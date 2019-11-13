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Скандал вокруг формы сборной. Выясняем детали

вчера, 10:30

Футболисты отказались играть в новых майках к Евро-2020? «Соккер.ру» поддерживает решение и объясняет суть претензий. 

Футболисты отвергли новые майки?

Дело не в имиджевых правах или клубных контрактах с разными спонсорами – так было у игроков сборной Дании, которые отказались играть в одном из матчей. Футболисты сборной России против Бельгии и Сан-Марино выйдут в футболках того же спонсора, что и все последние годы. Дело в том, как выглядит новый вариант маек к Евро-2020. 

Белый, синий, красный – порядок цветов на флаге РФ сверху вниз. А дизайнеры немецкой корпорации подсунули красную форму с полосками синего и белого цветов на рукавах, воссоздав сербский триколор. Для любого адекватного человека его флаг – символ родины. Если над ним издеваются, переворачивая даже при дизайне, то это явный признак безвкусия. 

Также наплевательского отношения к работе, шаблонности подхода к созданию футболок. Это примерно как включить вместо гимна Албании официальную мелодию Андорры, а извиниться перед Арменией. Французы знатно опозорились в том случае, провалив урок географии. В результате и президент Макрон, и тренер Дешам извинялись перед албанцами. 

Ошибки, задевающие символы стран, нельзя прощать. В этом же случае, если верить слухам, спонсор отказывается переделывать дизайн – мол, работу сделали, плевать на ваш флаг и порядок цветов на нем. Первый раунд переговоров провален. Так что футболисты правильно поступили, если сами отказались от игры с Бельгией и Сан-Марино в футболках, на которых на рукавах флаг другого государства – сербский красно-сине-белый. 

Почему форму вообще презентовали?

Юрий Дудь в окружении запасных футболистов сборной России представил новую футболку. Отметил за сценой ошибку с порядком цветов, но на камеру радовался, что триколор появился на футболках. Так ведь сербский! Сам факт, что в РФС приняли такую форму от производителя, организовали презентацию и собирались проглотить перевернутый фланг – никто из десятков людей, связанных с процессом, не возмутился, огорчает.

Всем было плевать на защищенный законом символ государства. И презентация получилась так себе. Вратарь Гильерме вышел в форме для полевого игрока. Качество выполнения футболок оказалось спорным, не говоря о самом дизайне. Масляные пятна на красной основе смотрятся некрасиво и несовременно – штукатурка вышла из моды. Широченный воротник не добавляет форме элегантности, а прерывание традиционных полос на рукавах не помогает воспринимать флаг Сербии на них лучше. 

Все сделали криво – разделение текстур между плечами и грудью тоже дешево смотрится. И подобрать футболки по размеру для Жемалетдинова, Игнатьева, Бакаева и Алексея Миранчука не сумели. Форма смотрелась растянутой снизу – грушевидной, весела некрасивыми складками. Напоминала поделку за пять минут, а не серьезную продуманную работу дизайнеров, которые хотели изумить публику и одеть сборную России на Евро-2020 в красивые футболки. Нет оправданий тем, кто принял такую форму и с российской стороны, даже если забыть о перевернутом флаге: 

Почему на интересы россиян наплевали?

В заявке на Евро будет всего 23 игрока, как обычно. Не так уж много комплектов формы нужно пошить именно для футболистов. Другое дело – болельщики. Являются основными потребителями экипировки, и поскольку к ЧМ-18 раскупили много футболок – был успех, а к домашнему Евро люди собирались обновить гардероб, то слабая работа технического спонсора удивляет.

Люди пилят сук, на котором сидят рядом с мешками денег. Давно известно, что основная прибыль от продажи маек попадает именно компаниям-производителям. Нет такого понятия: «заработки „Ювентуса“ от реализации футболок Роналду» – не хватит, чтобы отбить трансфер или зарплату Криштиану. Процент клубам капает, но маленький, а спонсорский контракт составлен хитро. 

