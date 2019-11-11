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Бубнов: «Смолов показал своё мастерство»

сегодня, 10:53
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат матча между «Локомотивом» и «Краснодаром» в рамках 16-го тура РПЛ.

Игра получилась вязкая. Если бы «Краснодар» не забил, то неизвестно, что бы было. Но он быстро сравнял. Команды старались играть на встречных курсах все 90 минут, поэтому матч получился напряженный.

«Краснодар», хоть и восстанавливался на день меньше после матчей еврокубков, потерял меньше сил. Футболисты выглядели эмоционально лучше после победы над «Трабзонспором», чем «Локомотив» после обидного поражения от «Ювентуса». Плюс у «Локо» много травмированных, поэтому результат закономерен.

Впервые после травм вышел Федор Смолов, и его мастерство было видно. Он продуктивно играет в пас и прибавил в этом плане по сравнению с игрой в «Краснодаре». Его появление добавит атакующего потенциала команде в ближайших матчах. То же самое можно сказать про Антона Миранчука. Он стабильно выступал до травмы, вызывался в сборную, но повреждение помешало ему прогрессировать дальше. Сегодня он вышел и ничего не испортил, так что сыграл неплохо.

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Все комментарии
pam06
pam06
   13 / 953
сегодня в 13:34
По Миранчукам вопросов нет, есть еще возможность развития и роста. Что же касается Смолова - это даже не смешно. Но для Бубнова все нормально - главное ТТД, а те кто считает что для напа главное мячи - "недоумки не понимающие в футболе".
Nekit92
Nekit92
   134 / 953
сегодня в 13:02
Видели мы это мастерство годом ранее. Пеналь пробить не может... ладно не забил, так он и ударить не может.
janka bulka
janka bulka
сегодня в 12:19
Не так давно слежу за РПЛ (года два), так вот, про Смолова слышу постоянно, но игры не видел от него ни разу, нигде и никогда, может кто запись матча где он божил сбросит?
galem72
galem72
   156 / 953
сегодня в 11:36
"...его мастерство было видно. Он продуктивно играет в пас и прибавил в этом плане по сравнению с игрой в краснодаре..."

Может, мастерство центрфорварда ценится не пасами и ассистами, а всё-таки шарами в раму соперника? ))
mihaluch
mihaluch
   115 / 953
сегодня в 11:34
Ничья справедливый итог.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   18 / 953
сегодня в 11:28
Откуда почва для таких фантазий?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   21 / 953
сегодня в 11:19
Миранчуки стараются, хотят в Зенит.
Т34
Т34
   22 / 953
сегодня в 11:14
Зенит облизывается, хочет Миранчуков.
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 11:10
Пусть будет по бубнову.
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