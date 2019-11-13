Матч с «Вест Хэмом» может стать последним для Почеттино

Источник со ссылкой на Telegraph сообщает, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может быть уволен в ближайшее время.
Отмечается, что матч 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма» может стать последним для специалиста, если его команда проиграет.
После 12 туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ.
А Эмери только знает, как финалы с воркслами и днепрами выиграть, эти знания ему не помогут. Максимум он "Аякс" обыграл, но это еще не этот боевой "Аякс" был.
А Эмери только знает, как финалы с воркслами и днепрами выиграть, эти знания ему не помогут. Максимум он "Аякс" обыграл, но это еще не этот боевой "Аякс" был.
А чо? Лэмпард тренирует Челси, Сульшер МЮ........ и потом Эмери же все еще может свой любимый турнир ЛЕ выиграть, если допрут опять до финала
А чо? Лэмпард тренирует Челси, Сульшер МЮ........ и потом Эмери же все еще может свой любимый турнир ЛЕ выиграть, если допрут опять до финала
Почет на выход а заменить его кем??? Моуриньо и Аллегри точно не придут, эх придется звать Дэвида Мойеса, который всегда готов к труду и обороне!!!
Почет на выход а заменить его кем??? Моуриньо и Аллегри точно не придут, эх придется звать Дэвида Мойеса, который всегда готов к труду и обороне!!!
Фанаты уже Джаку убрали, Озила выпустили, скоро полностью состав будут составлять, а руководство такое с покерфейсом ходит.
Фанаты уже Джаку убрали, Озила выпустили, скоро полностью состав будут составлять, а руководство такое с покерфейсом ходит.