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Матч с «Вест Хэмом» может стать последним для Почеттино

сегодня, 14:48
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм23.11.2019 в 15:30 Не начался

Источник со ссылкой на Telegraph сообщает, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может быть уволен в ближайшее время. 

Отмечается, что матч 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма» может стать последним для специалиста, если его команда проиграет.

После 12 туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ.

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Все комментарии
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   230 / 890
сегодня в 18:58
Может и для Пеллегрини тоже?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил DXTK
   13 / 890
сегодня в 18:15
если фанаты решают, тогда должны убрать Эмери, и назначить на его место Анри или Виейра, а лучше сразу французкий тандем легенд на бровку арсенала. А чо? Лэмпард тренирует Челси, Сульшер МЮ........ и потом Эмери же все еще может свой любимый турнир ЛЕ выиграть, если допрут опять до финала
Анри уже зашкварился, когда Веню стал критиковать постоянно, его никто назад не позовет. Есть свой Фредди, он уже вырастил поколение талантов, Сака, например, но не знаю, поставят ли его и есть ли у него нужные лицензии.

А Эмери только знает, как финалы с воркслами и днепрами выиграть, эти знания ему не помогут. Максимум он "Аякс" обыграл, но это еще не этот боевой "Аякс" был.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   98 / 890
сегодня в 16:17
удёт Пончик, вообще вылетят в ЧШ.
DXTK
DXTK ответил Так Себе Аналитик
   117 / 890
сегодня в 16:12
Один Эмери будет топить "Арсенал" до последнего. Кроенке и Санллехи одобряют. Донный клуб. Фанаты уже Джаку убрали, Озила выпустили, скоро полностью состав будут составлять, а руководство такое с покерфейсом ходит.
если фанаты решают, тогда должны убрать Эмери, и назначить на его место Анри или Виейра, а лучше сразу французкий тандем легенд на бровку арсенала.

А чо? Лэмпард тренирует Челси, Сульшер МЮ........ и потом Эмери же все еще может свой любимый турнир ЛЕ выиграть, если допрут опять до финала
DXTK
DXTK
   117 / 890
сегодня в 16:06
Конечно ВХ любит отнять очки у Ттх, но они сегодня сами не в лучшем положении может даже в худшем, тем более молотки тоже может скоро попрощаться со своим чилийским физруком, об этом тоже инфа была, мне кажется Пеллегрини точно на выход, а Почеттино думаю еще поработает.

Почет на выход а заменить его кем??? Моуриньо и Аллегри точно не придут, эх придется звать Дэвида Мойеса, который всегда готов к труду и обороне!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
   367 / 890
сегодня в 15:54
Игроки Тоттенхэма сольют аргентинца не за медлительно!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   309 / 890
сегодня в 15:26
После такого ультиматума, Шпоры проиграют 0 - 3.
ДСА
ДСА
   118 / 890
сегодня в 15:23
Пора бы уже тренеру и о повышении подумать: в Реал, например.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 890
сегодня в 15:02
Один Эмери будет топить "Арсенал" до последнего. Кроенке и Санллехи одобряют. Донный клуб.

Фанаты уже Джаку убрали, Озила выпустили, скоро полностью состав будут составлять, а руководство такое с покерфейсом ходит.
cska plus
cska plus
   8 / 890
сегодня в 14:55
Ему самому надо уходить а не ждать пока попросят.
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