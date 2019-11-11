Полузащитник «Зенита» Себастьян Дриусси поделился самым запомнившимся событием в составе петербургского клуба.
Чемпионство. Приехать в совершенно новую страну и культуру — далеко от моего дома, с другим климатом — и адаптироваться к ней было очень непросто, поэтому завоеванный титул приобрел для меня особенную ценность. Я всегда буду помнить его и то, как мы шли к золоту. Эмоции от празднования в самолете — это на всю жизнь.
Напомним, что Дриусси уже отыграл за «Зенит» 100 матчей.
В развитии ранее отписавшихся, кроме образовательных провалов, (двоечники проще говоря), видны личностные деформации, (ненависть к окружающим, желание нагадить ближнему).
Так как социально и физически пассивны, так называемые диванные тупословы, опасности для общества не представляют.
В развитии ранее отписавшихся, кроме образовательных провалов, (двоечники проще говоря), видны личностные деформации, (ненависть к окружающим, желание нагадить ближнему).
Так как социально и физически пассивны, так называемые диванные тупословы, опасности для общества не представляют.