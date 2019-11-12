ГлавнаяНовости

Сусо расстался со своим агентом

вчера, 18:34

Нападающий «Милана» Сусо расстался со своим агентом Алессандро Луччи. Причины такого решения не сообщаются.

Отметим, что «Милан» не хочет продлевать контракт с футболистом и планирует расстаться с ним в ближайшем будущем. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноСалихамиджич войдет в совет директоров «Баварии»
Вчера, 22:35 Комментарии1
Владимир Федотов возглавит «Сочи»
Вчера, 21:39 Комментарии13
Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»
Вчера, 20:46 ФотоКомментарии25
Официально«Эмполи» уволил главного тренера
Вчера, 17:42 Комментарии2
«Тамбов» намерен оставить Первушина тренером команды
Вчера, 15:26 Комментарии10
«Наполи» планирует пригласить Гаттузо в случае отставки Анчелотти
Вчера, 13:21 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил allemz
   2 / 907
вчера в 19:42
Ну и заголовок) Как раз излюбленная тема Князька)
Да?
А почему в восторге ты?
Может ты тоже латентный росонерец? Аха-ха)
allemz
allemz
   21 / 907
вчера в 18:38
Ну и заголовок)
Как раз излюбленная тема Князька)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100