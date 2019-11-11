ГлавнаяНовости

Черчесов: «Знаем, что играем с топ-командой»

вчера, 15:52
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия16.11.2019 в 20:00 Не начался

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассуждает о предстоящих матчах против Бельгии и Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020.

Как оцениваю шансы обыграть Бельгию? Шансы оценивать не будем. Мы знаем свои способности, знаем, что играем с топ-командой. Главное — подготовиться.

Что больше всего беспокоит на данный момент? Беспокоит? Это неправильное слово. Сегодняшняя тренировка уже даст пищу для размышлений, будем делать свой план. Иногда сборы и состояние игроков показывают, что необходимо правильно планировать дни.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Широков: «Какой прогресс в „Спартаке“ может быть за четыре тура?»
Вчера, 23:25 Комментарии6
Гендиректор «Сочи» прокомментировал слухи о возможной отставке Точилина
Вчера, 21:38 Комментарии11
Аршавин не согласен с решением Тедеско поменять позиции Бакаева и Зобнина
Вчера, 20:50 Комментарии73
Гендиректор «Уфы» — о словах Евсеева: «Кто его не понял, тот поймёт позже»
Вчера, 20:42 Комментарии8
Дриусси: «Эмоции от празднования чемпионства в самолете — это на всю жизнь»
Вчера, 18:55 Комментарии12
Ганчаренко: «Я не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров»
Вчера, 18:34 Комментарии72
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   224 / 933
вчера в 21:57
Раньше играли с бельгийцами и ничего, а теперь их топами считаем, потому что сами играть разучились
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   308 / 933
вчера в 19:35
Надо выграть! Пусть там 2-х этаж автобус, пусть везение, не важно как, но важно выграть именно Бельгию.
drug01
drug01
   93 / 933
вчера в 16:24
Черчесов все знает и даже если не знает все равно верит в свой успех
cska plus
cska plus
   11 / 933
вчера в 16:02
Умничает усач, ладно, лишь бы польза была, удачи ему и сборной!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   89 / 933
вчера в 15:57
Хотя-бы на ничейку наиграйте, уже хорошо будет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100