ГлавнаяНовости

Adidas объяснил, почему перевернут триколор на форме сборной России

сегодня, 14:00

Педставители Аdidas объяснили, почему на рукавах новой формы сборной России оказался перевёрнутым государственный флаг.

Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед. Бело-сине-красный триколор присутствует во флагах многих государств. При движении, в зависимости от того, как повернуть руку, триколор может выглядеть как флаг Франции, Сербии или Нидерландов.

Мы верим в успех сборной России и её яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Adidas: «В профессиональном футболе форма должна выглядеть минималистично»
Сегодня, 14:03 Комментарии3
Технический спонсор ответил на претензии сборной России по форме
Сегодня, 10:22 Комментарии15
Скандал вокруг формы сборной. Выясняем детали
Вчера, 10:30Станислав Горин в блоге Модный разговорКомментарии19
«Барселона» представила новый комплект формы в цветах каталонского флага
12 ноября ВидеоКомментарии19
ОфициальноСборная Италии показала новую форму
11 ноября ФотоКомментарии2
ОфициальноПредставлена новая форма сборной Испании
11 ноября ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   156 / 863
сегодня в 15:11
А ещё триколор на майках будет выглядеть правильно когда наши будут сдаваться в плен.
igGA
igGA
   84 / 863
сегодня в 14:52
Ну так и у немцев переверните тогда.
Timeless
Timeless ответил Байкал-38
   840 / 863
сегодня в 14:42
Другим сборным Adidas, что не желает побед, даже своим? Врут немцы, просто мечтают видеть Россию с поднятыми руками!
+++ .
Но не увидят такого ни немцы ни пиндосы ни прочая нечисть никогда!
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
сегодня в 14:41
Когда забивают гол нам, мы — сербы. Когда забиваем сами, мы — россияне
VIPded
VIPded
   75 / 863
сегодня в 14:40
ХэндеХох пусть немцам шьют!!!)))
San Skra
San Skra
   528 / 863
сегодня в 14:38
В чем проблема? Не нравится форма? Сделайте ее себе сами - или это проблема?
MACBARTON
MACBARTON
сегодня в 14:34
своим немцам нормальную форму делают а сб рф полное 73о)))
RUSTY8
RUSTY8
   509 / 863
сегодня в 14:32
А ведь логично)) побеждаешь - стяг, проигрываешь - српский флаг)
Миша Волк
Миша Волк
   717 / 863
сегодня в 14:31
А играть тоже с поднятыми руками?
Василий 50
Василий 50
   550 / 863
сегодня в 14:27
Эмблему свою переворачивайте, уроды.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   40 / 863
сегодня в 14:26
Технично отмазались) а если наши ни кому не забьют?((
Остапчук 67
Остапчук 67
   570 / 863
сегодня в 14:22
Много нелепого текста.
Байкал-38
Байкал-38
   47 / 863
сегодня в 14:22
Другим сборным Adidas, что не желает побед, даже своим?
Врут немцы, просто мечтают видеть Россию с поднятыми руками!
Некошерная свинья
Некошерная свинья
   276 / 863
сегодня в 14:01
Смешной отмаз, как у хохлов про уханье сов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100