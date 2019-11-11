Пантич: «Потолок „Локомотива“ - это Лига Европы»

Бывший игрок «Атлетико» Милинко Пантич оценил уровень российских клубов.

При всём уважении к «Локо», их потолок — это Лига Европы. То же самое касается и всех остальных российских клубов, за исключением «Зенита». Только петербургский клуб обладает составом, способным биться за выход в плей-офф. При этом средний уровень РПЛ за последние несколько лет сильно снизился.