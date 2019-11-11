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Дриусси: «Эмоции от празднования чемпионства в самолете — это на всю жизнь»

вчера, 18:55

Полузащитник «Зенита» Себастьян Дриусси поделился самым запомнившимся событием в составе петербургского клуба.

Чемпионство. Приехать в совершенно новую страну и культуру — далеко от моего дома, с другим климатом — и адаптироваться к ней было очень непросто, поэтому завоеванный титул приобрел для меня особенную ценность. Я всегда буду помнить его и то, как мы шли к золоту. Эмоции от празднования в самолете — это на всю жизнь.

Напомним, что Дриусси уже отыграл за «Зенит» 100 матчей. 

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   58 / 933
вчера в 22:37
Аргентинец гордится, что играет за Зенит!!!
starche
starche
   376 / 933
вчера в 22:03
Это действительно было круто!
andreika20133
andreika20133 ответил Риелтор с берегов Невы
   494 / 933
вчера в 20:21
Завидно всем отписавшимся ранее. Хочется сказать, какую нибудь гадость, а ума не хватает. Получается только пошлость. В развитии ранее отписавшихся, кроме образовательных провалов, (двоечники проще говоря), видны личностные деформации, (ненависть к окружающим, желание нагадить ближнему). Так как социально и физически пассивны, так называемые диванные тупословы, опасности для общества не представляют.
Присоединяюсь. многовато с провалами . Даже удивляюсь ---Они там прячутся что ли??????
Nekit92
Nekit92 ответил cska plus
   125 / 933
вчера в 20:17
А чё бомжи уже чемпионство отмечают.
Уже нет. Отметим еще!
Nekit92
Nekit92
   125 / 933
вчера в 20:14
Себа молодчик! Скоро еще раз отпразднуешь. В маскве бомбанет, а мы порадуемся))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   159 / 933
вчера в 20:11
Завидно всем отписавшимся ранее. Хочется сказать, какую нибудь гадость, а ума не хватает. Получается только пошлость.
В развитии ранее отписавшихся, кроме образовательных провалов, (двоечники проще говоря), видны личностные деформации, (ненависть к окружающим, желание нагадить ближнему).
Так как социально и физически пассивны, так называемые диванные тупословы, опасности для общества не представляют.
ziborock
ziborock
   4 / 933
вчера в 19:30
Дриусси витает в облаках!)
cska plus
cska plus
   11 / 933
вчера в 19:28
А чё бомжи уже чемпионство отмечают.
Питер Ман
Питер Ман
   183 / 933
вчера в 19:12
Готовься праздновать снова весной!
Footbolista
Footbolista
   3 / 933
вчера в 19:03
В самолете надо лететь...а не праздновать...пилоты тоже на всю жизнь запомнят...
Миша Вилков
Миша Вилков
   66 / 933
вчера в 19:02
Кабинетно-судейское чемпионство в дюково-газпромовском чемпионате.
GYTSYL
GYTSYL
   27 / 933
вчера в 19:01
паредас пропарил?
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