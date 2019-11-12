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Крал: «Тедеско подходит нашей молодой команде»

сегодня, 10:31

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил работу нового главного тренера Доменико Тедеско:

В целом его приход пошел нам на пользу. С Тедеско все игроки мотивированы и хотят показать, что они достойны основного состава. Новая тактика работает, мы идем вперед.

Это отличный тренер. В 34 года он уже имеет большой опыт с «Шальке». Думаю, он подходит нашей молодой команде. Сейчас мы на шестом месте, но наши устремления куда выше. Еще достаточно времени. Мы хотим бороться за титул.

Напомним, что Крал получил вызов в национальную сборную Чехии

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Все комментарии
морозз
морозз
   42 / 928
сегодня в 13:09
Всё правильно сказал...молодые футболисты с молодым тренером, вперёд драть бомжей! Кони и паровозы уже отхватили!
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 11:02
Крал даёт оценку работе тренера, понимаю когда это делают директор клуба или лично федун а ещё лучше рейнгольд.
sihafazatron
sihafazatron
   18 / 928
сегодня в 10:33
"Мы хотим бороться за титул..."
ахахахах.......сразу бы сказал, что спартак хочет сделать требл в этом году)))
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