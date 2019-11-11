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Ганчаренко: «Я не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров»

вчера, 18:34

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал свои высказывания в адрес судей, работавших на матче 16-го тура РПЛ против «Сочи».

В перерыве матча 16-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — ПФК ЦСКА в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла ситуация, в ходе которой часть моего разговора с судьей матча и его помощниками попала в объективы телекамер.

Я признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений, но в то же время обращаю внимание российской футбольной общественности на то, что не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров.

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Все комментарии
Alean
Alean ответил ПерекатиПоле
   491 / 933
сегодня в 04:33
Все вспышки недовольства по поводу судейства в Питере идут исключительно от зрителей у экранов, градус недовольства судейством которых подогрели комментаторы матча. Кони не подавали протестов по поводу судейства, Вилкова не отстраняли от назначений на следующий тур.
Ага, и товарищ Вилков буквально в следующем же туре обо76ся.
А подавать протесту в РПЛ по моему бессмысленно.
PS. Ну а то что Вилков в питере свистел в пользу бакланов, не видел разве что слепой. Достаточно знать правила футбола что бы это понять.
Можно долго спорить нужно ли было давать прямую красную Азмуну или нет, но то что он должен был получать две жёлтых бесспорно, точно так же как и то что за подобные фолы в РПЛ уже давали прямые красные карточки, да же за более мягкие нарушения давали.
Alean
Alean
   491 / 933
сегодня в 04:24
Хотя по такому судейству, можно и даже нужно высказываться!
d_fincher
d_fincher
   24 / 933
сегодня в 04:22
Судя по всему, всем клубам можно посылать судей - Ахмата, Зениту, ЦСКА. И только Спартак ведет себя джентельменски. Вот что значит привычка играть без админ.ресурса.
Mangur
Mangur
   578 / 933
сегодня в 01:18
Без комментариев
Tostao
Tostao
   65 / 933
сегодня в 00:32
Напомнило фрагмент из "Мимино":
— Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему?
— Конечно, не наносил! Он пошёл туалет, а Валик-джан не смог дверь сломать…
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 933
сегодня в 00:16
Вполне допускаю, что ничего ему за это не будет. Дзаге можно петь про барбариски, слуцу "метелить' судей, почему этому нельзя матом разговаривать?
VAN ARM
VAN ARM ответил oleg3k
   254 / 933
сегодня в 00:10
Спору нет игра рукой была и это пенальти в ворота сочи,и одиннадцати метровый в ворота коней какой то левый.Но и второй гол в ворота сочи забит после того как мяч покинул пределы поля.Отсюда вывод,ВАР нужен на каждом матче.А тренеру коней нужно держать себя в руках,а то со стороны выглядит очень не красиво.На пару матчей дисквалификации - НАГОВОРИЛ.
как показала практика вар у нас не работает! пока с судей не начнут спрашивать за качество работы ни что не поможет!!!!!! а сказал ганчаренко всё по делу! судейский корпус изгадил весь сезон!!
Некакойшенко
Некакойшенко
   41 / 933
вчера в 23:41
А его диалог запикивали видимо совершенно случайно, хотя Гончаренко в данном вопросе поддерживаю.Наших судей надо отправить на переподготовку за свой счёт и пока лишний вес с телесов не скинут не выпускать оттуда.А затем ещё и полиграф.Вот это будет отсев отсевов.
oleg3k
oleg3k
   76 / 933
вчера в 23:38
Спору нет игра рукой была и это пенальти в ворота сочи,и одиннадцати метровый в ворота коней какой то левый.Но и второй гол в ворота сочи забит после того как мяч покинул пределы поля.Отсюда вывод,ВАР нужен на каждом матче.А тренеру коней нужно держать себя в руках,а то со стороны выглядит очень не красиво.На пару матчей дисквалификации - НАГОВОРИЛ.
Против_всех
Против_всех ответил ПерекатиПоле
   69 / 933
вчера в 22:59
Забавная штука - дюкофилия
Против_всех
Против_всех ответил spartach n1
   69 / 933
вчера в 22:55
Сперва мужика попытался включить, потом вспомнил, что таковым - не является)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Jeck Denielse
   83 / 933
вчера в 22:42
Все вспышки недовольства по поводу судейства в Питере идут исключительно от зрителей у экранов, градус недовольства судейством которых подогрели комментаторы матча.
Кони не подавали протестов по поводу судейства, Вилкова не отстраняли от назначений на следующий тур.
Nikola45
Nikola45
   79 / 933
вчера в 22:39
Ванюшка Прелестный осудил Витю? )) Он же у нас против Быдла всегда ))
Nikola45
Nikola45
   79 / 933
вчера в 22:37
Да да да ))) Там был мат гопника ))
spartach n1
spartach n1
   1 / 933
вчера в 22:30
Бульбашский гопарь включил заднюю,-я не я и лошадь не моя !
Морозовский
Морозовский
   10 / 933
вчера в 22:24
    Против_всех
    Против_всех
       69 / 933
    вчера в 22:22
    Что то в питере с Вилковым тебя не слышно было, как раз тот самый случай , когда нужно было пресекать тот судейский беспредел, ангелоподобного газпромовца. Однако там, язык в **** у тебя был, вструхнулось поди, против газовой системы, что то тявкать?)
    pomor 445
    pomor 445 ответил Ваня лучший
       219 / 933
    вчера в 22:17
      pomor 445
      pomor 445 ответил Ваня лучший
         219 / 933
      вчера в 22:15
      Так и спроси это у автора. Я считаю, что ни Газпром, ни РЖД, ни бюджеты регионов не должны финансировать профессиональные клубы, только школы и академии. В Европе такого нет нигде. Всё клубы должны быть частными
      А Россети?
      Против_всех
      Против_всех
         69 / 933
      вчера в 22:11
      Картофельное быдло
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         22 / 933
      вчера в 21:53
      В Питере у него значит не было "повышеных тонов и эмоциональной оценки"....))
      А в Сочи значит "эмоции" в адрес арбитров допустимы..???

