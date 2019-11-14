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Adidas: «В профессиональном футболе форма должна выглядеть минималистично»

сегодня, 14:03

Представители Аdidas объяснили, почему новая форма сборной России практически не отличается от старой. 

Мы сделали дизайн формы, который будет узнаваем на футболистах вне зависимости от того, сборную какой страны они представляют. В профессиональном футболе форма должна выглядеть минималистично и не отвлекать от красивой игры и качественного футбола. Новая форма была создана с использованием инновационной технологии Aeroready, которая обеспечивает максимальный комфорт футболистам во время игры и позволяет им сосредоточиться на своей игре на поле.

Долгое время основным цветом формы российской сборной был красный. Красный цвет стал талисманом нашей сборной. Мы положили начало серии побед на ЧМ-2018, выступая именно в красном цвете. Именно поэтому мы приняли решение не вносить сильных изменений в дизайн формы и сохранить в основе доминантный красный цвет. Мы верим, что это создаст правильные ассоциации у болельщиков, а игроков нашей сборной мотивирует к новым победам и достойному выступлению на Евро-2020.

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MACBARTON
MACBARTON
сегодня в 14:39
Обычный дизайнер из пту лучше бы нарисовал) тоже мне адидас
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   343 / 863
сегодня в 14:31
Туфта...
Penokkio
Penokkio
   542 / 863
сегодня в 14:23
Как этот дизайн может быть сразу же узнаваем, не отвлекая от футбола, если домашний комплект почти не отличается от того же домашнего комплекта сборной Испании?
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