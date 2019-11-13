Матч с «Вест Хэмом» может стать последним для Почеттино

сегодня, 14:48

Источник со ссылкой на Telegraph сообщает, что главный тренер «Тоттенхэма» может быть уволен в ближайшее время.

Отмечается, что матч 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма» может стать последним для специалиста, если его команда проиграет.