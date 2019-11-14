Adidas: «В профессиональном футболе форма должна выглядеть минималистично»

Представители Аdidas объяснили, почему новая форма сборной России практически не отличается от старой.

Мы сделали дизайн формы, который будет узнаваем на футболистах вне зависимости от того, сборную какой страны они представляют. В профессиональном футболе форма должна выглядеть минималистично и не отвлекать от красивой игры и качественного футбола. Новая форма была создана с использованием инновационной технологии Aeroready, которая обеспечивает максимальный комфорт футболистам во время игры и позволяет им сосредоточиться на своей игре на поле.