Сульшер рассказал о травме МакТоминэя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» сообщил подробности о повреждении, полученном хавбеком команды :

Он подвернул лодыжку. Болезненное повреждение, я и сам получал такое в бытность футболистом — выбывал из строя на 8 недель. Но опять же, бывает, что ты вновь в строю и через 2 недели, поэтому тут я не знаю, чего ожидать.

Завтра он пройдет обследование. Но выглядело повреждение болезненным, а Мактоминэй не тот, кто будет кататься по полю и симулировать повреждение.