Когда говорим о сборных, то привязки к одному человеку может не быть. Майки покупают и без номеров, и со своими фамилиями. Почему получился слабый дизайн? Проблема современных шмоток и обуви часто в том, что перемешали слишком много стилей. Не у каждого хватает вкуса, чтобы не запачкать дизайн плохо сочетаемыми элементами. Даже у грузина Демны Гвасалии, который клепает подросткам цветастые хайповые кроссовки фирмы «Balenciaga», задрав цену втридорога, бывают крайне неудачные и безвкусные работы. 

У «Off-White» - еще одной попсовой детской фирмы, тоже дичайшие модели проскакивают. Что тогда говорить о фирме спортивной одежды, которая в последние годы часто промахивалась? Объяснение неудачам узнавали раньше - из корпорации ушел очень важный дизайнер. Следовательно, в деле теперь люди сомнительной квалификации. Причем если в России решили оскорбить национальный символ – перевернули флаг, то с испанцами не церемонились, всучили внукам Сальвадора Дали безобразную форму, которую красивой не назовет даже человек, обожающий все аляповатое: 

Кстати, у сборной Швеции тоже проблема с флагом на рукаве – одна из полосок голубого цвета. Возможно, у шведов культура принятия подобных экспериментов другая? Вряд ли. Даже уроженцу Бишкека уйгуру Ахметову – россиянину по паспорту, а не месту рождения, перевернутый фланг не мог зайти, слишком толстый прокол. Тем более что для себя немцы ничего не напутали, даже полоски с рукавов убрали, чтобы не мешали: 

А в России получился скандал. Говорят, уже действует конкурент технического спонсора сборной. Если другая компания предложит форму в кратчайший срок – а нарисовать футболку просто, крутых концептов в сети десятки, можно любой выкупить и применить, то РФС разорвет старый контракт. Да, если это технически возможно. И тогда на Евро-2020 у команды Черчесова будут майки другой корпорации. Кстати, Станислав Саламович принимал участие в разработке этой формы, в чем поспешил сознаться. 

Черчесову, как жителю Австрии, простительно не разбираться в моде, но с флагом точно просчитались. Кстати, вратарям новую форму не делали – схалтурили, не посчитали нужным. Так что с учетом, что основные хиты индустрии связаны не с нынешним производителем, а как раз с его конкурентом – вроде жутко популярной формы Нигерии на ЧМ-18, то скандал может быть на руку российскому потребителю. В мире ведь не два производителя. Например, у Италии шикарная новая форма, и белая красивая, и специальная изумрудная – с отсылками к Ренессансу, смотрится роскошно: 
Скандал вокруг формы сборной. Выясняем детали

Зачем десяткам тысяч россиян покупать безвкусные новые футболки, если есть шанс, что до турнира вам успеют сделать красивые? Не имеет значения бренд, если есть качество. Китам индустрии давно пора понять, что избирательная креативность до добра не приведет. Для «Ювентуса» из кожи вон лезут – много вариантов формы, хотя тоже переборщили с эпатажем в первом комплекте, а для России один кривой шаблон? 

Так не пойдет. Сборной подсунули стандартный новый дизайн, налепив воротник одного стиля, рукава – другого, паттерн на красном – третьего, плечи - четвертого. Второй комплект не представили вовсе. А вот тем же бельгийцам, похоже, переделали форму. Не исключено, что им тоже не понравился шаблон, по которому собрались наклепать одинаковых футболок разных цветов, и в результате будущий соперник получил интересный вариант. Можно спорить с нюансами, но у Бельгии форма круче:  

Ужасно, что в РФС изначально не устроили большой скандал, увидев рукава и сами майки. Странно, что Черчесов дал добро на вот это. Но хорошо, что нашлись единичные патриоты, которые посчитали перевернутый флаг и дурным тоном, и нехорошим знаком – суеверным футболистам это важно. Осталось только отвоевать право на нормальные майки для игроков и для десятков тысяч фанатов сборной России. 

