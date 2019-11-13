Скандал вокруг формы сборной. Выясняем детали

вчера, 10:30

Футболисты отказались играть в новых майках к Евро-2020? «Соккер.ру» поддерживает решение и объясняет суть претензий.

Футболисты отвергли новые майки?

Дело не в имиджевых правах или клубных контрактах с разными спонсорами – так было у игроков сборной Дании, которые отказались играть в одном из матчей. Футболисты сборной России против Бельгии и Сан-Марино выйдут в футболках того же спонсора, что и все последние годы. Дело в том, как выглядит новый вариант маек к Евро-2020.

Белый, синий, красный – порядок цветов на флаге РФ сверху вниз. А дизайнеры немецкой корпорации подсунули красную форму с полосками синего и белого цветов на рукавах, воссоздав сербский триколор. Для любого адекватного человека его флаг – символ родины. Если над ним издеваются, переворачивая даже при дизайне, то это явный признак безвкусия.

Также наплевательского отношения к работе, шаблонности подхода к созданию футболок. Это примерно как включить вместо гимна Албании официальную мелодию Андорры, а извиниться перед Арменией. Французы знатно опозорились в том случае, провалив урок географии. В результате и президент Макрон, и тренер Дешам извинялись перед албанцами.

Ошибки, задевающие символы стран, нельзя прощать. В этом же случае, если верить слухам, спонсор отказывается переделывать дизайн – мол, работу сделали, плевать на ваш флаг и порядок цветов на нем. Первый раунд переговоров провален. Так что футболисты правильно поступили, если сами отказались от игры с Бельгией и Сан-Марино в футболках, на которых на рукавах флаг другого государства – сербский красно-сине-белый.

Почему форму вообще презентовали?

Юрий Дудь в окружении запасных футболистов сборной России представил новую футболку. Отметил за сценой ошибку с порядком цветов, но на камеру радовался, что триколор появился на футболках. Так ведь сербский! Сам факт, что в РФС приняли такую форму от производителя, организовали презентацию и собирались проглотить перевернутый фланг – никто из десятков людей, связанных с процессом, не возмутился, огорчает.

Всем было плевать на защищенный законом символ государства. И презентация получилась так себе. Вратарь Гильерме вышел в форме для полевого игрока. Качество выполнения футболок оказалось спорным, не говоря о самом дизайне. Масляные пятна на красной основе смотрятся некрасиво и несовременно – штукатурка вышла из моды. Широченный воротник не добавляет форме элегантности, а прерывание традиционных полос на рукавах не помогает воспринимать флаг Сербии на них лучше.

Все сделали криво – разделение текстур между плечами и грудью тоже дешево смотрится. И подобрать футболки по размеру для Жемалетдинова, Игнатьева, Бакаева и Алексея Миранчука не сумели. Форма смотрелась растянутой снизу – грушевидной, весела некрасивыми складками. Напоминала поделку за пять минут, а не серьезную продуманную работу дизайнеров, которые хотели изумить публику и одеть сборную России на Евро-2020 в красивые футболки. Нет оправданий тем, кто принял такую форму и с российской стороны, даже если забыть о перевернутом флаге:



Почему на интересы россиян наплевали?

В заявке на Евро будет всего 23 игрока, как обычно. Не так уж много комплектов формы нужно пошить именно для футболистов. Другое дело – болельщики. Являются основными потребителями экипировки, и поскольку к ЧМ -18 раскупили много футболок – был успех, а к домашнему Евро люди собирались обновить гардероб, то слабая работа технического спонсора удивляет.

Люди пилят сук, на котором сидят рядом с мешками денег. Давно известно, что основная прибыль от продажи маек попадает именно компаниям-производителям. Нет такого понятия: «заработки „Ювентуса“ от реализации футболок Роналду» – не хватит, чтобы отбить трансфер или зарплату Криштиану. Процент клубам капает, но маленький, а спонсорский контракт составлен хитро.

