Пантич: «Потолок „Локомотива“ - это Лига Европы»

Бывший игрок «Атлетико» Милинко Пантич оценил уровень российских клубов.
При всём уважении к «Локо», их потолок — это Лига Европы. То же самое касается и всех остальных российских клубов, за исключением «Зенита». Только петербургский клуб обладает составом, способным биться за выход в плей-офф. При этом средний уровень РПЛ за последние несколько лет сильно снизился.
В России играет много легионеров, но у вас уже нет звёзд уровня Халка, Акселя Витселя, Роберто Карлоса, Самуэля Это’О… Когда эти ребята выступали в России, у вас был шанс постепенно подтянуться к топ-5, но затем российские клубы стали жить по средствам. С одной стороны, это хорошо и соответствует политике фэйр-плей УЕФА. С другой — уровень РПЛ заметно упал.
Халк, Витсель, Данни, Промес, Гарай, Вальбуэна, Нияссе, Жулиано, Думбия, Муса, Понтус и пр...
...ранее ..Лав...Корвалью...Олич...Домингес...Видич...Алекс...Веллитон...Красич..Хонда...Кураньи..и пр..
Сейчас же....непонятные - Тили-Кралы..да Кранневиттеры-Филиппы...
Халк, Витсель, Данни, Промес, Гарай, Вальбуэна, Нияссе, Жулиано, Думбия, Муса, Понтус и пр...
...ранее ..Лав...Корвалью...Олич...Домингес...Видич...Алекс...Веллитон...Красич..Хонда...Кураньи..и пр..
Сейчас же....непонятные - Тили-Кралы..да Кранневиттеры-Филиппы...