      Какие то прям избирательные вспышки недовольства....))
      pam06
      pam06
         12 / 933
      вчера в 21:43
      Витюша, перестань метаться. Уж пристань к какому то берегу. Сказал - отвечай, а не оправдывайся. В плане того будет КДК, вот там и объясняйся. И нечего "сопли" размазывать, еще слезки рукавом разотри. Ничего предосудительного не сказано, все вполне печатно и без явных оскорблений. А потому "не 59ть", а то уж дюжа не хорошо выглядеть начинаешь!!!
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил pomor 445
         20 / 933
      вчера в 21:35
      Так и спроси это у автора. Я считаю, что ни Газпром, ни РЖД, ни бюджеты регионов не должны финансировать профессиональные клубы, только школы и академии. В Европе такого нет нигде. Всё клубы должны быть частными
      oFANATo
      oFANATo
         19 / 933
      вчера в 21:24
      Все верно Виктор Михайлович оскорбления не было я свидетель, на личности не переходил, просто поговорил на исконно русском языке, оскорбление было у Семака когда он судей обозвал "козлами"
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Владимир_Спартак
         20 / 933
      вчера в 21:23
      А я уже 14 лет натом сайт е, прак тически аксакал. И любителей футбола все меньше
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
         83 / 933
      вчера в 21:19
      Паспорту орал матом судьям в лицо. Семака дисквалифицировали за «подслушанное» высказывание о судьях своему помощнику. Но так как у нас Газпром всё купил, то Паспорту отделается условным предупреждением.
      Ravshan878
      Ravshan878 ответил КЭТиК
         14 / 933
      вчера в 21:18
      Безобразие.
      Великолепный
      Великолепный
         123 / 933
      вчера в 21:14
      Он в принципе не грубил, а высказался корректно - ( Сделай лицо попроще), за такие слова у нас ещё не предусмотрено наказание. Что сейчас в передаче 8:16 подтвердили Аршавин и Широков.
      pomor 445
      pomor 445
         219 / 933
      вчера в 21:12
      Завилял хвостиком-то. Попробовал бы ты в гражданском суде с судьёй разговаривать на повышенных тонах. Это уже оскорбление - орать на судью.
      kastites
      kastites
         216 / 933
      вчера в 21:11
      Наглый мелкий окурок
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