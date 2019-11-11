Черчесов: «Знаем, что играем с топ-командой»

Наставник сборной России рассуждает о предстоящих матчах против Бельгии и Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020.

Как оцениваю шансы обыграть Бельгию? Шансы оценивать не будем. Мы знаем свои способности, знаем, что играем с топ-командой. Главное — подготовиться.

Что больше всего беспокоит на данный момент? Беспокоит? Это неправильное слово. Сегодняшняя тренировка уже даст пищу для размышлений, будем делать свой план. Иногда сборы и состояние игроков показывают, что необходимо правильно планировать дни.