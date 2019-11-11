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Представлена новая форма сборной Германии

сегодня, 12:55

Компания Adidas презентовала новую форму для сборной Германии. Напомним, что команда близка к выходу в финальную стадию Евро-2020.

Представлена новая форма сборной Германии

Напомним, что недавно сборная России представила форму на Евро-2020.

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КЭТиК
КЭТиК
   239 / 953
сегодня в 14:02
Еще не попали.
Байкал-38
Байкал-38 ответил RUSTY8
   59 / 953
сегодня в 13:47
А они разве туда пробились))
Пока ещё нет, да и сборная Германии форму не показывала никакую, тем более они это не могут пока делать.
Данный показ был сделан Adidas Football, а не сборной Германии.
Roger Young
Roger Young
   400 / 953
сегодня в 13:21
Стильно
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 13:03
Форма как форма, обычная форма.
RUSTY8
RUSTY8
   882 / 953
сегодня в 13:03
А они разве туда пробились))
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