Бубнов: «„Зениту“ с каждым разом всё труднее взламывать оборону соперника»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Арсеналом» в матче 16-го тура РПЛ.
Можно заметить, что «Зениту» с каждым разом все труднее взламывать оборону соперника, потому что идет ротация в средней линии и в защите. Если бы её не было, было бы меньше проблем. Когда нет Игоря Смольникова, атаку никто не поддерживает, Юрию Жиркову приходится играть в средней линии. Атакующий потенциал команды из-за этого падает.
В оставшиеся до зимней паузы 5 игр (3 в РПЛ и 2-е в ЛЧ) уж придётся обыгрывать соперников Дзюбами-Азмунами....
А скорое возвращение в строй Кокорина и Малкома должно разнообразить и улучшить атаку...да и Далер пока лишь тень от себя прошлогоднего....
Удачи Чемпиону !!
В оставшиеся до зимней паузы 5 игр (3 в РПЛ и 2-е в ЛЧ) уж придётся обыгрывать соперников Дзюбами-Азмунами....
А скорое возвращение в строй Кокорина и Малкома должно разнообразить и улучшить атаку...да и Далер пока лишь тень от себя прошлогоднего....
Удачи Чемпиону !!
С языка снял. Только хотел написать про вилковщину как новый тренд невского в этом сезоне. ))
С языка снял. Только хотел написать про вилковщину как новый тренд невского в этом сезоне. ))