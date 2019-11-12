Крал: «Тедеско подходит нашей молодой команде»

Полузащитник «Спартака» оценил работу нового главного тренера :

В целом его приход пошел нам на пользу. С Тедеско все игроки мотивированы и хотят показать, что они достойны основного состава. Новая тактика работает, мы идем вперед.

Это отличный тренер. В 34 года он уже имеет большой опыт с «Шальке». Думаю, он подходит нашей молодой команде. Сейчас мы на шестом месте, но наши устремления куда выше. Еще достаточно времени. Мы хотим бороться за титул.