Представлена новая форма сборной Германии

Компания Adidas презентовала новую форму для сборной Германии. Напомним, что команда близка к выходу в финальную стадию Евро-2020.
Напомним, что недавно сборная России представила форму на Евро-2020.
Компания Adidas презентовала новую форму для сборной Германии. Напомним, что команда близка к выходу в финальную стадию Евро-2020.
Напомним, что недавно сборная России представила форму на Евро-2020.
Данный показ был сделан Adidas Football, а не сборной Германии.
Данный показ был сделан Adidas Football, а не сборной Германии.