Когда говорим о сборных, то привязки к одному человеку может не быть. Майки покупают и без номеров, и со своими фамилиями. Почему получился слабый дизайн? Проблема современных шмоток и обуви часто в том, что перемешали слишком много стилей. Не у каждого хватает вкуса, чтобы не запачкать дизайн плохо сочетаемыми элементами. Даже у грузина Демны Гвасалии, который клепает подросткам цветастые хайповые кроссовки фирмы «Balenciaga», задрав цену втридорога, бывают крайне неудачные и безвкусные работы.

У «Off-White» - еще одной попсовой детской фирмы, тоже дичайшие модели проскакивают. Что тогда говорить о фирме спортивной одежды, которая в последние годы часто промахивалась? Объяснение неудачам узнавали раньше - из корпорации ушел очень важный дизайнер. Следовательно, в деле теперь люди сомнительной квалификации. Причем если в России решили оскорбить национальный символ – перевернули флаг, то с испанцами не церемонились, всучили внукам Сальвадора Дали безобразную форму, которую красивой не назовет даже человек, обожающий все аляповатое:



Кстати, у сборной Швеции тоже проблема с флагом на рукаве – одна из полосок голубого цвета. Возможно, у шведов культура принятия подобных экспериментов другая? Вряд ли. Даже уроженцу Бишкека уйгуру Ахметову – россиянину по паспорту, а не месту рождения, перевернутый фланг не мог зайти, слишком толстый прокол. Тем более что для себя немцы ничего не напутали, даже полоски с рукавов убрали, чтобы не мешали:



А в России получился скандал. Говорят, уже действует конкурент технического спонсора сборной. Если другая компания предложит форму в кратчайший срок – а нарисовать футболку просто, крутых концептов в сети десятки, можно любой выкупить и применить, то РФС разорвет старый контракт. Да, если это технически возможно. И тогда на Евро-2020 у команды Черчесова будут майки другой корпорации. Кстати, Станислав Саламович принимал участие в разработке этой формы, в чем поспешил сознаться.

Черчесову, как жителю Австрии, простительно не разбираться в моде, но с флагом точно просчитались. Кстати, вратарям новую форму не делали – схалтурили, не посчитали нужным. Так что с учетом, что основные хиты индустрии связаны не с нынешним производителем, а как раз с его конкурентом – вроде жутко популярной формы Нигерии на ЧМ -18, то скандал может быть на руку российскому потребителю. В мире ведь не два производителя. Например, у Италии шикарная новая форма, и белая красивая, и специальная изумрудная – с отсылками к Ренессансу, смотрится роскошно:



Зачем десяткам тысяч россиян покупать безвкусные новые футболки, если есть шанс, что до турнира вам успеют сделать красивые? Не имеет значения бренд, если есть качество. Китам индустрии давно пора понять, что избирательная креативность до добра не приведет. Для «Ювентуса» из кожи вон лезут – много вариантов формы, хотя тоже переборщили с эпатажем в первом комплекте, а для России один кривой шаблон?

Так не пойдет. Сборной подсунули стандартный новый дизайн, налепив воротник одного стиля, рукава – другого, паттерн на красном – третьего, плечи - четвертого. Второй комплект не представили вовсе. А вот тем же бельгийцам, похоже, переделали форму. Не исключено, что им тоже не понравился шаблон, по которому собрались наклепать одинаковых футболок разных цветов, и в результате будущий соперник получил интересный вариант. Можно спорить с нюансами, но у Бельгии форма круче:



Ужасно, что в РФС изначально не устроили большой скандал, увидев рукава и сами майки. Странно, что Черчесов дал добро на вот это. Но хорошо, что нашлись единичные патриоты, которые посчитали перевернутый флаг и дурным тоном, и нехорошим знаком – суеверным футболистам это важно. Осталось только отвоевать право на нормальные майки для игроков и для десятков тысяч фанатов сборной России.