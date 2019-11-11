Дриусси: «Эмоции от празднования чемпионства в самолете — это на всю жизнь»

Полузащитник «Зенита» поделился самым запомнившимся событием в составе петербургского клуба.

Чемпионство. Приехать в совершенно новую страну и культуру — далеко от моего дома, с другим климатом — и адаптироваться к ней было очень непросто, поэтому завоеванный титул приобрел для меня особенную ценность. Я всегда буду помнить его и то, как мы шли к золоту. Эмоции от празднования в самолете — это на всю жизнь.