от себя прошлогоднего....

Удачи Чемпиону !!
Doping87
Doping87
   222 / 953
сегодня в 14:22
А не чего что с кросса Караваева был гол забит.
pam06
pam06
   13 / 953
сегодня в 13:52
У Бубна как обычно бубнит... Наличие Смольникова сказывается на возможностях Зенита. Оказывается без него поддерживать атаку некому... Бубен улыбнул, даже насмешил... В чем он прав, так это игры у Зенита нет.
Заполярный
Заполярный ответил time out
   99 / 953
сегодня в 13:49
У них всегда лом есть - судья, который проломает любую оборону.
А ЕЩЕ ЕСТЬ ГАЗОВЫЙ ВАР.
Миша Вилков
Миша Вилков
   146 / 953
сегодня в 13:10
Слабый клуб Зенит, но с огромным админресурсом и мощной поддержкой судей.
Морозовский
Морозовский
   11 / 953
сегодня в 12:58
Вилков с Карасём да Ивановым любую ОБОРОНУ взломают для лазурятни!
wingback
wingback
   357 / 953
сегодня в 12:41
Это потому что средний возраст команды плавно приближается к IQ главного тренера-конского днаря...
beefs
beefs
   208 / 953
сегодня в 12:27
Не поспоришь...
Против_всех
Против_всех
   83 / 953
сегодня в 12:08
Целая ватага , свистунявых прикормышей в обойме Газпрома, вот истинная причина "лидерства" питервы
Тага Дага
Тага Дага
   98 / 953
сегодня в 12:05
Вчера повезло зениту,забей нигер выход один на один,и досвидос.
Против_всех
Против_всех
   83 / 953
сегодня в 12:02
Убогость зенита ,уже кто тока не оценил))
ermak6848
ermak6848
   171 / 953
сегодня в 11:55
как бы там не было пока фк " Зенит " Лидер в турнирной таблице....
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 953
сегодня в 11:51
Арсенал достойно смотрелся .
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 953
сегодня в 11:48
Свиней и взламывать не придется. От страха лапки сами поднимут. Гыгыгы
galem72
galem72 ответил LOpp
   156 / 953
сегодня в 11:39
Азмун не сможет, Вилков поможет.
уахахаха
С языка снял. Только хотел написать про вилковщину как новый тренд невского в этом сезоне. ))
Big krendel
Big krendel
   32 / 953
сегодня в 11:20
Против Зенита часто ставят автобус.
LOpp
LOpp
   27 / 953
сегодня в 11:19
Азмун не сможет, Вилков поможет.
makkie
makkie
   25 / 953
сегодня в 11:18
Ну почему же? Зенит успешно применяет новые методики - например, помощь от Вилковых или игры с Сочами-Оренбургами :)
Алексей Еськов
Алексей Еськов
   312 / 953
сегодня в 11:18
А зачем что то взламывать? Есть я, есть Мишка Вилков, Сережа Карасев, и другие игроки нашего великого Зенита! Мы и делаем результат! )
time out
time out
   44 / 953
сегодня в 11:17
У них всегда лом есть - судья, который проломает любую оборону.
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 11:08
Им не нужно надрываться.
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