Роналду может пропустить игру с «Миланом»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду может пропустить предстоящий матч в Серии А против «Милана» из-за травмы колена, которую он получил в игре с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.
Пока не знаю, сможет ли он сыграть в предстоящей встрече. Он все еще чувствует небольшую боль в колене, но ничего страшного нет. Посмотрим, что можно будет сделать.
Ну если кабинетус заранее левый пенальти не проплатит....
Ну если кабинетус заранее левый пенальти не проплатит....
В последний раз о них упоминалось, когда Бетис вытер об них ноги)
В последний раз о них упоминалось, когда Бетис вытер об них ноги)
Лучше скажи, где новость о победе Торино, соккер???(
Лучше скажи, где новость о победе Торино, соккер???(
Хотя у старухи все ныряют и просят
КАБИНЕТ
Удачи лучшему клубу Италии Милану!!
Хотя у старухи все ныряют и просят
КАБИНЕТ
Удачи лучшему клубу Италии Милану!!