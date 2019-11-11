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Сульшер рассказал о травме МакТоминэя

сегодня, 11:31

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил подробности о повреждении, полученном хавбеком команды Скоттом Мактоминэем:

Он подвернул лодыжку. Болезненное повреждение, я и сам получал такое в бытность футболистом — выбывал из строя на 8 недель. Но опять же, бывает, что ты вновь в строю и через 2 недели, поэтому тут я не знаю, чего ожидать. 

Завтра он пройдет обследование. Но выглядело повреждение болезненным, а Мактоминэй не тот, кто будет кататься по полю и симулировать повреждение.

Ранее сообщалось, что МакТоминэй признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в октябре

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Все комментарии
galem72
galem72
   156 / 953
сегодня в 12:04
Тот случай, когда такого игрока заменить абсолютно некем.
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 11:44
Здоровья парню!
Groove000
Groove000
   53 / 953
сегодня в 11:39
Не вовремя, конечно. Здоровья Скотту
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