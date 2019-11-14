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Технический спонсор ответил на претензии сборной России по форме

сегодня, 10:22

Технической спонсор сборной России Adidas прокомментировал отказ национальной команды играть в новой форме, которая была разработана к Евро-2020.

Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза, и поэтому уверены, что вместе найдем решение.

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Footbolista
Footbolista ответил Морозовский
   6 / 858
сегодня в 12:21
Адидас тоже в Китае бацает...одна фигня...но лазурь для сборной не покатит...это для итальянцев и паредасов...
mangoх12
mangoх12
   30 / 858
сегодня в 12:19
что заказали то и получили
abramjan
abramjan ответил Морозовский
   230 / 858
сегодня в 11:31
Сами сбацать можем, лучше Гансов! И искать ничЁ НЕ надо!
ога!...вона какие супершиты100 летают и ракеты запускаем(иногда не падают)
Морозовский
Морозовский ответил Так Себе Аналитик
   4 / 858
сегодня в 11:28
В какой реальности живешь? Если и решат делать сами, права получит компания, близкая к Медведеву, с одной патриотичной целью - минимум денег потратить на форму и максимум в карман. То есть закажут шаблон на китайской фабрике и потом придумают легенду про инновационные решения. А в реальности Adidas никто не подвинет, немцы не стесняются заносить и заносят помногу, они наше реалии хорошо понимают, взять тот же Siemens, который без конкуренции получает все заказы РЖД, все заказы на турбины и т.п. и поставляют их даже в Крым, а потом оправдываются перед Европой тем, что "наказали нерадивого менеджера".
Наверное ты прав! Близкий к фотографу Милеер сбацает в Китае лазурную форму для сборной.
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
сегодня в 11:19
источник - "дойче велле", который больше всех из немецких сми поливает грязью россию
ДАША Д
ДАША Д
   165 / 858
сегодня в 11:17
Нужно все же указать кто из наших согласовал новую форму.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Морозовский
   11 / 858
сегодня в 11:12
Сами сбацать можем, лучше Гансов! И искать ничЁ НЕ надо!
В какой реальности живешь? Если и решат делать сами, права получит компания, близкая к Медведеву, с одной патриотичной целью - минимум денег потратить на форму и максимум в карман. То есть закажут шаблон на китайской фабрике и потом придумают легенду про инновационные решения.

А в реальности Adidas никто не подвинет, немцы не стесняются заносить и заносят помногу, они наше реалии хорошо понимают, взять тот же Siemens, который без конкуренции получает все заказы РЖД, все заказы на турбины и т.п. и поставляют их даже в Крым, а потом оправдываются перед Европой тем, что "наказали нерадивого менеджера".
VIPded
VIPded
   76 / 858
сегодня в 11:07
Решайте уже побыстрее...(((
EAGinLE
EAGinLE
   92 / 858
сегодня в 10:55
Удачи сборной России .
LOpp
LOpp
   22 / 858
сегодня в 10:37
игроки-то че нос воротят?
какая разница, в какой форме играть?
все не в фуфайках авно чистят
Т34
Т34
   13 / 858
сегодня в 10:36
Вот и находите решение, кто из вас накосячил?
makkie
makkie
   12 / 858
сегодня в 10:34
Короче, кто-то получил нехилый откат :)
Морозовский
Морозовский
   4 / 858
сегодня в 10:30
Сами сбацать можем, лучше Гансов! И искать ничЁ НЕ надо!
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