ГлавнаяНовости

Роналду может пропустить игру с «Миланом»

вчера, 19:06
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан22:45 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду может пропустить предстоящий матч в Серии А против «Милана» из-за травмы колена, которую он получил в игре с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

Пока не знаю, сможет ли он сыграть в предстоящей встрече. Он все еще чувствует небольшую боль в колене, но ничего страшного нет. Посмотрим, что можно будет сделать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Нерес выбыл из строя до конца года
Вчера, 05:56 Комментарии3
Мбаппе пропустит матч против «Бреста»
08 ноября Комментарии3
Эдерсон не сыграет против «Ливерпуля»
08 ноября Комментарии8
Защитник «Челси» перенёс операцию и пропустит около месяца
08 ноября Комментарии2
Марку Силва: «Гомеш может вернуться на поле в этом сезоне»
07 ноября Комментарии1
Льорис перенес операцию на локте
07 ноября Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Князь сажал врагов на посох
   123 / 939
сегодня в 00:18
Славия наказала кабинет, но чистый гол отменили судьи, не прибегнув к помощи ВАР. Офсайда не было, так как чех получил мяч от каталунца. Аха-ха)
есть врач такой очками занимается (не теми правда которыми занимается у вас в команде один известный заднеприводный) сходи к нему он тебе капли выпишет!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   316 / 939
вчера в 21:26
    Barcelona_Rostov
    Barcelona_Rostov
       294 / 939
    вчера в 21:06
    Лучше бы играл,тогда у Милана больше шансов выиграть....толку то от него нет....
    Ну если кабинетус заранее левый пенальти не проплатит....
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил поглотитель недоразумений
       11 / 939
    вчера в 20:59
    если не выйдет то милан проиграет надо чтобы гель играло тогда кабинет накажут
    Славия наказала кабинет, но чистый гол отменили судьи, не прибегнув к помощи ВАР. Офсайда не было, так как чех получил мяч от каталунца. Аха-ха)
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений
       123 / 939
    вчера в 20:38
    если не выйдет то милан проиграет надо чтобы гель играло тогда кабинет накажут
    fcbarcelona.com
    fcbarcelona.com
       276 / 939
    вчера в 20:23
    не повезло Милану, с Роналду был шанс выиграть у старушки
    obana777
    obana777
       163 / 939
    вчера в 20:07
    Не велика потеря.
    sihafazatron
    sihafazatron
       18 / 939
    вчера в 19:34
    давно пока его на лавку сажать, вот и прикрывается какой-то травмой
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил GYTSYL
       11 / 939
    вчера в 19:28
    В кабинете разберетесь? ахахах
    Можно было бы и в кабинетах, но летописцы мои уже не помнят что такое милан. Аха-ха)
    В последний раз о них упоминалось, когда Бетис вытер об них ноги)
    GYTSYL
    GYTSYL ответил Князь сажал врагов на посох
       25 / 939
    вчера в 19:26
    Разберёмся и без Роналду. Лучше скажи, где новость о победе Торино, соккер???(
    В кабинете разберетесь? ахахах
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       11 / 939
    вчера в 19:23
    Разберёмся и без Роналду.
    Лучше скажи, где новость о победе Торино, соккер???(
    GYTSYL
    GYTSYL
       25 / 939
    вчера в 19:18
    хоть нырять не будет((
    Хотя у старухи все ныряют и просят
    КАБИНЕТ
    Удачи лучшему клубу Италии Милану!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100