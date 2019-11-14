Педставители Аdidas объяснили, почему на рукавах новой формы сборной России оказался перевёрнутым государственный флаг.
Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед. Бело-сине-красный триколор присутствует во флагах многих государств. При движении, в зависимости от того, как повернуть руку, триколор может выглядеть как флаг Франции, Сербии или Нидерландов.
Мы верим в успех сборной России и её яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной.
Но не увидят такого ни немцы ни пиндосы ни прочая нечисть никогда!
Но не увидят такого ни немцы ни пиндосы ни прочая нечисть никогда!
Врут немцы, просто мечтают видеть Россию с поднятыми руками!
Врут немцы, просто мечтают видеть Россию с поднятыми руками!