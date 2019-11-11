Ганчаренко: «Я не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал свои высказывания в адрес судей, работавших на матче 16-го тура РПЛ против «Сочи».

В перерыве матча 16-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — ПФК ЦСКА в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла ситуация, в ходе которой часть моего разговора с судьей матча и его помощниками попала в объективы телекамер.

Я признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений, но в то же время обращаю внимание российской футбольной общественности на то, что не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров.