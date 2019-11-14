Технический спонсор ответил на претензии сборной России по форме

Технической спонсор сборной России Adidas прокомментировал отказ национальной команды играть в новой форме, которая была разработана к Евро-2020.

Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза, и поэтому уверены, что вместе найдем решение.