Нельзя уступать в переговорах. Поставщик товара предлагает безвкусную дичь, нельзя выпускать на рынок недоразумение. Если они к самой Испании относятся как к стране без чувства вкуса, что подсунут другим сборным через два года к ЧМ? Нужна хоть какая-то ответственность перед потребителями, тем более что конкуренты радуют чаще. 

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил igGA
   290 / 870
вчера в 22:06
Ничего вы не понимаете! Люди работают в Адидас дизайнерами, попробуй туда попади; им виднее как надо делать! Всего добились и успешные, а у вас даже высшего образования нету художественного, завидуете только!
Серьезно? Нынешнее их "образование" - это когда картина "челен в жоапе" - апогей искусства и свежая задумка автора.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   493 / 870
вчера в 18:51
Спасибо, что всё разьяснили! А то по одной новости, думал как с Данией ситуация
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   244 / 870
вчера в 17:11
Они бы еще рюшечки пришили к воротнику и рукавам для национального колорита))
igGA
igGA
   89 / 870
вчера в 17:09
Ничего вы не понимаете! Люди работают в Адидас дизайнерами, попробуй туда попади; им виднее как надо делать! Всего добились и успешные, а у вас даже высшего образования нету художественного, завидуете только!
Морро
Морро
   691 / 870
вчера в 17:07
Идеально! Форма отлично символизирует наш футбол, в котором всё с ног на голову перевернуто.
Красноморец
Красноморец
   587 / 870
вчера в 16:08
Главная беда нашей страны в том, что тех, кто принял образцы этого позора и поставил свои подписи, не оштрафуют ну сумму контракта помноженную раз на десять!
Медив
Медив
   71 / 870
вчера в 15:43
Лучше бы срезали эти полоски с плеч. Отстойно же смотрятся. Начерта они их в каждый комплект пихают? Была единственная нормальная форма - бордовая на ЧМ-2014. И даже ее этими полосками испоганили
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   683 / 870
вчера в 15:35
Смотрится убого.
Roger Young
Roger Young
   354 / 870
вчера в 13:25
хорошая статья
yasukuni
yasukuni
   444 / 870
вчера в 12:42
Интересно, сколько за это получили все ПОДЕЛЬНИКИ - Лысый и усатый, Дюков и прочие? Процент или твердую сумму?
RUSTY8
RUSTY8
   579 / 870
вчера в 12:33
Зазвездились, однако. А не внезапный приступ пацреотизма
karnager
karnager
   175 / 870
вчера в 11:57
Да все ясно. Прослеживается след Мудко
Footbolista
Footbolista ответил ziborock
   6 / 870
вчера в 11:45
Моллодежный зенит...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   614 / 870
вчера в 11:31
И тут обо123сь, в прочем, ничего нового
mihaluch
mihaluch
   83 / 870
вчера в 11:29
Полоски попутали,футболки сидят мешковато,в Китае и то лучше бы пошили.
usachev
usachev
   794 / 870
вчера в 11:26
Вот согласен прям на 100%. Совсем захерел этот адидас. мне приходится терпеть самую ублюдскую форму в истории ювентуса, а сейчас еще и над моей сборной посмеялись. говорить с ними надо жестко: форму переделать! если нет - идите лесом. достойных компаний-конкурентов море
pam06
pam06
   9 / 870
вчера в 11:09
Рисовали косоглазые, шили косорукие, а принимали просто пьяные... Хорошо хоть кто то оказался с бодуна и поднял хай. Теперь осталось только доказать тугоумым, что они не правы и все переделать.
ziborock
ziborock ответил ПерекатиПоле
   4 / 870
вчера в 11:06
Кто носит фирму Адидас Тот настоящий спартач ДеЗеув
На Зенит какой фирмы форму не одень все равно все Молло!) Грозовский подтвердит!)))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   39 / 870
вчера в 10:49
Кто носит фирму Адидас
Тот настоящий спартач ДеЗеув
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