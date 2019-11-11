Ганчаренко: «Я не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал свои высказывания в адрес судей, работавших на матче 16-го тура РПЛ против «Сочи».
В перерыве матча 16-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — ПФК ЦСКА в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла ситуация, в ходе которой часть моего разговора с судьей матча и его помощниками попала в объективы телекамер.
Я признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений, но в то же время обращаю внимание российской футбольной общественности на то, что не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров.
А подавать протесту в РПЛ по моему бессмысленно.
PS. Ну а то что Вилков в питере свистел в пользу бакланов, не видел разве что слепой. Достаточно знать правила футбола что бы это понять.
Можно долго спорить нужно ли было давать прямую красную Азмуну или нет, но то что он должен был получать две жёлтых бесспорно, точно так же как и то что за подобные фолы в РПЛ уже давали прямые красные карточки, да же за более мягкие нарушения давали.
А подавать протесту в РПЛ по моему бессмысленно.
PS. Ну а то что Вилков в питере свистел в пользу бакланов, не видел разве что слепой. Достаточно знать правила футбола что бы это понять.
Можно долго спорить нужно ли было давать прямую красную Азмуну или нет, но то что он должен был получать две жёлтых бесспорно, точно так же как и то что за подобные фолы в РПЛ уже давали прямые красные карточки, да же за более мягкие нарушения давали.
— Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему?
— Конечно, не наносил! Он пошёл туалет, а Валик-джан не смог дверь сломать…
— Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему?
— Конечно, не наносил! Он пошёл туалет, а Валик-джан не смог дверь сломать…
Кони не подавали протестов по поводу судейства, Вилкова не отстраняли от назначений на следующий тур.
Кони не подавали протестов по поводу судейства, Вилкова не отстраняли от назначений на следующий тур.
А в Сочи значит "эмоции" в адрес арбитров допустимы..???
Какие то прям избирательные вспышки недовольства....))
А в Сочи значит "эмоции" в адрес арбитров допустимы..???
Какие то прям избирательные вспышки недовольства....))