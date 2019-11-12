Нападающий «Милана» Сусо расстался со своим агентом Алессандро Луччи. Причины такого решения не сообщаются.
Отметим, что «Милан» не хочет продлевать контракт с футболистом и планирует расстаться с ним в ближайшем будущем.
Нападающий «Милана» Сусо расстался со своим агентом Алессандро Луччи. Причины такого решения не сообщаются.
Отметим, что «Милан» не хочет продлевать контракт с футболистом и планирует расстаться с ним в ближайшем будущем.
А почему в восторге ты?
Может ты тоже латентный росонерец? Аха-ха)
А почему в восторге ты?
Может ты тоже латентный росонерец? Аха-ха)
Как раз излюбленная тема Князька)
Как раз излюбленная тема Князька)