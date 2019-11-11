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Пантич: «Потолок „Локомотива“ - это Лига Европы»

сегодня, 08:31

Бывший игрок «Атлетико» Милинко Пантич оценил уровень российских клубов.

При всём уважении к «Локо», их потолок — это Лига Европы. То же самое касается и всех остальных российских клубов, за исключением «Зенита». Только петербургский клуб обладает составом, способным биться за выход в плей-офф. При этом средний уровень РПЛ за последние несколько лет сильно снизился.

В России играет много легионеров, но у вас уже нет звёзд уровня Халка, Акселя Витселя, Роберто Карлоса, Самуэля Это’О… Когда эти ребята выступали в России, у вас был шанс постепенно подтянуться к топ-5, но затем российские клубы стали жить по средствам. С одной стороны, это хорошо и соответствует политике фэйр-плей УЕФА. С другой — уровень РПЛ заметно упал.

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Все комментарии
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   382 / 953
сегодня в 15:24
Надо стремиться к большему
sir_Alex
sir_Alex
   86 / 953
сегодня в 15:20
Прав практически во всём. Только "Зенит" – не исключение.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Рожден в СССР
   88 / 953
сегодня в 15:09
Без сомнения. Станут первыми в ФНЛ, и дух вернётся, появятся кружева, стеночки, забегания, борщ будет наваристей, а парилка жаркой.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил tuman960
   292 / 953
сегодня в 15:04
Бендера-вам!!Бендеры-приднестровью!!
Может Бандера, а не Бендера? Тогда это к западенцам)
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   365 / 953
сегодня в 14:46
Все правильно сказал, ненадо обижаться,когда наши команды проигрывают болгарам и венгерам,это позор рфс,нашим руководителям и хозяевам команд,в том числе моему Спартаку
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   377 / 953
сегодня в 14:44
Экономика между Кореей и Австралией не может тянуть и футбол, и войнушки. Тем более когда школы выпускают все тех же Набабкиных.
scikuni
scikuni
   881 / 953
сегодня в 14:32
без сухины при оле мы помним их потолок был возле плинтуса
kastites
kastites
   218 / 953
сегодня в 13:33
Верно говорит.
Вот непредвзятое Европейское мнение.
В России есть только ЗЕНИТ
А москалей вообще нельзя допускать до Евро кубков
Морозовский
Морозовский
   11 / 953
сегодня в 13:22
Потолок "Локомотива" - это драть "Зенит"!
neukomm
neukomm ответил Багров-брат
   228 / 953
сегодня в 13:09
Ээм. Нет. Как раз таки все достижения наших клубов были тогда, когда было бабло. ЦСКА: Карвальо, Вагнер Лав, Олич - сейчас эти игроки даже бы не взглянули в сторону клуба. А уровень у них был очень высок и они реально тянули. Когда ещё теперь за ЦСКА будут играть действующие футболисты бразильской сборной? То-то же. Так что все предельно правильно - успехи = деньги
Багров-брат
Багров-брат
   709 / 953
сегодня в 12:51
Пантич то не помнит, что все серьёзные достижения российских клубов были без Халка и К...))) Его умишко рулит вектором: где бабло, там победы. Таки не всегда срабатывает...)))
Знатог
Знатог
   383 / 953
сегодня в 12:41
а для кого-то и ЛЕ слишком высоко. Для них Кубок Колхозов.
Знатог
Знатог
   383 / 953
сегодня в 12:40
Эт точно. Импортозамещение, паньмаеш.
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   188 / 953
сегодня в 12:36
    tuman960
    tuman960 ответил Мистер Галактикус
       179 / 953
    сегодня в 12:28
    Не наш, а жителей Приднестровья)
    Бендера-вам!!Бендеры-приднестровью!!
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответил ПерекатиПоле
       110 / 953
    сегодня в 12:26
    Лучше в фнл быть первым, чем в рпл последним
    Killofwrath
    Killofwrath
       859 / 953
    сегодня в 12:26
    Локо сильнее Зенита как бы, в ЛЧ явно лучше выступают в более хардовой группе, не смотря на очки, хотя между ними разница в 1 очко)
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
       110 / 953
    сегодня в 12:24
    Что заслужили, то и получили.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
       46 / 953
    сегодня в 12:20
    На счёт Заката он явно погорячился, а так в основном прав.Уровень РПЛ упал ниже плинтуса.
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
       292 / 953
    сегодня в 12:16
      Мистер Галактикус
      Мистер Галактикус ответил tuman960
         292 / 953
      сегодня в 12:15
      Крым то наш,а бендера ваш!!!!
      Не наш, а жителей Приднестровья)
      beefs
      beefs
         208 / 953
      сегодня в 12:14
      А чего обижаться, все правильно это наш уровень...
      janka bulka
      janka bulka
      сегодня в 12:11
      В России так, то тренер без состава (Локомотив, ЦСКА), то состав без тренера (Зенит). Денег ввалено в футбол столько, что Маск мог бы уже за них Марс колонизировать. Просто у России особый путь во всём, получается...
      galem72
      galem72
         156 / 953
      сегодня в 11:41
      Уверен, железяки в более лёгкой группе ЛЧ побарахтались бы подольше, но вердикт объективен.
      tuman960
      tuman960 ответил Мистер Галактикус
         179 / 953
      сегодня в 11:02
      Зато КрымНаш
      Крым то наш,а бендера ваш!!!!
      ermak6848
      ermak6848
         171 / 953
      сегодня в 10:47
      пусть пробиваются российские, футбольные команды и дальше и подотрут нос этому Пантичу...
      Мистер Галактикус
      Мистер Галактикус ответил 13 RUS
         292 / 953
      сегодня в 10:27
      Н вижу что то битвы Зенита за выход
        Мистер Галактикус
        Мистер Галактикус
           292 / 953
        сегодня в 10:24
        Зато КрымНаш
        Nekit92
        Nekit92 ответил Leha-ha50
           134 / 953
        сегодня в 10:21
        Зато зарплаты у наших паспортистов как у больших звезд!!!
        Вот вот... если б давали результат, вопросов было бы меньше. А то ведь просрут безвольно, а деньги те же...
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           21 / 953
        сегодня в 10:19
        Ещё недавно было веселей....
        Халк, Витсель, Данни, Промес, Гарай, Вальбуэна, Нияссе, Жулиано, Думбия, Муса, Понтус и пр...

        ...ранее ..Лав...Корвалью...Олич...Домингес...Видич...Алекс...Веллитон...Красич..Хонда...Кураньи..и пр..

        Сейчас же....непонятные - Тили-Кралы..да Кранневиттеры-Филиппы...
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