Сульшер рассказал о травме МакТоминэя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил подробности о повреждении, полученном хавбеком команды Скоттом Мактоминэем:
Он подвернул лодыжку. Болезненное повреждение, я и сам получал такое в бытность футболистом — выбывал из строя на 8 недель. Но опять же, бывает, что ты вновь в строю и через 2 недели, поэтому тут я не знаю, чего ожидать.
Завтра он пройдет обследование. Но выглядело повреждение болезненным, а Мактоминэй не тот, кто будет кататься по полю и симулировать повреждение.
Ранее сообщалось, что МакТоминэй признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в октябре.